Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसोनी राजदान को 10 साल बाद क्यों मिली थी 'खामोश' की फीस? हैरान कर देगी वजह

सोनी राजदान को 10 साल बाद क्यों मिली थी 'खामोश' की फीस? हैरान कर देगी वजह

एक्ट्रेस सोनी राजदान ने हाल ही में साल में आई फिल्म खामोश से जुड़ा एक किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया कि फिल्म में काम करने के बाद उन्हें तुरंत कोई फीस नहीं मिली थी.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 30 Sep 2026 11:49 AM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस सोनी राजदान इन दिनों नेटफ्लिक्स की सीरीज 'शक' में नजर आ रही हैं. उन्होंने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें इंडस्ट्री में काम पाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा था.

80 के दशक में जब सोनी राजदान ने अपने करियर की शुरुआत की, तब उन्हें कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा. इतना ही नहीं, उन्होंने एक फिल्म में काम किया था, लेकिन उसकी फीस भी उन्हें तुरंत नहीं मिली. इसके लिए उन्हें 10 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा था.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
Tuesday Box Office: मंगलवार को 'द पैराडाइज' ने जड़ा शतक, 'द वन' की भी रही धूम, जानें- 'मिर्जापुर'-'हनुमान अंश' का कलेक्शन
मंगलवार को 'द पैराडाइज' ने जड़ा शतक, 'द वन' की भी रही धूम
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' की स्क्रीनिंग में अजय देवगन को सपोर्ट करने पहुंचीं बेटी न्यासा, पति संग हाथों में हाथ डाले दिखीं इशिता
अजय देवगन से लेकर इशिता दत्ता तक, 'दृश्यम 3' की स्क्रीनिंग में सितारों ने बिखेरा जलवा
बॉलीवुड
'मेरे पिता घर का खर्च उठाते हैं', महेश भट्ट की पहली पत्नी को लेकर बेटे राहुल ने कही ये बात
'मेरे पिता घर का खर्च उठाते हैं', महेश भट्ट की पहली पत्नी को लेकर बेटे राहुल ने कही ये बात
बॉलीवुड
Drishyam 3 Advance Booking Day 1: 'दृश्यम 3' ने एडवांस बुकिंग में मचाई तबाही, रिलीज से पहले छप्परफाड़ हुई कमाई, ये दो बड़े रिकॉर्ड भी बनाए
'दृश्यम 3' ने एडवांस बुकिंग में मचाई तबाही, रिलीज से पहले छप्परफाड़ हुई कमाई

सोनी राजदान का खुलासा
सोनी राजदान ने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में फिल्म 'खामोश' से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि 1986 में आई इस फिल्म के लिए उन्हें तुरंत फीस नहीं मिली थी. सोनी ने कहा, 'विदु विनोद चोपड़ा एक शानदार इंसान हैं. जब मैंने 'खामोश' में काम किया था, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने हमें कोई पैसे दिए थे. उन्होंने हमसे कहा था, 'जब मैं फिल्म बेच दूंगा या जब मेरे पैसे वापस आ जाएंगे, तो सभी को उनका पैसा मिल जाएगा.''

'खामोश' विदु विनोद चोपड़ा की दूसरी फीचर फिल्म थी. इस फिल्म को उन्होंने खुद प्रोड्यूस किया था और इसका खर्च भी उन्होंने ही उठाया था. फिल्म में सोनी राजदान के अलावा नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, अमोल पालेकर और पंकज कपूर भी नजर आए थे. 

सोनी राजदान को 10 साल बाद क्यों मिली थी 'खामोश' की फीस? हैरान कर देगी वजह

हालांकि क्रिटिक्स से तारीफ मिलने के बावजूद 'खामोश' रिलीज के समय बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाई थी. 90 के दशक में जब फिल्म के टीवी राइट्स बिके, तब इसे शुरुआती केबल टीवी पर दर्शकों के बीच पहचान मिली और धीरे-धीरे ये एक कल्ट फिल्म बन गई. इसके बाद विदु विनोद चोपड़ा ने अपना किया हुआ वादा पूरा किया और सोनी राजदान को उनकी फीस भेजी.

10 साल बाद घर पहुंचा चेक
सोनी ने बताया, 'करीब 10 साल बाद मेरे घर एक चेक आया. मैंने सोचा, 'मुझे ये चेक क्यों मिल रहा है?' फिर मैंने उन्हें फोन किया तो उन्होंने कहा, 'मैंने तुमसे वादा किया था सोनी, मैं तुम्हें पैसे दूंगा.'' इस पुराने किस्से को याद करते हुए सोनी ने कहा, 'वो मेरे लिए वाकई बहुत खास पल था.'

