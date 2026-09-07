Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसोनू निगम लेकर आ रहे ‘द रेवोल्यूशन टूर 2026’, म्यूजिक के 30 साल का जश्न

सोनू निगम लेकर आ रहे ‘द रेवोल्यूशन टूर 2026’, म्यूजिक के 30 साल का जश्न

सोनू निगम ‘द रेवोल्यूशन टूर 2026’से 30 साल का जश्न मना रहे हैं. नॉर्थ अमेरिका के 12 शहरों में आइकॉनिक गानों की परफॉर्मेंस होगी. सोनू ने इसे फैंस के लिए ‘शुक्रिया’ बताया है.

Written By : आईएएनएस, आईएएनएस |  Updated at : 07 Sep 2026 07:28 PM (IST)
Preferred Sources

तीन दशक से अपनी आवाज से म्यूजिक लवर्स के दिलों पर राज कर रहे दिग्गज इंडियन सिंगर सोनू निगम अपने म्यूजिकल सफर के 30 साल पूरे होने का जश्न खास अंदाज में मना रहे हैं. सोनू निगम अब अपना मच अवेटेड ‘द रेवोल्यूशन टूर 2026’ नॉर्थ अमेरिका लेकर पहुंच रहे हैं.

इस ग्लोबल टूर की शुरुआत 21 अगस्त को अबू धाबी से हुई थी और अब इसका नॉर्थ अमेरिका लेग 29 अगस्त से अमेरिका और कनाडा में शुरू हो चुका है. इस टूर को भी लाइव इवेंट्स ऑर्गनाइज कर रहा है, जिसके ओनर कार्ल कलरा हैं. इंडियन डायस्पोरा और नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले बॉलीवुड म्यूजिक लवर्स के लिए इस म्यूजिकल एक्सपीरियंस को खास तौर पर तैयार किया गया है.

यह भी पढ़ें:'हनुमान अंश' की सक्सेस के बाद बाबा खाटू श्याम पर बनेगी फिल्म, 2027 में टूटेंगे सारे रिकॉर्ड?

‘द रेवोल्यूशन टूर 2026’ सोनू निगम के ग्लोबल टूर का एक बड़ा पड़ाव है, जिसके तहत वह नॉर्थ अमेरिका के 12 शहरों में परफॉर्म कर रहे हैं. टूर की शुरुआत 29 अगस्त को सैन जोस से हुई, जिसके बाद 30 अगस्त को लॉस एंजिल्स में कॉन्सर्ट हुआ.

इसके बाद 4 सितंबर को कैलगरी, 6 सितंबर को डेनवर, 11 सितंबर को अटलांटिक सिटी, 12 सितंबर को टोरंटो, 13 सितंबर को यूनियनडेल, 19 सितंबर को सिएटल, 20 सितंबर को वैंकूवर, 25 सितंबर को ह्यूस्टन और 26 सितंबर को डलास में सोनू निगम परफॉर्म करेंगे. टूर का समापन 27 सितंबर 2026 को वॉशिंगटन डीसी में होगा. अपनी खास आवाज और दमदार स्टेज प्रेजेंस के लिए पहचाने जाने वाले सोनू निगम इस टूर में अपने कई आइकॉनिक बॉलीवुड गानों को लाइव परफॉर्म करेंगे. इनमें ‘कल हो ना हो’, ‘साथिया’, ‘सूरज हुआ मद्धम’, ‘मैं अगर कहूं’, ‘तुमसे मिलके दिल का’, ‘संदेसे आते हैं’ और कई दूसरे पॉपुलर गाने शामिल हैं.

सेटलिस्ट में सोनू के तीन दशक लंबे म्यूजिक करियर की यादगार धुनों के साथ नॉस्टैल्जिया और उनकी खास लाइव परफॉर्मेंस की एनर्जी देखने को मिलेगी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sai USA Inc. (@saiusainc)

नॉर्थ अमेरिका वापसी को लेकर एक्साइटेड सोनू

नॉर्थ अमेरिका लौटने को लेकर सोनू निगम काफी एक्साइटेड हैं. पिछले तीन साल में यह उनका नॉर्थ अमेरिका का तीसरा टूर है. उनके लिए यह सफर इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने इन शहरों में पहले भी परफॉर्म किया है और यहां के दर्शकों से उन्हें हमेशा जबरदस्त प्यार और एनर्जी मिली है.

