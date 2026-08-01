Box Office: 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने मचाई तबाही, दो दिन के कलेक्शन से 'धुरंधर' और 'डंकी' का तोड़ दिया रिकॉर्ड
Spider Man Box Office Collection Day 2: स्पाइडर मैन बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉरम कर रही है. यहां तक कि इसने अपने दो दिन के कलेक्शन से शाहररुख खान और रणवीर सिंह की फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है
हॉलीवुड की सुपरहीरो फिल्म ‘स्पाइडर-मैन’ ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है. टॉम हॉलैंड की इस नई सुपरहीरो फिल्म ने भारत में रिलीज के सिर्फ दो दिनों में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर इतिहास रच दिया है. इसी के साथ इसने कई नए रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं. चलिए यहां 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के दूसरे दिन के कलेक्शन के साथ इसके रिकॉर्ड्स भी जानते हैं.
'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बता दें कि टॉम हॉलैंड की चौथी सोलो फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने भारत में 60.60 करोड़ (नेट) की ओपनिंग की यह किसी भी हॉलीवुड फ़िल्म के लिए अब तक की सबसे अच्छी ओपनिंग है, जिसने 2019 में मार्वल की बड़ी फिल्म 'एवेंजर्स: एंडगेम' का रिकॉर्ड तोड़ा है. वहीं दूसरे दिन यानी शुक्रवार को सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने भारत में 49.35 करोड़ (नेट) और कमाए, जिससे भारत में इसकी दो दिनोंकी कुल नेट कमाई 109.95 करोड़ हो गई.
'ब्रांड न्यू डे' न अपने इंग्लिश वर्जन से जबरदस्त कमाई कर रही है, जिसने भारत में इसकी कुल कमाई में सबसे ज़्यादा 60 करोड़ का कॉन्ट्रिब्यूशन दिया है. इसके बाद हिंदी डब वर्जन का नंबर आता है, जिससे इसने 39 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है.
‘धुरंधर’ और ‘डंकी’ को छोड़ा पीछे
'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने रिलीज के दो दिनों में 109 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों धुरंधर और डंकी के दो दिनों के कलेक्शन को काफी पीछे छोड दिया है. बता दें कि 'धुरंधर' ने अपने पहले दो दिनों में 60 करोड़ कमाए थे और 'डंकी' ने 2 दिनों में 50 करोड़ से भी कम कमाए थे.
'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के बारे में सब कुछ
मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा, 'ब्रांड न्यू डे' में टॉम हॉलैंड स्पाइडर-मैन यानी पीटर पार्कर के रोल में हैं, और ज़ेंडया एमजे के तौर पर और जैकब बैटलन नेड के तौर पर वापसी की है. फिल्म में पीटर पार्कर एक ऐसी दुनिया में स्पाइडर-मैन के तौर पर पूरी तरह अकेले रह रहे हैं जो उन्हें याद नहीं रखती. अब स्पाइडर-मैन का सामना विलेन्स (खलनायकों) के आने से नए खतरों से होता है. डेस्टिन डैनियल क्रेटन की डायरेक्ट की गई इस फ़िल्म में सैडी सिंक, मार्क रफालो और जॉन बर्नथल भी अहम भूमिकाओं में हैं.
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