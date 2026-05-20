भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं पर बनी फिल्म 'कृष्णावतरम् पार्ट 1: द हार्ट' इन दिनों खूब चर्चा में हैं. इस फिल्म ने सिर्फ दर्शकों में ही नहीं, बल्कि कई सांकृतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई है. हाल ही में फिल्म की स्क्रीनिंग मथुरा के जेवी सिनेमा में हुई, जहां मथुरा की संसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी भी मौजूद थीं. उन्होंने फिल्म देखने के बाद इसकी जमकर तारीफ की.

हेमा मालिनी ने की फिल्म की तारीफ

फिल्म 'कृष्णावतरम् पार्ट 1: द हार्ट' की स्क्रीनिंग श्रीकृष्ण की जन्मभूमि पर की गई, जिससे इसकी खासियत और बढ़ गई. हेमा मालिनी को फिल्म का निर्माण, भव्य कैनवास और प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आया. साथ ही उन्होंने फिल्म की टीम और कलाकारों को तारीफ करते हुए शुभकामनाएं दीं.

वहीं निर्माता साजन कुरुप ने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण की कर्मभूमि गुजरात में फिल्म की शूटिंग की गई हैं. हालांकि ट्रेलर को मथुरा में लॉन्च किया गया. इसके पहले टीम ने बांके बिहारी मंदिर, रमन रेती, राधा रानी मंदिर, प्रेम मंदिर और वृंदावन के इस्कॉन जैसे दिव्य मंदिरों में आशीर्वाद भी लिया.

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फिल्म की टीम और स्टारकास्ट

बता दें कि 7 मई को रिलीज हुए इस फिल्म का निर्माण साजन कुरुप ने किया हैं, वहीं इसका निर्देशन हार्दिक गज्जर ने किया हैं. फिल्म में सिद्धार्थ गुप्ता ने 'भगवान श्रीकृष्ण', सुष्मिता भट्ट ने 'राधा', संस्क्रुति जयाना ने 'सत्यभामा' और जे कार्तिक ने 'सत्राजती' का किरदार निभाया हैं. फिल्म को भारत में 1500 से ज्यादा थिएटर्स में रिलीज किया गया हैं. हालांकि उत्तर प्रदेश में इसे टैक्स फ्री किया गया, जिससे इसकी महत्ता को और मजबूती मिली है. इसके अलावा फिल्म की 56 देशों में भी उपस्थिति दर्ज की गई हैं.

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