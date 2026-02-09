सोनू निगम ने कॉन्सर्ट में खोए बच्चे की मदद कर जीता फैंस का दिल, वीडियो हुआ वायरल

हुब्बली में अपने हालिया कॉन्सर्ट के दौरान सिंगर सोनू निगम ने एक ऐसा पल गढ़ा जिसने हर किसी का दिल छू लिया. लगभग तीस हजार लोगों की भीड़ में एक छोटा बच्चा श्री साई खो जाता है. भीड़ में डर और घबराहट में बच्चा कांप रहा होता है लेकिन सोनू अपने सहज अंदाज और गाने के जरिए उसकी चिंता को पल भर में कम कर देते है. फैंस इस वीडियो को देखकर उनकी संवेदनशीलता खूब तारीफ कर रहे है.

मंच पर बच्चे का हाथ थामे सोनू

वीडियो में दिख रहा है कि सोनू निगम मंच पर बच्चे श्री साई के पास हैं और उसे समझा रहे हैं कि सब ठीक है. उन्होंने बच्चे को अपने पास बुलाया और हल्की-फुल्की बातें करते हुए उसे शांत किया. उस पल सोनू ने गाना भी शुरू किया ताकि बच्चे का डर कम हो और उसे लगे कि सब सुरक्षित है. उन्होंने वीडियो में लिखा कि बच्चा अब इतना डर या खोया हुआ महसूस नहीं कर रहा था क्योंकि वो उन्हें देखकर सहज हो गया था.

संगीत के जरिए खोजा परिवार

सोनू ने बच्चे के लिए गाना भी गाया. उन्होंने बोला, 'श्री साई आ जाओ, मम्मी-पापा इसे ले जाओ… इसके मम्मी-पापा खो गए, जल्दी आकर इसे ले जाओ.' ये हल्का-फुल्का गाना और उनकी मासूम बातें पूरे हॉल में खुशियों की लहर फैला रही थीं. उन्होंने बच्चे से मजाक में बोला की, 'पापा-मम्मी तुम्हारे बिना मस्ती कर रहे हैं, पता है?' तब बच्चा मासूमियत से बोलता है की , 'पापा नहीं है' तो फिर सोनू नें पूछा तुम किसके साथ आए हो. तब बच्चे ने बताया की वो यहां अपने चाचू के साथ आया है.

हंसी-खुशी के बीच बच्चे का डर गया दूर

जब बच्चे ने जवाब दिया, 'चाचू,' तो सोनू ने उस बच्चे के अंदाज से माइक पर मजाक में बोले, 'चाचू, कहां है चाचू? चाचू, छोड़ के चले गए चाची के साथ?' इसके बाद उन्होंने और मजाक में कहा की बड़े भाई ने जिम्मेदारी दी थी और आप ऐसे कर रहे हो. इस पूरे पल ने न सिर्फ ऑडियंस को हंसाया बल्कि बच्चे का डर भी दूर कर दिया था.

सुरक्षित हुई वापसी

थोड़ी खोजबीन के बाद कॉन्सर्ट टीम बच्चे के चाचा तक पहुंच गई. सोनू ने ये सुनिश्चित किया कि रिश्तेदारी सही हो और तभी श्री साई को सुरक्षित घर भेजा गया. इस प्यारे और दिल छू लेने वाले पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. फैंस ने सोनू की संवेदनशीलता और सहजता की तारीफ की. आपको बता दें इस दौरान सोनू दीवाना तेरा कॉन्सर्ट सीरीज के तहत पूरे भारत में लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उनका अगला शो 14 फरवरी 2026 को लखनऊ में होने वाला है.