शुक्रिया’ कहने का खास तरीका है ये टूर

अपने टूर के बारे में सोनू निगम ने कहा, “पिछले तीन साल में यह नॉर्थ अमेरिका का मेरा तीसरा टूर है और इस वजह से यह सफर मेरे लिए और भी खास है. मैंने इनमें से कई शहरों में पहले भी परफॉर्म किया है और देखा है कि दर्शक मेरे शो में कितना प्यार और एनर्जी लेकर आते हैं. लेकिन जब भी मैं वापस आता हूं, मुझे पहले से भी ज्यादा प्यार महसूस होता है. इस बार मैं चाहता हूं कि कॉन्सर्ट्स और बड़े हों और मेरे शो देखने आने वाले हर व्यक्ति के लिए सच में यादगार बनें.”

सोनू ने आगे कहा, “यह टूर मेरे लिए शुक्रिया कहने और अपने म्यूजिकल सफर के दौरान मिले सभी प्यार के लिए आभार जताने का एक तरीका भी है. यहां कुछ शहर जाने-पहचाने हैं, कुछ चेहरे जाने-पहचाने हैं और उनसे जुड़ी बहुत सारी यादें हैं, लेकिन साथ ही कुछ नया साथ मिलकर बनाने का एक्साइटमेंट भी है. मैं दोबारा स्टेज पर आने, सालों से हमारे साथ रहे इन गानों को गाने और एक बार फिर दर्शकों के साथ उस एनर्जी को महसूस करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं.”

कार्ल कलरा के साथ पहली कोलैबोरेशन

इस टूर को लेकर बी लाइव इवेंट्स के फाउंडर कार्ल कलरा ने भी अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की. सोनू निगम के साथ यह उनकी पहली कोलैबोरेशन है. कार्ल और उनकी टीम करीब एक साल से ‘द रेवोल्यूशन टूर’ के कॉन्सेप्ट और पूरे एक्सपीरियंस को डेवलप और डिजाइन करने पर काम कर रही है.

कार्ल कलरा ने कहा, “सोनू निगम के साथ यह मेरी पहली कोलैबोरेशन है और इसी वजह से यह टूर मेरे लिए खास है. हम करीब एक साल से ‘द रेवोल्यूशन टूर’ के कॉन्सेप्ट और इसके पूरे एक्सपीरियंस को डेवलप और डिजाइन कर रहे हैं. अब मैं इस विजन को नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों तक पहुंचाने को लेकर काफी एक्साइटेड हूं. हम चाहते हैं कि हर शो दर्शकों के लिए सच में यादगार बने.”

‘द रेवोल्यूशन टूर 2026’ को एक इमर्सिव लाइव एक्सपीरियंस के तौर पर तैयार किया गया है. इसमें पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ सोनू निगम के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले गानों को शामिल किया गया है.  

टिकट्स ऑफिशियल टिकटिंग पार्टनर्स के जरिए उपलब्ध हैं और टूर को लेकर दर्शकों के बीच मजबूत डिमांड देखने को मिल रही है. चाहे दर्शक सालों से सोनू निगम का म्यूजिक सुनते आ रहे हों या पहली बार उन्हें लाइव परफॉर्म करते देखने जा रहे हों, ‘द रेवोल्यूशन टूर 2026’ उनके लिए एक यादगार म्यूजिकल ईवनिंग का वादा करता है.

यह भी पढ़ें: क्या बिग बॉस 20 के इस कंटेस्टेंट के खुलेंगे असली रंग? सना मकबूल के पोस्ट ने बढ़ाया सस्पेंस

 

और पढ़ें
Published at : 07 Sep 2026 07:28 PM (IST)
Tags :
SONU NIGAM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
मंडे को 'मिर्जापुर द मूवी' जड़ा शतक! 6.30 बजे तक 100 करोड़ के हुई पार
मंडे को 'मिर्जापुर द मूवी' जड़ा शतक! 6.30 बजे तक 100 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
31वें दिन 'हनुमान अंश' ने तोड़े 8 फिल्मों की कमाई के रिकॉर्ड, 'धुरंधर'-'पुष्पा 2'-'छावा' को पछाड़ा
31वें दिन 'हनुमान अंश' ने तोड़े 8 फिल्मों की कमाई के रिकॉर्ड, 'धुरंधर'-'पुष्पा 2'-'छावा' को पछाड़ा
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी बॉलीवुड की 5वीं टॉप ए रेटेड वीकेंड ओपनर, 5 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी बॉलीवुड की 5वीं टॉप ए रेटेड वीकेंड ओपनर, 5 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
आपका दिमाग हिला देंगी ये 7 क्राइम थ्रिलर फिल्में, सब है एक से बढ़कर एक
आपका दिमाग हिला देंगी ये 7 क्राइम थ्रिलर फिल्में, सब है एक से बढ़कर एक
Advertisement

