सोनू निगम के बेटे नेवान का म्यूजिक डेब्यू, 19 की उम्र में रिलीज किया पहला गाना

सिंगर सोनू निगम ने अपने 19 साल के बेटे नेवान निगम को म्यूजिशियन के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया है. नेवान ने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म 'स्लाइड' के जरिए म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा है. इस फिल्म में उनका गाना भी शामिल है.

दिवाली से एक दिन पहले इस प्रोजेक्ट को रिलीज किया गया. सोनू निगम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर बेटे के म्यूजिक सफर के बारे में बताया.

सोनू निगम ने जाहिर की खुशी

प्लेबैक सिंगर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर नेवान की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो कैमरे की तरफ देखते नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही सोनू ने एक लंबा नोट लिखा और बेटे के नए सफर और उसके फैसलों को लेकर अपनी खुशी जाहिर की.

सोनू निगम ने अपने पोस्ट में लिखा, 'दिवाली के इस शुभ और पवित्र मौके पर नेवान संगीत की दुनिया में अपने सफर की शुरुआत कर रहे हैं. उन्होंने अपने दादा और पिता से बिल्कुल अलग रास्ते चुना हबै. ताकि वे खुद की अलग राह तलाश सके.'

सिंगर ने इस दौरान नेवान के बचपन से लेकर अब तक के बदलाव और उनकी मेहनत के बारे में भी बताया. उन्होंने लिखा, 'एक गोल-मटोल बच्चे से फिट और दुबले-पतले नौजवान बनने तक, अपने ही पिता के सामने गाना गाने में झिझकने से लेकर अब अपने शानदार वोकल कोच से सीखी गई एक्सरसाइज को रोजाना 16 घंटे तक करने तक, नेवान ने लंबा सफर तय किया है. अब वो दिग्गज पू बेयर के साथ स्टूडियो में एक ही टेक में गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं.'

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घंटों डांस की प्रैक्टिस करते है नेवान

उन्होंने लिखा, 'कभी उनके लिए सिर्फ 3 मिनट तक जॉगिंग करना भी मुश्किल था, लेकिन आज वो अपने हुनर को निखारने के लिए घंटों डांस की प्रैक्टिस करते हैं. नेवान ने हमारे पूरे परिवार को बेहद खुश और शुक्रगुजार कर दिया है. हालांकि, मैं जिंदगी में गर्व शब्द का इस्तेमाल करने से बचता हूं.'

सोनू ने आगे नेवान के बचपन के दिनों को याद करते हुए लिखा, 'चार साल की उम्र में स्टूडियो में 'कोलावेरी डी' से लेकर साढ़े चार साल की उम्र में स्टेज पर 'अभी मुझमें कहीं' गाने तक, नेवान को आप सभी का बेशुमार प्यार मिला है. उसे आशीर्वाद दीजिए कि वो आगे भी सम्मान, मेहनत, जुनून और विनम्रता के साथ अपना सफर जारी रखे. उसे अपना प्यार दीजिए. पेश है नेवान निगम का 'स्लाइड'.'

शॉर्ट फिल्म 'स्लाइड' के बारे में

बता दें कि 'स्लाइड' एक साइंस-फिक्शन शॉर्ट फिल्म है. इसमें नेवान निगम मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं. फिल्म की कहानी एक ऐसे किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो टाइम ट्रैवल डिवाइस की मदद से अतीत में चला जाता है.