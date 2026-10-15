मशहूर सिंगर सोनू निगम और कन्नड़ संगठनों के बीच विवाद एक बार फिर गरमा गया है. 24 अक्टूबर को बेंगलुरु में होने वाले उनके कॉन्सर्ट को लेकर विरोध शुरू हो गया है. कर्नाटक रक्षण वेदिके (KRV) ने सोनू निगम के पुराने बयान का हवाला देते हुए पुलिस से कार्यक्रम की अनुमति न देने की मांग की है. संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर कॉन्सर्ट को मंजूरी दी गई, तो पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

कॉन्सर्ट से पहले बढ़ा विवाद

सोनू निगम का 24 अक्टूबर को बेंगलुरु के एक मॉल में कॉन्सर्ट होना है, लेकिन इससे पहले ही विवाद खड़ा हो गया है. कन्नड़ संगठन कर्नाटक रक्षण वेदिके ने बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर से अपील की है कि शाम 7 बजे भारतीय मॉल में होने वाले इस कार्यक्रम को मंजूरी न दी जाए. संगठन सोनू निगम के कन्नड़ भाषा और पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े पुराने बयान से नाराज है. उसने चेतावनी दी है कि अगर कॉन्सर्ट को अनुमति मिली, तो राज्यभर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

सोनू निगम ने ऐसा क्या कहा था?

बता दें कि ये विवाद अप्रैल 2025 का है. उस समय बेंगलुरु के ईस्ट पॉइंट कॉलेज में एक म्यूजिकल इवेंट के दौरान एक छात्र ने सोनू निगम से कन्नड़ गाना गाने की अपील की थी. इसके जवाब में गायक ने कहा था, 'कन्नड़, कन्नड़, कन्नड़, इसीलिए पहलगाम में वो घटना हुई थी.'

कन्नड़ भाषा में गाने को लेकर विवाद

संगठन ने अपनी शिकायत में कहा कि किसी से कन्नड़ गाना गाने की अपील करना कोई अपराध नहीं है. उसने आरोप लगाया कि कन्नड़ लोगों की भाषा से जुड़ी भावनाओं को आतंकी हमले से जोड़ना गैर-जिम्मेदाराना है और इससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है. संगठन ने ये सवाल भी उठाया कि क्या कन्नड़ भाषा के प्रति प्यार जताना या किसी से उस भाषा में गाने की अपील करना आतंकवाद के बराबर हो सकता है.

सोनू निगम के कॉन्सर्ट पर रोक लगाने की मांग

'कर्नाटक रक्षण वेदिके' (KRV) के प्रदेश अध्यक्ष टीए नारायण गौड़ा ने बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर को लिखे पत्र में कहा कि सोनू निगम की कथित टिप्पणी से कन्नड़ भाषी लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं. उन्होंने ये भी कहा कि गायक को शहर में कॉन्सर्ट करने की अनुमति देने से लोगों की नाराजगी और बढ़ सकती है.