Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'आप अकेले नहीं हैं...', बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए नेपाल पहुंचे सोनू सूद, बांटा खाना-कंबल

'आप अकेले नहीं हैं...', बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए नेपाल पहुंचे सोनू सूद, बांटा खाना-कंबल

नेपाल में आई बाढ़ के बाद कई लोग मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं. ऐसे में सोनू सूद बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए नेपाल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जरूरतमंदों को खाना और कंबल बांटे.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 02 Sep 2026 12:28 PM (IST)
Preferred Sources

नेपाल में आई भीषण बाढ़ के कारण लाखों लोग प्रभावित हुए हैं. आपदा की इस घड़ी में बॉलीवुड सुपरस्टार सोनू सूद ने मदद का हाथ बढ़ाया है. वो अपनी टीम के साथ भारत से राहत सामग्री लेकर काठमांडू पहुंच गए हैं. सोनू सूद नेपाल में बाढ़ प्रभावित और जरूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं. नेपाल पहुंचने के बाद सोनू सूद ने बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात की. 

हम बहुत सारे कंबल और खाने-पीने का सामान लाए हैं...
ANI से बातचीत में सोनू सूद ने कहा, 'हम यहां बाढ़ पीड़ितों से मिलने और उन्हें राहत सामग्री बांटने आए हैं. हम उनकी ज़िंदगी को फिर से बसाने की कोशिश करेंगे. हम बहुत सारे कंबल और खाने-पीने का सामान लाए हैं. हम कोशिश करेंगे कि आने वाले महीनों में भी नेपाल को राहत मिलती रहे.'

सोनू सूद बोले- ये बहुत भयानक है
उन्होंने आगे कहा, 'तबाही का मंजर आपकी आंखों के सामने है. ये बहुत भयानक है. आप वो हरा घर देख सकते हैं, जो चमत्कारिक तरीके से इन बाढ़ों के बीच भी बच गया, लेकिन गांव का बाकी हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है. उन परिवारों के बारे में सोचकर मेरा दिल टूट जाता है, जो यहां फंसे हुए हैं और जिनके घर और परिवार उजड़ गए हैं. लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं. मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर उनकी कुछ मदद कर पाएंगे, ताकि नेपाल फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके. हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये सुनिश्चित करेंगे कि हम सबसे मुश्किल जगहों तक पहुंचें और जितनी हो सके, उतनी मदद करें.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sonu Sood (@sonu_sood)

ये भी पढ़ें:- 'महिलाओं के कम कपड़े पहनने में क्या दिक्कत है?', कृति सेनन के ऐड विवाद पर रघु राम ने तोड़ी चुप्पी

सोनू सूद ने शेयर की तस्वीरें
सोनू सूद ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो बाढ़ पीड़ितों के साथ नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'उन्होंने अपना घर, परिवार और बचपन खो दिया है. लेकिन हम सब मिलकर उनकी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने और उन्हें एक नई शुरुआत देने की कोशिश करेंगे. नेपाल, तुम अकेले नहीं हो.' बता दें कि इससे पहले भी सोनू सूद मुश्किल वक्त में लोगों की मदद के लिए आगे आते रहे हैं और अपने समाजसेवा के कामों के लिए पहचाने जाते हैं.

ये भी पढ़ें:- Bigg Boss 20 में होगी मनोज तिवारी की बेटी की एंट्री, सलमान के शो में रीति तिवारी का नाम कंफर्म

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 02 Sep 2026 12:28 PM (IST)
Tags :
Sonu Sood Kathmandu
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'आप अकेले नहीं हैं...', बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए नेपाल पहुंचे सोनू सूद, बांटा खाना-कंबल
बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए नेपाल पहुंचे सोनू सूद, बांटा खाना-कंबल
बॉलीवुड
अनुष्का-विराट क्यों हुए लंदन शिफ्ट? माधुरी दीक्षित के पति ने बताई वजह, बोले- ‘सक्सेस एंजॉय नहीं कर सकते’
अनुष्का-विराट क्यों हुए लंदन शिफ्ट? माधुरी दीक्षित के पति ने बता दी असल वजह
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' का एडवांस बुकिंग में भौकाल, रिलीज से पहले 3 करोड़ के हुई पार
'मिर्जापुर द मूवी' का एडवांस बुकिंग में भौकाल, रिलीज से पहले 3 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
'साईं बाबा' फेम सुधीर दलवी की बिगड़ी तबीयत, नहीं थे मेडिकल बिल चुकाने के पैसे, अक्षय-रणबीर और कार्तिक ने की मदद
सुधीर दलवी की मदद के लिए आगे आए सेलेब्स, अक्षय-रणबीर और कार्तिक ने की मदद
Advertisement

वीडियोज

अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा !
घर का सपना होगा साकार! लखनऊ में 3600 प्लॉट की लॉटरी
SCO Summit में Shehbaz Sharif की 'नौटंकी'..'नॉनस्टॉप'
पिघलते ग्लेशियर से नेपाल में फिर जलप्रलय का खतरा?
GDP के आंकड़ों के पीछे सच क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुस्लिम धर्मगुरु पर भड़के कांग्रेस के सीएम, कहा-'महिलाएं सिर्फ...'
मुस्लिम धर्मगुरु पर भड़के कांग्रेस के सीएम, कहा-'महिलाएं सिर्फ...'
पंजाब
Exclusive: पंजाब की सियासत में भूचाल मचाने वाली खबर, पुलिस ने भगवंत मान सरकार को फंसाया?
Exclusive: पंजाब की सियासत में भूचाल! मान सरकार बुरी फंसी
इंडिया
राहुल गांधी के लंदन वाले भाषण पर भड़के सावरकर के परपोते, बोले- 'मुसलमानों से...'
राहुल गांधी के लंदन वाले भाषण पर भड़के सावरकर के परपोते, बोले- 'मुसलमानों से...'
क्रिकेट
एमएस धोनी मानहानि केस में सामने आई 3 नई मांग, मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा
एमएस धोनी मानहानि केस में सामने आई 3 नई मांग, मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा
बॉलीवुड
अनुष्का-विराट क्यों हुए लंदन शिफ्ट? माधुरी दीक्षित के पति ने बताई वजह, बोले- ‘सक्सेस एंजॉय नहीं कर सकते’
अनुष्का-विराट क्यों हुए लंदन शिफ्ट? माधुरी दीक्षित के पति ने बता दी असल वजह
महाराष्ट्र
दिशा सालियान केस: HC के आदेश पर छलके पिता के आंसू, कहा- सच्चाई की जीत हुई
दिशा सालियान केस: HC के आदेश पर छलके पिता के आंसू, कहा- सच्चाई की जीत हुई
नौकरी
बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती का रास्ता साफ, 5 अक्टूबर तक करें आवेदन 
बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती का रास्ता साफ, 5 अक्टूबर तक करें आवेदन 
ट्रेंडिंग
समुद्र किनारे प्रेमी संग घूम रही प्रेमिका पर गिरी बिजली, मौत का वीडियो वायरल
समुद्र किनारे प्रेमी संग घूम रही प्रेमिका पर गिरी बिजली, मौत का वीडियो वायरल
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget