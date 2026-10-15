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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसोनू निगम के बेंगलुरु कॉन्सर्ट पर मंडराया खतरा, KRV ने उठाई शो रद्द करने की मांग

सोनू निगम के बेंगलुरु कॉन्सर्ट पर मंडराया खतरा, KRV ने उठाई शो रद्द करने की मांग

सोनू निगम के बेंगलुरु कॉन्सर्ट से पहले कन्नड़ संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है. संगठन ने सिंगर के पुराने बयान का हवाला देते हुए कार्यक्रम की अनुमति न देने की मांग की है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 15 Oct 2026 12:48 PM (IST)
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मशहूर सिंगर सोनू निगम और कन्नड़ संगठनों के बीच विवाद एक बार फिर गरमा गया है. 24 अक्टूबर को बेंगलुरु में होने वाले उनके कॉन्सर्ट को लेकर विरोध शुरू हो गया है. कर्नाटक रक्षण वेदिके (KRV) ने सोनू निगम के पुराने बयान का हवाला देते हुए पुलिस से कार्यक्रम की अनुमति न देने की मांग की है. संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर कॉन्सर्ट को मंजूरी दी गई, तो पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

कॉन्सर्ट से पहले बढ़ा विवाद

सोनू निगम का 24 अक्टूबर को बेंगलुरु के एक मॉल में कॉन्सर्ट होना है, लेकिन इससे पहले ही विवाद खड़ा हो गया है. कन्नड़ संगठन कर्नाटक रक्षण वेदिके ने बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर से अपील की है कि शाम 7 बजे भारतीय मॉल में होने वाले इस कार्यक्रम को मंजूरी न दी जाए. संगठन सोनू निगम के कन्नड़ भाषा और पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े पुराने बयान से नाराज है. उसने चेतावनी दी है कि अगर कॉन्सर्ट को अनुमति मिली, तो राज्यभर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

सोनू निगम ने ऐसा क्या कहा था?

बता दें कि ये विवाद अप्रैल 2025 का है. उस समय बेंगलुरु के ईस्ट पॉइंट कॉलेज में एक म्यूजिकल इवेंट के दौरान एक छात्र ने सोनू निगम से कन्नड़ गाना गाने की अपील की थी. इसके जवाब में गायक ने कहा था, 'कन्नड़, कन्नड़, कन्नड़, इसीलिए पहलगाम में वो घटना हुई थी.' 

सोनू निगम के बेंगलुरु कॉन्सर्ट पर मंडराया खतरा, KRV ने उठाई शो रद्द करने की मांग

कन्नड़ भाषा में गाने को लेकर विवाद

संगठन ने अपनी शिकायत में कहा कि किसी से कन्नड़ गाना गाने की अपील करना कोई अपराध नहीं है. उसने आरोप लगाया कि कन्नड़ लोगों की भाषा से जुड़ी भावनाओं को आतंकी हमले से जोड़ना गैर-जिम्मेदाराना है और इससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है. संगठन ने ये सवाल भी उठाया कि क्या कन्नड़ भाषा के प्रति प्यार जताना या किसी से उस भाषा में गाने की अपील करना आतंकवाद के बराबर हो सकता है. 

सोनू निगम के बेंगलुरु कॉन्सर्ट पर मंडराया खतरा, KRV ने उठाई शो रद्द करने की मांग

सोनू निगम के कॉन्सर्ट पर रोक लगाने की मांग

'कर्नाटक रक्षण वेदिके' (KRV) के प्रदेश अध्यक्ष टीए नारायण गौड़ा ने बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर को लिखे पत्र में कहा कि सोनू निगम की कथित टिप्पणी से कन्नड़ भाषी लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं. उन्होंने ये भी कहा कि गायक को शहर में कॉन्सर्ट करने की अनुमति देने से लोगों की नाराजगी और बढ़ सकती है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 15 Oct 2026 12:48 PM (IST)
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SONU NIGAM
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