सोनी राजदान का वर्क फ्रंट
सोनी राजदान हाल ही में दो प्रोजेक्ट्स में नजर आई हैं. इनमें पहली फिल्म 'ओम का हरि' है, जिसे हरीश व्यास ने लिखा और डायरेक्ट किया है. 'ओम का हरि' 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

सोनी राजदान को 10 साल बाद क्यों मिली थी 'खामोश' की फीस? हैरान कर देगी वजह

इसके अलावा वो नेटफ्लिक्स की सीरीज 'शक' में नजर आईं. इस सीरीज से परिणीति चोपड़ा ने अपना वेब सीरीज डेब्यू किया है. इसमें जेनिफर विंगेट, ताहिर राज भसीन, सोनी राजदान, सुमीत व्यास, हरलीन सेठी, अनूप सोनी और ध्रुव चौधरी जैसे कलाकार हैं. सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा की क्रिएटेड और रेंसिल डिसिल्वा के डायरेक्शन में बनी ये सीरीज 24 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 30 Sep 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
Soni Razdan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Tuesday Box Office: मंगलवार को 'द पैराडाइज' ने जड़ा शतक, 'द वन' की भी रही धूम, जानें- 'मिर्जापुर'-'हनुमान अंश' का कलेक्शन
मंगलवार को 'द पैराडाइज' ने जड़ा शतक, 'द वन' की भी रही धूम
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' की स्क्रीनिंग में अजय देवगन को सपोर्ट करने पहुंचीं बेटी न्यासा, पति संग हाथों में हाथ डाले दिखीं इशिता
अजय देवगन से लेकर इशिता दत्ता तक, 'दृश्यम 3' की स्क्रीनिंग में सितारों ने बिखेरा जलवा
बॉलीवुड
'मेरे पिता घर का खर्च उठाते हैं', महेश भट्ट की पहली पत्नी को लेकर बेटे राहुल ने कही ये बात
'मेरे पिता घर का खर्च उठाते हैं', महेश भट्ट की पहली पत्नी को लेकर बेटे राहुल ने कही ये बात
बॉलीवुड
Drishyam 3 Advance Booking Day 1: 'दृश्यम 3' ने एडवांस बुकिंग में मचाई तबाही, रिलीज से पहले छप्परफाड़ हुई कमाई, ये दो बड़े रिकॉर्ड भी बनाए
'दृश्यम 3' ने एडवांस बुकिंग में मचाई तबाही, रिलीज से पहले छप्परफाड़ हुई कमाई
Advertisement

वीडियोज

Shehzad Poonawalla: रिएलिटि शो में बड़ा ड्रामा..पीट गए पूनावाला | Rise And Fall 2
जेल के वो 21 दिन...आज खुलेगा राज!
Shehzad Poonawalla के साथ हुई इस घटना की पूरी कहानी क्या है?
Kathua में CISF जवानों के बीच फायरिंग, 2 अधिकारी समेत चार जवानों की गई जान!
सिर्फ ज्ञानेश के इस्तीफे से क्या होगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिकी सेना ने छोड़ा इराक, 23 साल के मिलिट्री ऑपरेशन का अंत, ईरान के दबदबा बढ़ेगा?
अमेरिकी सेना ने छोड़ा इराक, 23 साल के मिलिट्री ऑपरेशन का अंत, ईरान के दबदबा बढ़ेगा?
दिल्ली NCR
दिल्ली की इस मार्केट नहीं होगा UPI से लेनदेन! MDR के विरोध में व्यापारियों का 'No UPI Day'
दिल्ली की इस मार्केट नहीं होगा UPI से लेनदेन! MDR के विरोध में 'No UPI Day'
इंडिया
डर गए क्या? CJP के आशुतोष रांका ने अब किसके लिए मजे, जानें
डर गए क्या? CJP के आशुतोष रांका ने अब किसके लिए मजे, जानें
बॉलीवुड
14 की उम्र में पिता को खो चुके थे शान, 17 की उम्र में गाया पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ
शान ने 17 की उम्र में गाया था पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ
स्पोर्ट्स
हार के मुंह से बाहर आकर साहिल-चिकिता ने जीता गोल्ड मेडल, कर दिखाया कमाल
हार के मुंह से बाहर आकर साहिल-चिकिता ने जीता गोल्ड मेडल, कर दिखाया कमाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
126 तारीखें और 22 से ज्यादा गवाह..., मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन
126 तारीखें और 22 से ज्यादा गवाह..., मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन
विश्व
ठंड पड़ेगी कम? अंटार्कटिका में सबसे लो लेवल पर बर्फ, वैज्ञानिकों की चेतावनी
ठंड पड़ेगी कम? अंटार्कटिका में सबसे लो लेवल पर बर्फ, वैज्ञानिकों की चेतावनी
इंडिया
30 सितंबर को UP-बिहार समेत 22 राज्यों में भारी बारिश, IMD का अलर्ट
30 सितंबर को UP-बिहार समेत 22 राज्यों में भारी बारिश, IMD का अलर्ट
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget