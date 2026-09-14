एक्ट्रेस सोनी राजदान ने अपने दामाद रणबीर कपूर को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि रणबीर कितने अच्छे पिता हैं. साथ ही सोनी ने बताया कि कैसे अब पेरेंटिंग को अहमियत मिलने लगी है और नई जेनरेशन के साथ चीजें बदल गई हैं.

सोनी राजदान ने पेरेंटिंग को लेकर किया रिएक्ट

CNN न्यूज 18 शोशा से बातचीत में सोनी राजदान ने कहा, 'मुझे लगता है कि आजकल के पेरेंट बहुत ज्यादा धैर्य वाले हैं. और बहुत ज्यादा समझदार हैं. उनके अंदर चीजों को संभालने की क्षमता कई ज्यादा है. मेरी जेनरेशन में बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा समय निकालना कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती थी. इस चीज को उतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी. ऐसा लगता था कि बच्चों की परवरिश पूरी तरह मां पर डाल दी जाती थी. मुझे नहीं लगता कि जितना अब मां और पिता मिलकर बच्चे की देखरेख करते हैं, पहले भी किया करते थे.'

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आगे सोनी ने कहा, 'मुझे लगता है कि ये आज की जेनरेशन का बेस्ट पार्ट है. उन्हें पता है कि कैसे पेरेंटिंग शेयर की जाती है, इसी से बहुक फर्क पड़ता है. कभी-कभी मैं ये देखकर हैरान रह जाती हूं कि पिता कैसे होते हैं. अंशुमन कितने कमाल के पिता हैं. मेरे दामाद रणबीर कपूर कितने शानदार पिता हैं. वो आलिया के कितने बड़े सपोर्ट हैं. मैं ये सब देख सकती हूं, और मेरे पति भी बिल्कुल वैसे ही हैं.'

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इसके अलावा सोनी ने कहा, 'उन्हें अब ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने बच्चों को कितना कम समय दिया. उस वक्त उनके पास बहाना था कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं. लेकिन आज के समय में तो हर कोई कड़ी मेहनत कर रहा है. तो हां, ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं थी. पेरेंटिंग को उस वक्त उतनी अहमियत नहीं मिलती थी, जितनी आज मिलती है. मुझे नहीं पता क्यों. मुझे लगता है कि कुछ चीजें जेनरेशन के साथ बेहतर होती हैं और कुछ चीजें नहीं. बच्चों की परवरिश के मामले में तो चीजें काफी बेहतर हुई हैं.'

बता दें कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने 14 अप्रैल 2022 में शादी की थी. दोनों की शादी मुंबई के बांद्रा में हुई थी. उन्होंने अपने घर वास्तु में ही शादी की थी. इस शादी में घरवाले और क्लोज फ्रेंड्स ही शामिल हुए थे. 6 नवंबर 2022 को आलिया भट्ट ने बेटी राहा को जन्म दिया.

इस फिल्म में दिखेंगे रणबीर

रणबीर कपूर को अब फिल्म 'रामायण' में देखा जाएगा. इस फिल्म में रणबीर भगवान राम के रोल में हैं. वहीं साई पल्लवी मां सीता के रोल में हैं. फिल्म को नितेश तिवारी ने बनाया है. फिल्म का पहला ट्रेलर रिलीज हो गया है. सोमवार को फिल्म का गाना 'जय जय राम' रिलीज हुआ. इसे श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह ने गाया है. गाने को काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म दो पार्ट्स में रिलीज होगी. पहला पार्ट इसी साल दिवाली पर रिलीज होगा और दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली पर रिलीज होगा.

इसके अलावा रणबीर और आलिया को फिल्म 'लव एंड वॉर' में देखा जाएगा.