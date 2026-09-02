बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए नेपाल पहुंचे सोनू सूद, बांटा खाना-कंबल

नेपाल में आई भीषण बाढ़ के कारण लाखों लोग प्रभावित हुए हैं. आपदा की इस घड़ी में बॉलीवुड सुपरस्टार सोनू सूद ने मदद का हाथ बढ़ाया है. वो अपनी टीम के साथ भारत से राहत सामग्री लेकर काठमांडू पहुंच गए हैं. सोनू सूद नेपाल में बाढ़ प्रभावित और जरूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं. नेपाल पहुंचने के बाद सोनू सूद ने बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात की.

हम बहुत सारे कंबल और खाने-पीने का सामान लाए हैं...

ANI से बातचीत में सोनू सूद ने कहा, 'हम यहां बाढ़ पीड़ितों से मिलने और उन्हें राहत सामग्री बांटने आए हैं. हम उनकी ज़िंदगी को फिर से बसाने की कोशिश करेंगे. हम बहुत सारे कंबल और खाने-पीने का सामान लाए हैं. हम कोशिश करेंगे कि आने वाले महीनों में भी नेपाल को राहत मिलती रहे.'

#WATCH | Bollywood actor Sonu Sood arrives in Kathmandu to distribute relief to Nepali flood victims



He says, "We are here to meet flood victims and to distribute relief material to them. We will try to build their lives again. We have brought a lot of blankets and food… pic.twitter.com/6rONSZfxjD — ANI (@ANI) September 1, 2026

सोनू सूद बोले- ये बहुत भयानक है

उन्होंने आगे कहा, 'तबाही का मंजर आपकी आंखों के सामने है. ये बहुत भयानक है. आप वो हरा घर देख सकते हैं, जो चमत्कारिक तरीके से इन बाढ़ों के बीच भी बच गया, लेकिन गांव का बाकी हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है. उन परिवारों के बारे में सोचकर मेरा दिल टूट जाता है, जो यहां फंसे हुए हैं और जिनके घर और परिवार उजड़ गए हैं. लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं. मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर उनकी कुछ मदद कर पाएंगे, ताकि नेपाल फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके. हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये सुनिश्चित करेंगे कि हम सबसे मुश्किल जगहों तक पहुंचें और जितनी हो सके, उतनी मदद करें.'

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सोनू सूद ने शेयर की तस्वीरें

सोनू सूद ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो बाढ़ पीड़ितों के साथ नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'उन्होंने अपना घर, परिवार और बचपन खो दिया है. लेकिन हम सब मिलकर उनकी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने और उन्हें एक नई शुरुआत देने की कोशिश करेंगे. नेपाल, तुम अकेले नहीं हो.' बता दें कि इससे पहले भी सोनू सूद मुश्किल वक्त में लोगों की मदद के लिए आगे आते रहे हैं और अपने समाजसेवा के कामों के लिए पहचाने जाते हैं.

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