गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसोनू निगम ने लाइव कॉन्सर्ट में ऐसा क्या किया? नेहा कक्कड़ को ट्रोल करने लगे लोग

सोनू निगम ने लाइव कॉन्सर्ट में ऐसा क्या किया? नेहा कक्कड़ को ट्रोल करने लगे लोग

सोनू निगम ने हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक लाइव कॉन्सर्ट किया. इस दौरान मंच से उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि फैंस दीवाने हो गए और सोशल मीडया पर लोगो ने नेहा कक्कड़ को ट्रोल करना शुरू कर दिया.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 15 Sep 2026 06:28 PM (IST)
Preferred Sources

ये बात हर कोई जानता है कि दिग्गज सिंगर सोनू निगम संगीत की गहरी समझ रखते हैं. बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक गाने दे चुके सोनू निगम बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं. उनके पास एक हुनर ये भी है कि वो महिला की आवाज में भी गाना गा लेते हैं. ये नजारा हाल ही में उनके एक लाइव कॉन्सर्ट में भी देखने को मिला और जब सोनू ने ऐसा किया तो नेटिजंस ने सोशल मीडिया पर सोनू की तारीफ करते हुए नेहा कक्कड़ को ट्रोल करना शुरू कर दिया.

सोनू निगम ने महिला की आवाज में गाया गाना

बता दें कि इन दिनों दिग्गज सिंगर सोनू निगम 'द रेवोल्यूशन: सोनू निगम लाइव' कॉन्सर्ट टूर कर रहे हैं. इसी सिलसिले में हाल ही में सोनू ने अमेरिका के न्यूयॉर्क के नासाउ वेटरन्स मेमोरियल कोलिज़ीयम में एक यागदार कॉन्सर्ट किया. उन्हें सुनने के लिए भारी तादाद में फैंस पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि इस शो के सभी टिकट बिक गए थे.

ये भी पढ़ें: क्या काम से रिटायरमेंट ले रहे हैं अमिताभ बच्चन? बिग बी ने रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच

अब सोशल मीडिया पर इस कॉन्सर्ट से एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में बना हुआ है. इसमें सोनू निगम फिल्म 'डॉन: द चेज़ बिगिन्स अगेन' का गाना 'आज की रात' को अपनी रियल आवाज के अलावा महिला की आवाज में भी गाते हुए नजर आ रहे हैं. सोनू के इस टैलेंट ने फैंस को मंत्रमुग्ध कर दिया. बता दें कि असल में भी सोनू ने ही इस गाने को आवाज दी थी. वहीं फीमेल आवाज अलीशा चिनॉय और महालक्ष्मी अय्यर की थी. हालांकि कॉन्सर्ट में सोनू ने अकेले ही फीमेल सिंगर्स की कमी पूरी कर दी. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sadaf Adnan (@sadafmusing)

नेटिजंस ने नेहा कक्कड़ को किया ट्रोल

सोनू के इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, 'आह! कानों को कितना सुकून देने वाला, ऐसे ही तो उन्हें लेजेंड नहीं कहा जाता.' एक यूजर ने लिखा, 'उनके नाम एक ही गाना 47 अलग-अलग आवाज़ों में गाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है: तीस मार ख़ान.' एक यूजर ने नेहा को ट्रोल करते हुए लिखा, 'यहां तक कि उनकी महिला आवाज़ भी नेहा कक्कड़ से बेहतर है.' एक ने लिखा, 'नेहा कक्कड़ भी उनकी महिला आवाज़ का मुक़ाबला नहीं कर सकतीं.' कई फैंस ने ये भी कहा कि सोनू की फीमेल आवाज सुनिधि चौहाल की आवाज जैसी लग रही है.

