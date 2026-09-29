हाल ही में मार्वल स्टूडियोज की 'एवेंजर्स एंडगेम' को 'एवेंजर्स एंडगेम एनकोर' के तौर पर सिनेमाघरों में री-रिलीज किया गया था. अनसीन फुटेज के साथ दोबारा रिलीज हुई 'एवेंजर्स एंडगेम एनकोर' को काफी सक्सेस मिल रही है. ऐसे में अब एक और ब्लॉकबस्टर रही 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' को भी दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज किए जाने की तैयारी की जा रही हैं. जानते हैं 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' कब री-रिलीज होगी?

'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' होगी री-रिलीज

बता दे कि 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' ओटीटी पर डेब्यू करने की तैयारी कर रही है. इस बीच 'द हॉलीवुड रिपोर्टर' के मुताबिक ये सुपरहीरो फिल्म सिनेमाघरों में री-रिलीज हो रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, सोनी पिक्चर्स इस इस ब्लॉकबस्टर को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज करने पर काम कर रहा है. दिलचस्प बात ये है कि 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' के री-रिलीज वर्जन में पहले न दिखाए गए फ़ुटेज शामिल होंगे. फिल्म में रोसारियो डॉसन का हटाया गया सीन वापस आ सकता है इसके साथ ही फिल्म को दोबारा रिलीड करने पर कई अनसीन फुटेज भी शामिल की जाएगी.









'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' स्टार कास्ट

'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' को डेस्टिन डैनियल क्रेटन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' में टॉम हॉलैंड ने स्पाइडर मैन का लीड रोल प्ले किया है. अन्य कलाकारोंम में जेंडया, सैडी सिंक और जॉन बर्नथल शामिल हैं.

'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' नॉर्थ अमेरिका मे रच पाएगी इतिहास?

मार्वल स्टूडियोज़ की यह फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. इसने नॉर्थ अमेरिका में 950 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर लिया है. अब यह फिल्म उत्तरी अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े के करीब पहुंच रही है. नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफ़िस पर1 बिलियन अमेरिकी डॉलर कमाने वाली पहली फ़िल्म बनने के लिए इसे लगभग 49.4 मिलियन और चाहिए. इसे दोबारा रिलीज़ करने से यह रिकॉर्ड बनाने की दिशा में एक और कोशिश कर सकती है.

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' की दुनिया भर में कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने लगभग 2.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की है, जिससे यह अब तक के ग्लोबल बॉक्स ऑफिस चार्ट में तीसरे नंबर पर आ गई है. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की लगातार अच्छी कमाई को देखते हुए, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह 'एवेंजर्स: एंडगेम' के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को चुनौती दे पाएगी और 2.885 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर पाएगी या नहीं.