वीडियोज

Delhi Building Collapse: इमारत हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा ! | Breaking News
Chitra Tripathi: हादसा नहीं, हत्या है! | Delhi Building Collapse | Satya Niketan | Delhi | CM Rekha
Delhi Building Collapse: Satya Niketan हादसे के बाद देखिए दिल्ली के अन्य PG की हालत! | Ground Report
Saharanpur Masjid Bulldozer Action: सहारनपुर मस्जिद विवाद में ASI की एंट्री | UP | CM Yogi |Breaking
Moti Bagh Building Collapse | Breaking News: दिल्ली हॅास्टल रेंट एग्रीमेंट आया सामने। Delhi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पहली बार बंगाल में अष्टमी के दिन बंद रहेगी शराब, शुभेंदु सरकार का ऐलान
पहली बार बंगाल में अष्टमी के दिन बंद रहेगी शराब, शुभेंदु सरकार का ऐलान
बिहार
अनंत सिंह और नीरज कुमार आमने-सामने बैठे, क्या हुई बात? जानें
अनंत सिंह और नीरज कुमार आमने-सामने बैठे, क्या हुई बात? जानें
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी बॉलीवुड की 5वीं टॉप ए रेटेड वीकेंड ओपनर, 5 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी बॉलीवुड की 5वीं टॉप ए रेटेड वीकेंड ओपनर, 5 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
ODI सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका ने किया टीम का एलान, स्टार ऑलराउंडर की वापसी
ODI सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका ने किया टीम का एलान, स्टार ऑलराउंडर की वापसी
इंडिया
CJI सूर्यकांत की सख्ती, कहा- '...आप मेरे रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं'
CJI सूर्यकांत की सख्ती, कहा- '...आप मेरे रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं'
इंडिया
वडोदरा में PM मोदी के कार्यक्रम का अनोखा क्रेज: BookMyShow पर पहली बार बुकिंग, स्लॉट फुल
वडोदरा में PM मोदी के कार्यक्रम का अनोखा क्रेज: BookMyShow पर पहली बार बुकिंग, स्लॉट फुल
एग्रीकल्चर
किसान करें इस प्रीमियम फूल की खेती, लाखों में होगा टर्नओवर
किसान करें इस प्रीमियम फूल की खेती, लाखों में होगा टर्नओवर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस में शामिल हुए हीरा ठाकुर, यूपी चुनाव से पहले BJP को झटका
कांग्रेस में शामिल हुए हीरा ठाकुर, यूपी चुनाव से पहले BJP को झटका
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Rapper Yung DSA की हुई Entry, अब घर में दिखेगा Hip-Hop का तड़का
Bigg Boss 20: Rapper Yung DSA की हुई Entry, अब घर में दिखेगा Hip-Hop का तड़का
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Boxing Legend Mary Kom की हुई Entry, घर में दिखेगा Champion का अंदाज
Bigg Boss 20: Boxing Legend Mary Kom की हुई Entry, घर में दिखेगा Champion का अंदाज
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Punjabi Actress Lovegill की हुई Entry, जानिए उनका TV और Film सफर
Bigg Boss 20: Punjabi Actress Lovegill की हुई Entry, जानिए उनका TV और Film सफर
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Rohed Khan की Entry, Tejas के Actor का अब दिखेगा Real Personality!
Bigg Boss 20: Rohed Khan की Entry, Tejas के Actor का अब दिखेगा Real Personality!
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Aamrapali Dubey की Entry, अब घर में लगेगा Bhojpuri का जबरदस्त तड़का!
Bigg Boss 20: Aamrapali Dubey की Entry, अब घर में लगेगा Bhojpuri का जबरदस्त तड़का!
Embed widget