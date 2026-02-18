हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'खून भरी मांग' से मिली पहचान, पर फिर ऐसे गुमनामी की तरफ चला गया करियर

'खून भरी मांग' से मिली पहचान, पर फिर ऐसे गुमनामी की तरफ चला गया करियर

Sonu Walia Birthday: सोनू वालिया 80-90 के दशक की जानी-मानी एक्ट्रेस रही हैं. उन्हें सबसे ज्यादा पहचान ‘खून भरी मांग’ से मिली. कई बड़ी फिल्मों में काम करने के बावजूद उनका करियर लंबा नहीं चल पाया.

By : आईएएनएस | Updated at : 18 Feb 2026 10:03 PM (IST)
Preferred Sources

हिंदी सिनेमा में 80 और 90 के दशक में कई बड़ी एक्ट्रेस ने पर्दे पर राज किया है. लेकिन कुछ ही ऐसी थीं जिनकी चमक लंबे समय तक नहीं टिक पाई थी. सोनू वालिया उन ही में से एक हैं. 19 फरवरी को ये एक्ट्रेस अपना 62वां जन्मदिन मना रही हैं. सोनू ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी है. लेकिन उन्हें असली पहचान 1987 की फिल्म ‘खून भरी मांग’ से मिली थी. इस फिल्म में रेखा, कबीर बेदी और कादर खान जैसे बड़े स्टार्स थे. सोनू ने नंदिनी का किरदार निभा कर फैंस का दिल जीत लिया था.

शुरुआती जिंदगी और मिस इंडिया का खिताब
सोनू वालिया का जन्म 19 फरवरी 1964 को हुआ था. इनका असली नाम संजीत कौर वालिया है. पंजाबी परिवार में जन्मीं सोनू के पिता सतिंदर सिंह वालिया भारतीय सेना में थे. जबकि मां दमनजीत कौर हाउस वाइफ थीं. 1985 में सोनू ने फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीता था. जो उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी. ये खिताब मिलने के बाद ही सोनू ने मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था.

करियर की शुरुआत और बड़ी फिल्में
सोनू वालिया ने अपने करियर की शुरुआत कुछ औसत फिल्मों से की थी. लेकिन जल्द ही उन्हें बड़े स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिल गया था. उन्होंने अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र, सनी देओल, विनोद खन्ना और कबीर बेदी जैसी लीडिंग हस्तियों के साथ काम किया था. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sonu Walia (@sonu.waliabunnyent)

‘खून भरी मांग’ और सफलता की कहानी
बहुत कम लोग जानते हैं कि सोनू ने हिंदी सिनेमा में कदम ‘खून भरी मांग’ से नहीं बल्कि उससे पहले ही एक फिल्म और शूटिंग पूरी कर चुकी थी. उन्हें ये फिल्म मिलना इतना आसान नहीं था. डायरेक्टर राकेश रोशन नए चेहरे पर जल्दी भरोसा नहीं करते थे. सोनू ने उन्हें अपनी पहली फिल्म के क्लिप्स और डांस वीडियो दिखाए और बहुत मेहनत के बाद उन्हें फिल्म में रोल मिला था. इस फिल्म में उनके ग्रे नेचर वाले किरदार ने लोगों का दिल जीत लिया था. उन्हें इस भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक एक्ट्रेस का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला था.

बाद की फिल्मों और आज की जिंदगी
सोनू वालिया इसके बाद ‘आकर्षण’, ‘तूफान’, ‘महा-संग्राम’ और ‘नंबरी आदमी’ जैसी फिल्मों में नजर आई थी. लेकिन पर्दे पर या तो औसत रही या फ्लॉप साबित हुई. बड़े स्टार्स के बीच उनकी जगह बनाए रखना मुश्किल था और धीरे-धीरे उनका करियर गुमनामी की तरफ चला गया था. आज सोनू वालिया फिल्मों से दूर हैं और शांत, गुमनाम जिंदगी जी रही हैं.

और पढ़ें
Published at : 18 Feb 2026 10:03 PM (IST)
Tags :
Sonu Walia Toofan Khoon Bhari Maang
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'खून भरी मांग' से मिली पहचान, पर फिर ऐसे गुमनामी की तरफ चला गया करियर
'खून भरी मांग' से मिली पहचान, पर फिर ऐसे गुमनामी की तरफ चला गया करियर
बॉलीवुड
तापसी पन्नू की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रहा है हाल, ओटीटी पर कर सकते हैं एंजॉय
तापसी पन्नू की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रहा है हाल, ओटीटी पर कर सकते हैं एंजॉय
बॉलीवुड
नीना गुप्ता ने खोला 50 की उम्र में शादी करने का राज, कहा- 'प्यार समझ नहीं आता'
नीना गुप्ता ने खोला 50 की उम्र में शादी करने का राज, कहा- 'प्यार समझ नहीं आता'
बॉलीवुड
ट्रोलिंग के बीच अर्जुन कपूर को मिला फैंस का साथ, नई पोस्ट देख फैंस बोले- आप हर खुशी के हकदार हैं
ट्रोलिंग के बीच अर्जुन कपूर को मिला फैंस का साथ, नई पोस्ट देख फैंस बोले- आप हर खुशी के हकदार हैं
Advertisement

वीडियोज

₹90,000 Crore का Mega Plan! क्या Great Nicobar बनेगा India का Singapore?| Paisa Live
Jaane Anjaane: राघव को सच पता चला, रीत के बच्चे पर कीर्ति का साया
Salim Khan को Mini Brain Hemorrhage, ICU में ventilator support पर
Bollywood News: वोग वुमन ऑफ एक्सीलेंस 2026 में ग्लैमर की बरसात, फैशन हिट और फ्लॉप पर छिड़ी बहस
Government Tax Hike के बाद Cigarette Stocks में तेज़ Rally! | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 24 घंटों में 150 कार्गो प्लेन से भेजे गोला-बारूद
US-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 150 प्लेन से भेजे गोला-बारूद
मध्य प्रदेश
MP: कलेक्टर कार्यालय में दंडवत होकर युवक ने लगाई गुहार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
MP: कलेक्टर कार्यालय में दंडवत होकर युवक ने लगाई गुहार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
क्रिकेट
सुपर 8 का शेड्यूल आया सामने, जानें कब और किससे भिड़ेगी टीम इंडिया? नोट कर लीजिए तारीख
सुपर 8 का शेड्यूल आया सामने, जानें कब और किससे भिड़ेगी टीम इंडिया? नोट कर लीजिए तारीख
बॉलीवुड
रोहित शेट्टी हाउस फायरिंग केस, जिस हथियार का हुआ था इस्तेमाल, पुलिस ने किया बरामद
रोहित शेट्टी हाउस फायरिंग केस, जिस हथियार का हुआ था इस्तेमाल, पुलिस ने किया बरामद
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
जनरल नॉलेज
कितने रुपये का है वह चाइनीज डॉग, जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना बताया? जानें खरीदने का तरीका
कितने रुपये का है वह चाइनीज डॉग, जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना बताया? जानें खरीदने का तरीका
नौकरी
एम्स दिल्ली में नौकरी का सुनहरा मौका, प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स की भर्ती शुरू
एम्स दिल्ली में नौकरी का सुनहरा मौका, प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स की भर्ती शुरू
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget