गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरणबीर कपूर कैसे पिता हैं? सास सोनी राजदान बोलीं- आलिया का बहुत सपोर्ट करते हैं

रणबीर कपूर कैसे पिता हैं? सास सोनी राजदान बोलीं- आलिया का बहुत सपोर्ट करते हैं

सोनी राजदान ने दामाद रणबीर कपूर को लेकर रिएक्ट किया है. रणबीर कपूर को सोनी ने अच्छा पिता बताया है. उन्होंने बताया कि कैसे रणबीर बेटी राहा का पूरा ख्याल रखते हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 14 Sep 2026 04:35 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस सोनी राजदान ने अपने दामाद रणबीर कपूर को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि रणबीर कितने अच्छे पिता हैं. साथ ही सोनी ने बताया कि कैसे अब पेरेंटिंग को अहमियत मिलने लगी है और नई जेनरेशन के साथ चीजें बदल गई हैं.

सोनी राजदान ने पेरेंटिंग को लेकर किया रिएक्ट

CNN न्यूज 18 शोशा से बातचीत में सोनी राजदान ने कहा, 'मुझे लगता है कि आजकल के पेरेंट बहुत ज्यादा धैर्य वाले हैं. और बहुत ज्यादा समझदार हैं. उनके अंदर चीजों को संभालने की क्षमता कई ज्यादा है. मेरी जेनरेशन में बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा समय निकालना कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती थी. इस चीज को उतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी. ऐसा लगता था कि बच्चों की परवरिश पूरी तरह मां पर डाल दी जाती थी. मुझे नहीं लगता कि जितना अब मां और पिता मिलकर बच्चे की देखरेख करते हैं, पहले भी किया करते थे.'

ये भी पढ़ें- चाकू हमले से पूरी तरह निकल नहीं पाए सैफ अली खान, हादसे वाले दिन को किया याद

आगे सोनी ने कहा, 'मुझे लगता है कि ये आज की जेनरेशन का बेस्ट पार्ट है. उन्हें पता है कि कैसे पेरेंटिंग शेयर की जाती है, इसी से बहुक फर्क पड़ता है. कभी-कभी मैं ये देखकर हैरान रह जाती हूं कि पिता कैसे होते हैं. अंशुमन कितने कमाल के पिता हैं.  मेरे दामाद रणबीर कपूर कितने शानदार पिता हैं. वो आलिया के कितने बड़े सपोर्ट हैं. मैं ये सब देख सकती हूं, और मेरे पति भी बिल्कुल वैसे ही हैं.'

ये भी पढ़ें- 'हनुमान अंश' की सक्सेस के बाद डायरेक्टर ने अनाउंस की नई फिल्म 'राम बोला'

इसके अलावा सोनी ने कहा, 'उन्हें अब ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने बच्चों को कितना कम समय दिया. उस वक्त उनके पास बहाना था कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं. लेकिन आज के समय में तो हर कोई कड़ी मेहनत कर रहा है. तो हां, ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं थी. पेरेंटिंग को उस वक्त उतनी अहमियत नहीं मिलती थी, जितनी आज मिलती है. मुझे नहीं पता क्यों. मुझे लगता है कि कुछ चीजें जेनरेशन के साथ बेहतर होती हैं और कुछ चीजें नहीं. बच्चों की परवरिश के मामले में तो चीजें काफी बेहतर हुई हैं.'

बता दें कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने 14 अप्रैल 2022 में शादी की थी. दोनों की शादी मुंबई के बांद्रा में हुई थी. उन्होंने अपने घर वास्तु में ही शादी की थी. इस शादी में घरवाले और क्लोज फ्रेंड्स ही शामिल हुए थे. 6 नवंबर 2022 को आलिया भट्ट ने बेटी राहा को जन्म दिया. 

इस फिल्म में दिखेंगे रणबीर

रणबीर कपूर को अब फिल्म 'रामायण' में देखा जाएगा. इस फिल्म में रणबीर भगवान राम के रोल में हैं. वहीं साई पल्लवी मां सीता के रोल में हैं. फिल्म को नितेश तिवारी ने बनाया है. फिल्म का पहला ट्रेलर रिलीज हो गया है. सोमवार को फिल्म का गाना 'जय जय राम' रिलीज हुआ. इसे श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह ने गाया है. गाने को काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म दो पार्ट्स में रिलीज होगी. पहला पार्ट इसी साल दिवाली पर रिलीज होगा और दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली पर रिलीज होगा.

