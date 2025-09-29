'स्पाइडरमैन' फिल्मों के फैंस काफी लंबे समय से 'स्पाइडरमैन : ब्रांड न्यू डे' का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन इसी बीच सोनी पिक्चर्स ने आज फैंस को बड़ी खुशखबरी दे दी है. इस साल के आखिरी बचे हुए कुछ महीनों में टॉम हॉलैंड, टोबी मैग्वायर और एंड्रयू गारफील्ड की तिकड़ी थिएटर्स में बवाल काटने वाली है.

इन तीनों एक्टर्स की सभी स्पाइडरमैन फिल्मों को केवल इंडिया के थिएटर्स में री-रिलीज किया जाएगा. यहां एक-एक कर जानिए सभी डिटेल्स.

कब री-रिलीज होंगी स्पाइडरमैन की सभी फिल्में?

सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट इंडिया स्पाइडर मैनिया मैराथन को पूरे देश में नवंबर से शुरू करने का फैसला किया है .वैसे तो इस बात को सभी मानते हैं कि मार्वल कॉमिक्स का सबसे फेमस कैरेक्टर स्पाइडरमैन ही रहा है.

दर्शकों ने इस किरदार पर अपना पूरा प्यार लुटाया है. टोबी मैगुइर से लेकर टॉम हॉलैंड तक सभी ने पीटर पारकर के रोल को बढ़िया तरीके से निभाया. अब फैंस का प्यार देख इन तीनों स्टार्स की फिल्मों को एक बार फिर री रिलीज किया जाएगा. इन फिल्मों की रिलीज डेट कुछ इस प्रकार हैं-

स्पाइडर मैन यूनिवर्स के सबसे पहले पीटर पारकर टोबी मैग्वायर की ट्रायलॉजी को थिएटर्स में 14 नवंबर को सबसे पहले रिलीज किया जाएगा. इसके बाद एंड्रयू गारफील्ड की दोनों फिल्में 'द अमेजिंग स्पाइडरमैन' और 'द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2' थिएटर्स में 21 नवंबर को दस्तक देगी. एंड्रयू गारफील्ड के बाद टॉम हॉलैंड सिनेमा हॉल में अपनी ट्रायलॉजी का डंका बजाएंगे. इस एक्टर की फिल्में 28 नवंबर को रिलीज होगी.

स्पाइडरमैन वर्स भी करने वाली है फैंस को एंटरटेन

स्पाइडरमैन फैंस की खुशखबरी सिर्फ यही खत्म नहीं होती है. सोनी पिक्चर्स ने स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी की एनिमेटेड फिल्मों को भी री-रिलीज करने का ऐलान किया है. ये सभी सीरीज 5 दिसंबर से आप थिएटर्स में देख सकते हैं.

सोनी पिक्चर्स का मानना है कि ये री-रिलीज स्पाइडरमैन के पुराने फैंस और नई जेनरेशन के लिए एक सेलिब्रेशन की तरह होने वाला है. सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के जनरल मैनेजर का कहना है कि स्पाइडरमैन अब तक का सबसे इंस्पिरेशनल कैरेक्टर रहा है. सभी फिल्मों को इस तरह से एक बार फिर इंडियन थिएटर्स में रिलीज करना इंडियन ऑडियंस को सम्मानित करने जैसा है.

इन सभी फैंस ने कई दशकों से स्पाइडरमैन के सभी किरदारों को भरपूर दिया है. री-रिलीज के जरिए पुराने फैंस इन सभी किरदारों को एक बार फिर स्पाइडरमैन की जर्नी को थिएटर्स में एंजॉय कर पाएंगे साथ ही नहीं जेनरेशन के लिए भी ये एक नया एक्सपीरियंस होगा.