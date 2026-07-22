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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' में दिखेगा स्पाइडर-मैन का दिखेगा अलग अवतार, टॉम हॉलैंड के बयान से फैंस की बढ़ी एक्साइटमेंट

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' में दिखेगा स्पाइडर-मैन का दिखेगा अलग अवतार, टॉम हॉलैंड के बयान से फैंस की बढ़ी एक्साइटमेंट

'स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे' की रिलीज का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म को लेकर एक्टर टॉम हॉलैंड ने एक दिलचस्प खुलासा किया है. फिल्म में स्पाइडर-मैन का सबसे अलग रूप देखने को मिलेगा.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 22 Jul 2026 11:46 AM (IST)
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अपकमिंग फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. रिलीज से पहले फिल्म की स्टारकास्ट प्रमोशन में जुटी हुई है. इसी दौरान एक इंटरव्यू में लीड एक्टर टॉम हॉलैंड ने फिल्म को लेकर कई दिलचस्प खुलासे किए हैं. उन्होंने कहा कि इस बार दर्शकों को नए विलेन, पहले से ज्यादा डार्क कहानी और कई बड़े सरप्राइज देखने को मिलेंगे. अब इस फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है.

फिल्म में दिखेगा स्पाइडर-मैन का सबसे अलग अवतार
'हैप्पी सैड कन्फ्यूज्ड' पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान टॉम हॉलैंड ने बताया कि 'स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे' पीटर पार्कर की जिंदगी का अब तक का सबसे डार्क चैप्टर होगा. उन्होंने कहा कि इस बार पीटर ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया है. टॉम ने ये भी बताया कि पिछली फिल्म में एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडर-मैन से पीटर ने सीखा था कि मदद मांगना भी बहादुरी होती है, लेकिन इस बार वो उसी सलाह को नजरअंदाज करता नजर आएगा.

हालांकि, टॉम हॉलैंड ने कहा कि जहां पीटर पार्कर की निजी जिंदगी मुश्किलों से घिरी है, वहीं, सुपरहीरो स्पाइडर-मैन पहले से ज्यादा मजबूत नजर आएगा. फिल्म में फैंस को स्पाइडर-मैन का सबसे असली रूप देखने को मिलेगा. उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म में स्पाइडर-मैन के कॉस्ट्यूम पर खास ध्यान दिया गया है और इसे टोबी मैग्वायर के आइकॉनिक सूट को श्रद्धांजलि देने के अंदाज में नया लुक दिया गया है.

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'स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे' के बारे में
'स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे' की कहानी 'स्पाइडर-मैन: नो वे होम' की घटनाओं के कुछ साल बाद की होगी. डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू के बाद पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल चुकी है. अब वो न्यूयॉर्क सिटी की रक्षा तो कर रहा है, लेकिन इस बार उसके साथ कोई नहीं है. फिल्म में पहली बार दर्शकों को स्पाइडर-मैन का सबसे सच्चा रूप देखने को मिलेगा, जहां एक अकेला पीटर पार्कर और सुपरहीरो स्पाइडर-मैन की दुनिया आपस में टकराती नजर आएगी.

स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' में दिखेगा स्पाइडर-मैन का दिखेगा अलग अवतार, टॉम हॉलैंड के बयान से फैंस की बढ़ी एक्साइटमेंट

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'स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे' में टॉम हॉलैंड के साथ जेंडाया, जैकब बैटलन, जॉन बर्नथल, माइकल मांडो और मार्क रफेलो अपने पुराने किरदारों में नजर आएंगे. वहीं, 'स्ट्रेंजर थिंग्स' और 'द व्हेल' फेम सैडी सिंक भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. फिल्म 31 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होगी.

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Published at : 22 Jul 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
Tom Holland Spider-Man: Brand New Day
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