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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसोनू निगम ने खरीदी 44 करोड़ रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी, मुंबई में लिया नया अपार्टमेंट

सोनू निगम ने खरीदी 44 करोड़ रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी, मुंबई में लिया नया अपार्टमेंट

सिंगर सोनू निगम ने इस साल कई प्रॉपर्टी सौदे किए हैं. अब उन्होंने एक और प्रॉपर्टी डील की है. मुंबई के अंधेरी में सिंगर ने 44 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत में एक अपार्टमेंट खरीदा है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 08 Nov 2026 05:31 PM (IST)
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भारत के मशहूर सिंगर सोनू निगम न सिर्फ अपनी गायकी और मखमली आवाज के लिए चर्चा में रहते हैं, बल्कि उनकी गिनती देश के सबसे रईस सिंगर्स में भी होती है. एक से बढ़कर एक गानों से फैंस का दिल जीत चुके सोनू निगम अरबों की संपत्ति के मालिक भी हैं. अब उन्होंने अपनी संपत्ति में एक लग्जरी अपार्टमेंट और शामिल कर लिया है, जिसके लिए लीजेंड्री सिंगर ने 44 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया है.

सोनू निगम ने 44.30 करोड़ रुपये में खरीदा अपार्टमेंट

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'लियासेस फोरस' (Liases Foras) से प्राप्त जानकारी के मुताबिक सोनू निगम में मुंबई के अंधेरी वेस्ट में मोनीश मंगलकुमार दरदा नाम के व्यक्ति से ये अपार्टमेंट खरीदा है. ये सौदा 30 अक्टूबर, 2026 को एक 'डीड ऑफ अपार्टमेंट' के जरिए हुआ. इसके लिए सोनू निगम ने टोटल 44 करोड़ 30 लाख रुपये चुकाए हैं. जबकि 2.65 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी दी गई.

ये प्रॉपर्टी मुंबई वेस्ट में जुहू वर्सोवा लिंक रोड पर स्थित 'वर्तमान' नाम की बिल्डिंग में है. इसका टोटल कारपेट एरिया 3,055 वर्ग फुट है. सोनू निगम को इस अपार्टमेंट के साथ चार कार पार्किंग स्पेस भी मिलेगी. हर पार्किंग के लिए लगभग 10 वर्ग मीटर स्पेस दी जाएगी. 

हाल ही में किए थे ये बड़े प्रॉपर्टी सौदे

CRE Matrix की रिपोर्ट के मुताबक सोनू निगम ने अक्टूबर 2026 में ही इस सौदे से पहले एक और बड़ा सौदा किया था. उन्होंने मुंबई के अंधेरी वेस्ट में तीन कमर्शियल यूनिट्स बेची थी, जिसके लिए उन्हें 17 करोड़ रुपये मिले थे. वहीं मई 2026 में उन्होंने मुंबई के कर्जत में 95 लाख रुपये में अपनी 1.067 हेक्टेयर जमीन बेची थी. जबकि इससे ठीक पहले अप्रैल में सोनू ने रायगढ़ में अपनी एक जमीन के 1.9 हेक्टेयर से ज्यादा के हिस्से को 1.95 करोड़ रुपये में बेचा. जबकि उनके पिता अगम कुमार निगम ने फरवरी में मड आइलैंड में 10 करोड़ रुपये में एक प्रॉपर्टी डील की थी.

सोनू निगम ने इन गानों से बनाई पहचान

53 साल के सोनू निगम ने 'अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का', 'संदेशे आते हैं', 'ये दिल दीवाना', 'मैं अगर कहूं', 'मैं हूं ना', 'कल हो ना हो' और 'कभी बंधन छुड़ा लिया' सहित कई बेहतरीन गानों से अपनी पहचान बनाई है. 

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 08 Nov 2026 05:31 PM (IST)
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