सोनू निगम ने लाइव कॉन्सर्ट में ऐसा क्या किया? नेहा कक्कड़ को ट्रोल करने लगे लोग

ये भी पढ़ें: वर्ल्डवाइड ‘हनुमान अंश का जलवा, 39वें दिन 'मिर्जापुर' को मात देकर बना दिया इतना तगड़ा रिकॉर्ड

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 15 Sep 2026 06:26 PM (IST)
Tags :
SONU NIGAM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
शुक्रवार को इन 6 फिल्मों-शोज से आएगा एंटरटेनमेंट का बवंडर, थिएटर-ओटीटी पर मचेगा धमाल
शुक्रवार को इन 6 फिल्मों-शोज से आएगा एंटरटेनमेंट का बवंडर, थिएटर-ओटीटी पर मचेगा धमाल
बॉलीवुड
'हमेशा ऐसी ही खूबसूरत बनी रहे', ऋतिक रोशन ने भांजी सुरानिका के बर्थडे पर लुटाया प्यार
'हमेशा ऐसी ही खूबसूरत बनी रहे', ऋतिक रोशन ने भांजी सुरानिका के बर्थडे पर लुटाया प्यार
बॉलीवुड
'बिहार के लिए गर्व की बात...' अंबानी के गणेशोत्सव में पहुंचीं मैथिली ठाकुर, फैंस ने ऐसे किया रिएक्ट
अंबानी के गणेशोत्सव में पहुंचीं मैथिली ठाकुर, ईशा संग दिखी खास बॉन्डिंग
बॉलीवुड
एकता-सिद्धार्थ से कृति शेट्टी तक, इन सेलेब्स ने किए लालबागचा राजा के दर्शन, विद्युत जामवाल ने बजाया शंख
एकता-सिद्धार्थ से कृति शेट्टी तक, इन सेलेब्स ने किए लालबागचा राजा के दर्शन
Advertisement

वीडियोज

KBC 18: Amitabh Bachchan ने Jaya Bachchan के साथ Time पर पहुंचने का Secret बताया
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने Clarification के साथ मांगी माफी
Yaadein: 🤗Dev और Srishti की जिंदगी में लौटीं बहारें! गांव में मिली जिंदगी की नई खुशी। #sbs
Bigg Boss 20: Gullu-Kanika के Love Angle पर सवाल, Audience को क्यों लग रहा है Romance Fake?
Bigg Boss 20: Uditi Singh की One Life खत्म, Kanika Mann-Gullu की Chemistry बनी चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हूती विद्रोहियों के खिलाफ पाक से मिला धोखा! अब सऊदी को इजरायल पर भरोसा
हूती विद्रोहियों के खिलाफ पाक से मिला धोखा! अब सऊदी को इजरायल पर भरोसा
बिहार
UCC बिहार में लागू होगा या नहीं? JDU के विरोध पर BJP बोली- 'जिनको…'
UCC बिहार में लागू होगा या नहीं? JDU के विरोध पर BJP बोली- 'जिनको…'
विश्व
ट्रंप जूनियर की शादी में रूसी अरबपति का पैसा! पुतिन के करीबी ने दो रातों में बहाया पैसा
ट्रंप जूनियर की शादी में रूसी अरबपति का पैसा! पुतिन के करीबी ने दो रातों में बहाया पैसा
स्पोर्ट्स
एशियन गेम्स 2026: 17 सितंबर से होगा भारत के अभियान का आगाज, जानें किस दिन किस खेल में उतरेंगे भारतीय खिलाड़ी
17 सितंबर से होगा भारत के अभियान का आगाज, जानें किस दिन किस खेल में उतरेंगे भारतीय खिलाड़ी
ओटीटी
'लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में
नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में, चेक करें लिस्ट
इंडिया
राजपाल यादव पर SC की अहम टिप्पणी, 'आपका आचरण विश्वसनीय नहीं रहा, फिर भी...'
राजपाल यादव पर SC की अहम टिप्पणी, 'आपका आचरण विश्वसनीय नहीं रहा, फिर भी...'
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी ने बताया नंदीग्राम में कितने वोटों से जीतेगी BJP?
शुभेंदु अधिकारी ने बताया नंदीग्राम में कितने वोटों से जीतेगी BJP?
ऐस्ट्रो
Ganesh Visarjan 2026: 14 को स्थापना के बाद 16 सितंबर को तीसरे दिन का विसर्जन कैसे?
Ganesh Visarjan 2026: 14 को स्थापना के बाद 16 सितंबर को तीसरे दिन का विसर्जन कैसे?
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
ENT LIVE
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Embed widget