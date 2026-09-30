सोनी राजदान को 10 साल बाद क्यों मिली थी 'खामोश' की फीस? हैरान कर देगी वजह

एक्ट्रेस सोनी राजदान इन दिनों नेटफ्लिक्स की सीरीज 'शक' में नजर आ रही हैं. उन्होंने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें इंडस्ट्री में काम पाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा था.

80 के दशक में जब सोनी राजदान ने अपने करियर की शुरुआत की, तब उन्हें कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा. इतना ही नहीं, उन्होंने एक फिल्म में काम किया था, लेकिन उसकी फीस भी उन्हें तुरंत नहीं मिली. इसके लिए उन्हें 10 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा था.

सोनी राजदान का खुलासा

सोनी राजदान ने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में फिल्म 'खामोश' से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि 1986 में आई इस फिल्म के लिए उन्हें तुरंत फीस नहीं मिली थी. सोनी ने कहा, 'विदु विनोद चोपड़ा एक शानदार इंसान हैं. जब मैंने 'खामोश' में काम किया था, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने हमें कोई पैसे दिए थे. उन्होंने हमसे कहा था, 'जब मैं फिल्म बेच दूंगा या जब मेरे पैसे वापस आ जाएंगे, तो सभी को उनका पैसा मिल जाएगा.''

'खामोश' विदु विनोद चोपड़ा की दूसरी फीचर फिल्म थी. इस फिल्म को उन्होंने खुद प्रोड्यूस किया था और इसका खर्च भी उन्होंने ही उठाया था. फिल्म में सोनी राजदान के अलावा नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, अमोल पालेकर और पंकज कपूर भी नजर आए थे.

हालांकि क्रिटिक्स से तारीफ मिलने के बावजूद 'खामोश' रिलीज के समय बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाई थी. 90 के दशक में जब फिल्म के टीवी राइट्स बिके, तब इसे शुरुआती केबल टीवी पर दर्शकों के बीच पहचान मिली और धीरे-धीरे ये एक कल्ट फिल्म बन गई. इसके बाद विदु विनोद चोपड़ा ने अपना किया हुआ वादा पूरा किया और सोनी राजदान को उनकी फीस भेजी.

10 साल बाद घर पहुंचा चेक

सोनी ने बताया, 'करीब 10 साल बाद मेरे घर एक चेक आया. मैंने सोचा, 'मुझे ये चेक क्यों मिल रहा है?' फिर मैंने उन्हें फोन किया तो उन्होंने कहा, 'मैंने तुमसे वादा किया था सोनी, मैं तुम्हें पैसे दूंगा.'' इस पुराने किस्से को याद करते हुए सोनी ने कहा, 'वो मेरे लिए वाकई बहुत खास पल था.'

सोनी राजदान का वर्क फ्रंट

सोनी राजदान हाल ही में दो प्रोजेक्ट्स में नजर आई हैं. इनमें पहली फिल्म 'ओम का हरि' है, जिसे हरीश व्यास ने लिखा और डायरेक्ट किया है. 'ओम का हरि' 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

इसके अलावा वो नेटफ्लिक्स की सीरीज 'शक' में नजर आईं. इस सीरीज से परिणीति चोपड़ा ने अपना वेब सीरीज डेब्यू किया है. इसमें जेनिफर विंगेट, ताहिर राज भसीन, सोनी राजदान, सुमीत व्यास, हरलीन सेठी, अनूप सोनी और ध्रुव चौधरी जैसे कलाकार हैं. सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा की क्रिएटेड और रेंसिल डिसिल्वा के डायरेक्शन में बनी ये सीरीज 24 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.