इसके अलावा रणबीर और आलिया को फिल्म 'लव एंड वॉर' में देखा जाएगा.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 14 Sep 2026 04:35 PM (IST)
Tags :
Soni Razdan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
अहान शेट्टी संग फिर दिखेंगी आन्या सिंह, ‘1920: कोल्ड वॉर' में निभाएंगी फीमेल लीड रोल
अहान शेट्टी संग फिर दिखेंगी आन्या सिंह, ‘1920: कोल्ड वॉर' में निभाएंगी फीमेल लीड रोल
बॉलीवुड
अक्षय कुमार और अजय देवगन से इस मामले में आगे हैं आयुष्मान खुराना, फिल्म ने कमाया था 1325% प्रॉफिट
अक्षय-अजय से इस मामले में आगे हैं आयुष्मान, फिल्म ने कमाया था 1325% प्रॉफिट
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' 250 करोड़ कमाने के बाद भी इस तेलुगु फिल्म का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जानें कलेक्शन
'मिर्जापुर द मूवी' 250 करोड़ कमाने के बाद भी इस तेलुगु फिल्म का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जानें कलेक्शन
बॉलीवुड
'गैंग्स ऑफ वासेपुर' की सक्सेस के बाद इस एक्टर ने ठुकराई थीं 200 स्क्रिप्ट, मिल रही थी मुंह मांगी कीमत
'गैंग्स ऑफ वासेपुर' के बाद इस एक्टर ने ठुकराई 200 स्क्रिप्ट और मुंह मांगी रकम
Advertisement

वीडियोज

The Revolutionaries: Nikkhil Advani ने Bhuvan Bam, Rohit Saraf और Pratibha Ranta की Casting पर की बात
Salman Khan की Maatrubhumi को लेकर बड़ा Update, जल्द CBFC Clearance के बाद आएगी Release Date?
Hanuman Ansh ने ₹200 करोड़ कमाए, फिर भी Oscars 2026 की Race से बाहर, Producer ने बताई वजह
Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar: Salman Khan ने Qazi Touqeer को कहा ‘Rockstar’, Aman Gandhi को Reality Check
MAYAWATI का बड़ा फैसला! ANAND KUMAR के बेटों का पत्ता साफ, भतीजी को मिलेगी कमान? ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नेपाल हादसे के बाद 'हिमालय रिपोर्ट' में बड़ी चेतावनी - भारत पर मंडरा रहा खतरा
नेपाल हादसे के बाद 'हिमालय रिपोर्ट' में बड़ी चेतावनी - भारत पर मंडरा रहा खतरा
इंडिया
BRICS पर कपिल सिब्बल ने सरकार को दी बधाई, कहा- 'बड़ी उपलब्धि है कि...'
BRICS पर कपिल सिब्बल ने सरकार को दी बधाई, कहा- 'बड़ी उपलब्धि'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डेढ़ जिले की पार्टी जिसके नेता एहसान फरामोश', जयंत चौधरी के बयान पर सपा का पलटवार
'डेढ़ जिले की पार्टी जिसके नेता एहसान फरामोश', जयंत चौधरी के बयान पर सपा का पलटवार
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' 250 करोड़ कमाने के बाद भी इस तेलुगु फिल्म का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जानें कलेक्शन
'मिर्जापुर द मूवी' 250 करोड़ कमाने के बाद भी इस तेलुगु फिल्म का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जानें कलेक्शन
क्रिकेट
भारत का दौरा करेगी PAK टीम, चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला; जारी हुआ शेड्यूल 
भारत का दौरा करेगी PAK टीम, चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला; जारी हुआ शेड्यूल 
इंडिया
BJP को बड़ा झटका, पूर्व MLA नरेंद्र बाबू कांग्रेस में शामिल, पार्टी बोली- 'उनका स्वागत'
BJP को बड़ा झटका, पूर्व MLA नरेंद्र बाबू कांग्रेस में शामिल, पार्टी बोली- 'उनका स्वागत'
एग्रीकल्चर
बांस की खेती में सालों तक होती है कमाई, जानें 1 साल का हिसाब?
बांस की खेती में सालों तक होती है कमाई, जानें 1 साल का हिसाब?
Home Tips
Floor Tile Care: फर्श की टाइल में क्यों आ जाती है दरार? घर पर ऐसे करें रिपेयर
फर्श की टाइल में क्यों आ जाती है दरार? घर पर ऐसे करें रिपेयर
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget