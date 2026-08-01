#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने मचाई तबाही, दो दिन के कलेक्शन से 'धुरंधर' और 'डंकी' का तोड़ दिया रिकॉर्ड

Box Office: 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने मचाई तबाही, दो दिन के कलेक्शन से 'धुरंधर' और 'डंकी' का तोड़ दिया रिकॉर्ड

Spider Man Box Office Collection Day 2: स्पाइडर मैन बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉरम कर रही है. यहां तक कि इसने अपने दो दिन के कलेक्शन से शाहररुख खान और रणवीर सिंह की फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 01 Aug 2026 11:50 AM (IST)
Preferred Sources

हॉलीवुड की सुपरहीरो फिल्म ‘स्पाइडर-मैन’ ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है. टॉम हॉलैंड की इस नई सुपरहीरो फिल्म  ने भारत में रिलीज के सिर्फ दो दिनों में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर इतिहास रच दिया है. इसी के साथ इसने कई नए रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं. चलिए यहां 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के दूसरे दिन के कलेक्शन के साथ इसके रिकॉर्ड्स भी जानते हैं.

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बता दें कि टॉम हॉलैंड की चौथी सोलो फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने भारत में 60.60 करोड़ (नेट) की ओपनिंग की यह किसी भी हॉलीवुड फ़िल्म के लिए अब तक की सबसे अच्छी ओपनिंग है, जिसने 2019 में मार्वल की बड़ी फिल्म 'एवेंजर्स: एंडगेम' का रिकॉर्ड तोड़ा है. वहीं दूसरे दिन यानी शुक्रवार को सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने भारत में  49.35 करोड़ (नेट) और कमाए, जिससे भारत में इसकी दो दिनोंकी कुल नेट कमाई 109.95 करोड़ हो गई.

'ब्रांड न्यू डे' न अपने इंग्लिश वर्जन से जबरदस्त कमाई कर रही है, जिसने भारत में इसकी कुल कमाई में सबसे ज़्यादा 60 करोड़ का कॉन्ट्रिब्यूशन दिया है. इसके बाद हिंदी डब वर्जन का नंबर आता है, जिससे इसने 39 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है.


Box Office: 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने मचाई तबाही, दो दिन के कलेक्शन से 'धुरंधर' और 'डंकी' का तोड़ दिया रिकॉर्ड

धुरंधर’ और ‘डंकी’ को छोड़ा पीछे
'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने रिलीज के दो दिनों में 109 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों धुरंधर और डंकी के दो दिनों के कलेक्शन को काफी पीछे छोड दिया है. बता दें कि 'धुरंधर' ने अपने पहले दो दिनों में 60 करोड़ कमाए थे और 'डंकी' ने 2 दिनों में 50 करोड़ से भी कम कमाए थे.

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के बारे में सब कुछ
मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा, 'ब्रांड न्यू डे' में टॉम हॉलैंड स्पाइडर-मैन यानी पीटर पार्कर के रोल में हैं, और ज़ेंडया एमजे के तौर पर और जैकब बैटलन नेड के तौर पर वापसी की है.  फिल्म में पीटर पार्कर एक ऐसी दुनिया में स्पाइडर-मैन के तौर पर पूरी तरह अकेले रह रहे हैं जो उन्हें याद नहीं रखती. अब स्पाइडर-मैन का सामना विलेन्स (खलनायकों) के आने से नए खतरों से होता है. डेस्टिन डैनियल क्रेटन की डायरेक्ट की गई इस फ़िल्म में सैडी सिंक, मार्क रफालो और जॉन बर्नथल भी अहम भूमिकाओं में हैं. 

