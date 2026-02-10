सोनू निगम ने ‘चिग्गी विग्गी’ को कहा बेकार, बोले-'ए आर रहमान ने इतना घटिया गाना क्यों बनाया'

सोनू निगम और ए. आर. रहमान की जोड़ी ने बॉलीवुड को कई यादगार और शानदार गाने दिए हैं. दोनों ने साथ मिलकर ऐसे गीत किए हैं, जिन्हें आज भी लोग बड़े प्यार से सुनते हैं. लेकिन इन सबके बीच एक गाना ऐसा भी रहा, जो भले ही पॉपुलर हुआ, मगर खुद सोनू निगम को पसंद नहीं आया.

यह गाना है ‘चिग्गी विग्गी’, जो अक्षय कुमार स्टारर फिल्म ‘ब्लू’ का हिस्सा था. इसे अक्षय कुमार और इंटरनेशनल पॉप स्टार काइली मिनोग पर फिल्माया गया था और यह काफी चर्चा में भी रहा. हालांकि सोनू निगम का मानना है कि काइली जैसी बड़ी स्टार के साथ और भी बेहतर गाना होना चाहिए था.

सोनू निगम ने ‘चिग्गी विग्गी’ को कहा बेकार

रेड एफएम इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में सोनू ने कहा, 'चिग्गी विग्गी बहुत ही बेकार गाना है. मुझे यह गाना बिल्कुल पसंद नहीं आया. मुझे समझ नहीं आता कि रहमान ने इतना घटिया गाना क्यों बनाया. मेरा मतलब है, काइली मिनोग को साथ लेकर वे इतना खराब गाना कैसे बना सकते हैं. मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने गाने के लिए मेरे बारे में सोचा, लेकिन काइली मिनोग के साथ तो कुछ उनके लेवल का गाना हो सकता था.”