हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडफैंस के लिए खुशखबरी, एक बार फिर थिएटर्स में लौटेंगे तीनों स्पाइडरमैन, जानिए कब रिलीज होगी कौन सी फिल्म

फैंस के लिए खुशखबरी, एक बार फिर थिएटर्स में लौटेंगे तीनों स्पाइडरमैन, जानिए कब रिलीज होगी कौन सी फिल्म

Spider Man Films Re-Release: स्पाइडरमैन यूनिवर्स की सभी फिल्में इस साल नवंबर और दिसंबर के महीने में एक बार फिर थिएटर्स में रिलीज होंगी. सोनी पिक्चर्स ने ये एलान कर सभी को बड़ा सरप्राइज दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 29 Sep 2025 04:02 PM (IST)
Preferred Sources

'स्पाइडरमैन' फिल्मों के फैंस काफी लंबे समय से 'स्पाइडरमैन : ब्रांड न्यू डे' का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन इसी बीच सोनी पिक्चर्स ने आज फैंस को बड़ी खुशखबरी दे दी है. इस साल के आखिरी बचे हुए कुछ महीनों में टॉम हॉलैंड, टोबी मैग्वायर और एंड्रयू गारफील्ड की तिकड़ी थिएटर्स में बवाल काटने वाली है.

इन तीनों एक्टर्स की सभी स्पाइडरमैन फिल्मों को केवल इंडिया के थिएटर्स में री-रिलीज किया जाएगा. यहां एक-एक कर जानिए सभी डिटेल्स. 

कब री-रिलीज होंगी स्पाइडरमैन की सभी फिल्में? 
सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट इंडिया स्पाइडर मैनिया मैराथन को पूरे देश में नवंबर से शुरू करने का फैसला किया है .वैसे तो इस बात को सभी मानते हैं कि मार्वल कॉमिक्स का सबसे फेमस कैरेक्टर स्पाइडरमैन ही रहा है.

दर्शकों ने इस किरदार पर अपना पूरा प्यार लुटाया है. टोबी मैगुइर से लेकर टॉम हॉलैंड तक सभी ने पीटर पारकर के रोल को बढ़िया तरीके से निभाया. अब फैंस का प्यार देख इन तीनों स्टार्स की फिल्मों को एक बार फिर री रिलीज किया जाएगा. इन फिल्मों की रिलीज डेट कुछ इस प्रकार हैं-

  1. स्पाइडर मैन यूनिवर्स के सबसे पहले पीटर पारकर टोबी मैग्वायर की ट्रायलॉजी को थिएटर्स में 14 नवंबर को सबसे पहले रिलीज किया जाएगा. 
  2. इसके बाद एंड्रयू गारफील्ड की दोनों फिल्में 'द अमेजिंग स्पाइडरमैन' और 'द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2' थिएटर्स में 21 नवंबर को दस्तक देगी. 
  3.  एंड्रयू गारफील्ड के बाद टॉम हॉलैंड सिनेमा हॉल में अपनी ट्रायलॉजी का डंका बजाएंगे. इस एक्टर की फिल्में 28 नवंबर को रिलीज होगी. 
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sony Pictures IN (@sonypicturesin)

स्पाइडरमैन वर्स भी करने वाली है फैंस को एंटरटेन
स्पाइडरमैन फैंस की खुशखबरी सिर्फ यही खत्म नहीं होती है. सोनी पिक्चर्स ने स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी की एनिमेटेड फिल्मों को भी री-रिलीज करने का ऐलान किया है. ये सभी सीरीज 5 दिसंबर से आप थिएटर्स में देख सकते हैं.

सोनी पिक्चर्स का मानना है कि ये री-रिलीज स्पाइडरमैन के पुराने फैंस और नई जेनरेशन के लिए एक सेलिब्रेशन की तरह होने वाला है. सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के जनरल मैनेजर का कहना है कि स्पाइडरमैन अब तक का सबसे इंस्पिरेशनल कैरेक्टर रहा है. सभी फिल्मों को इस तरह से एक बार फिर इंडियन थिएटर्स में रिलीज करना इंडियन ऑडियंस को सम्मानित करने जैसा है.

इन सभी फैंस ने कई दशकों से स्पाइडरमैन के सभी किरदारों को भरपूर दिया है. री-रिलीज के जरिए पुराने फैंस इन सभी किरदारों को एक बार फिर स्पाइडरमैन की जर्नी को थिएटर्स में एंजॉय कर पाएंगे साथ ही नहीं जेनरेशन के लिए भी ये एक नया एक्सपीरियंस होगा.

और पढ़ें
Published at : 29 Sep 2025 04:02 PM (IST)
Tags :
Spider Man Spiderman No Way Home HollyWood Spiderman: Homecoming
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
दिल्ली NCR
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
क्रिकेट
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
टेलीविजन
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
Advertisement

वीडियोज

बिग बॉस 19 वाइल्ड कार्ड, तान्या मित्तल, शाहरुख खान से लेकर सलमान खान तक और भी बहुत कुछ, शिखा मल्होत्रा ​​के साथ
रजत बेदी बालीवुड की बड्स स्टोरी पर लव स्टोरी फेम करियर और अधिक
जनधन खाताधारकों के लिए बड़ी खबर! 30 सितंबर से पहले कराएं Re-KYC| Paisa Live
Death Threat: Rahul Gandhi को 'गोली मारने' की धमकी पर Congress का Amit Shah को पत्र
Trophy Controversy: Asia Cup में India ने Pakistan को धोया, Trophy लेने से इनकार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
दिल्ली NCR
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
क्रिकेट
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
टेलीविजन
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार
Bihar Election 2025: बिहार में बीजेपी का बड़ा फैसला, 19 नेताओं की बनाई खास टीम, महाराष्ट्र के भी नेता शामिल
बिहार में बीजेपी का बड़ा फैसला, 19 नेताओं की बनाई खास टीम, महाराष्ट्र के भी नेता शामिल
यूटिलिटी
बिहार से इन तीन राज्यों के लिए चलेंगी अमृत भारत ट्रेनें, जानें रूट, टाइमिंग से लेकर किराया तक सबकुछ
बिहार से इन तीन राज्यों के लिए चलेंगी अमृत भारत ट्रेनें, जानें रूट, टाइमिंग से लेकर किराया तक सबकुछ
शिक्षा
अभिषेक शर्मा से सूर्य कुमार यादव तक, एशिया कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे पढ़ा-लिखा कौन?
अभिषेक शर्मा से सूर्य कुमार यादव तक, एशिया कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे पढ़ा-लिखा कौन?
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
Embed widget