ये भी पढ़ें:-'स्पाइडर-मैन' की एंट्री से 'द ओडिसी' को लगा झटका, गुरुवार को घटी कमाई, जानें कलेक्शन

Published at : 01 Aug 2026 11:36 AM (IST)
Tags :
Tom Holland Zendaya BOX OFFICE COLLECTION Spider-Man The Brand New Day
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Box Office: 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने मचाई तबाही, दो दिन के कलेक्शन से 'धुरंधर' और 'डंकी' का तोड़ दिया रिकॉर्ड
'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने दो दिन में मचाई तबाही, 'धुरंधर' और 'डंकी' का तोड़ दिया रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'गंदी नाली के कीडे बन गए हैं', सीजेपी प्रोटेस्ट पर फूटा मुकेश खन्ना का गुस्सा, बोले- ‘ये स्पॉन्सर्ड आंदोलन था’
'गंदी नाली के कीडे बन गए हैं', सीजेपी प्रोटेस्ट पर फूटा मुकेश खन्ना का गुस्सा, युवाओं को दी चेतावनी
बॉलीवुड
Spider Man Brand New Day BO: दूसरे दिन 'स्पाइडर मैन' हुई 100 करोड़ के पार, तोडे 11 हॉलीवुड फिल्मों के रिकॉर्ड
दूसरे दिन भी 'स्पाइडर मैन' का बजा डंका, 100 करोड़ के पार हुई कमाई
बॉलीवुड
शाहरुख खान की 'किंग' के म्यूजिक राइट्स के लिए मची होड़, मेकर्स कर रहे रिकॉर्ड ब्रेकिंग डील!
शाहरुख खान की 'किंग' के म्यूजिक राइट्स के लिए मची होड़, मेकर्स कर रहे रिकॉर्ड ब्रेकिंग डील!
Advertisement

वीडियोज

जंतर मंतर की पुलिस फाइल्स!
Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
PM मोदी के वीडियो पर संजय सिंह का बयान, कहा- मेरी मां...मां नहीं?
PM मोदी के वीडियो पर संजय सिंह का बयान, कहा- मेरी मां...मां नहीं?
इंडिया
परीक्षा संशोधन बिल बन गया कानून, राष्ट्रपति ने लगाई मुहर
परीक्षा संशोधन बिल बन गया कानून, राष्ट्रपति ने लगाई मुहर
क्रिकेट
श्रीलंका सीरीज से पहले एमएस धोनी से मिलने पहुंचे ऋषभ पंत, देखें तस्वीर
श्रीलंका सीरीज से पहले एमएस धोनी से मिलने पहुंचे ऋषभ पंत, देखें तस्वीर
बॉलीवुड
'गंदी नाली के कीडे बन गए हैं', सीजेपी प्रोटेस्ट पर फूटा मुकेश खन्ना का गुस्सा, बोले- ‘ये स्पॉन्सर्ड आंदोलन था’
'गंदी नाली के कीडे बन गए हैं', सीजेपी प्रोटेस्ट पर फूटा मुकेश खन्ना का गुस्सा, युवाओं को दी चेतावनी
इंडिया
LPG सिलेंडर 200 रुपए सस्ता, कोलकाता-दिल्ली समेत कहां-कहां घटे दाम?
LPG सिलेंडर 200 रुपए सस्ता, कोलकाता-दिल्ली समेत कहां-कहां घटे दाम?
विश्व
4,000 फीट नीचे मौत का मंजर! पाकिस्तान की खदान में धमाके के बाद 32 शव बरामद
4,000 फीट नीचे मौत का मंजर! पाकिस्तान की खदान में धमाके के बाद 32 शव बरामद
टेक्नोलॉजी
Bulb Fuse Reason: बार-बार फ्यूज हो जाता है बल्ब, बस कर लें ये काम
बार-बार फ्यूज हो जाता है बल्ब, बस कर लें ये काम
हेल्थ
Sleeping With Earplugs: कान में ईयरप्लग लगाकर सोते हैं तो हो जाएं सावधान, बढ़ सकता है खतरा
कान में ईयरप्लग लगाकर सोते हैं तो हो जाएं सावधान, बढ़ सकता है खतरा
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget