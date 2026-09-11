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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मेरे पति मुझे मरने वाले रोल दे रहे थे', शादी के बाद करियर पर छलका सोनी राजदान का दर्द

'मेरे पति मुझे मरने वाले रोल दे रहे थे', शादी के बाद करियर पर छलका सोनी राजदान का दर्द

सोनी राजदान ने अपने करियर में ऐसा दौर भी देखा है, जब शादी और मां बनने के बाद उनके लिए फिल्मों के दरवाजे जैसे धीरे-धीरे बंद होने लगे थे. अच्छे रोल के लिए उन्हें काफी इंतजार और संघर्ष करना पड़ा.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 11 Sep 2026 04:10 PM (IST)
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सोनी राजदान बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने फिल्मों के साथ-साथ टीवी पर भी अपनी अलग पहचान बनाई है. हाल ही में सोनी राजदान ‘शक: ट्रस्ट नो वन’ फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में नजर आईं. इस इवेंट में सोनी राजदान ने अपने करियर के उस दौर पर बात की है, जब शादी और मां बनने के बाद उनके लिए फिल्मों में अच्छे रोल मिलना मुश्किल हो गए थे. उनका कहना है कि उस समय इंडस्ट्री में शादीशुदा और मां बन चुकीं एक्ट्रेस को लेकर लोगों की सोच काफी अलग थी.

शादी और मां बनने के बाद क्यों कम हुआ काम?

सोनी राजदान ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट में बताया कि जैसे ही उनकी शादी हुई, लोगों का रवैया बदल गया. उन्हें लगता था कि शादी के बाद एक्ट्रेस को काम करने की जरूरत ही क्यों है. यानी शादी उनके लिए सिर्फ पर्सनल लाइफ में बदलाव नहीं थी, बल्कि इसका असर उनके प्रोफेशनल करियर पर भी पड़ा.

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उन्हें अच्छे और दमदार रोल पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा. सोनी ने बताया कि जब वे मां बनीं थी, उस समय उनके लिए भी चीजें आसान नहीं थीं. उस दौर में एक्ट्रेस के लिए शादी और बच्चों के बाद लगातार काम करना आज की तरह आम बात नहीं थी. उन्होंने कहा कि उनके लिए उस समय अच्छा रोल पाना एक लंबी लड़ाई जैसा था.

 
 
 
 
 
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महेश भट्ट भी देते थे ऐसे रोल

इस बातचीत में सोनी ने अपने पति और फिल्ममेकर महेश भट्ट से जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी सुनाया. उनका कहना है कि महेश भट्ट उन्हें ऐसे रोल देते थे, जिनमें उनका किरदार अक्सर मर जाता था. यहां तक कि उनके बच्चे भी मजाक में पूछने लगे थे कि पापा आपके किरदार को हमेशा क्यों मार देते हैं?

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एक बार महेश ने फिर उन्हें रोल ऑफर किया. सोनी ने पहले ही पूछ लिया, ‘कितने सीन हैं? मैं मरती हूं?’ महेश ने कहा, 'हां, दो सीन हैं.' इसके बाद सोनी ने साफ मना कर दिया.

सिनेमिस्टर्स ने दिया अच्छा काम

सोनी राजदान ने बताया कि उस मुश्किल दौर में सिनेमिस्टर्स ने उन्हें अच्छे और प्रॉपर रोल्स दिए. इसलिए वो आज भी उनके काम को लेकर आभार जताती हैं. सोनी राजदान को लगता है कि आज इंडस्ट्री काफी बदल चुकी है. अब शादी या मां बनने के बाद एक्ट्रेस के लिए काम के रास्ते पहले जैसे बंद नहीं होते.

इसी बदलाव को देखकर वह अपनी बेटी आलिया भट्ट के लिए खुश हैं. उनका कहना है कि आज आलिया जिस मुकाम पर हैं, वहां उन्हें उस तरह की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा, जैसी सोनी ने अपने समय में की थीं. सोनी राजदानकह का कहना है कि जैसी सोच की वजह से उन्हें अच्छे रोल पाने में दिक्कत हुई, अब वैसी सोच नहीं है.


मेरे पति मुझे मरने वाले रोल दे रहे थे', शादी के बाद करियर पर छलका सोनी राजदान का दर्द

‘शक: ट्रस्ट नो वन’ में सोनी राजदान का रोल

इस वेब सीरीज में सोनी राजदान सीरीज में परिणीति चोपड़ा के किरदार के करीब नज़र आएंगी. परिणीती चोपड़ा उस मां का रोल निभा रही हैं जिसकी बच्ची किड़नैप हो गई है. सोनी राजदान का रोल कहानी में सस्पेंस और शक को बढ़ाता है, क्योंकि इस केस से जुड़े लोगों में कौन सच बोल रहा है और कौन कुछ छिपा रहा है, यही सीरीज का बड़ा सवाल है.

फिल्मों और टीवी सीरियल्स में अपनी अलग पहचान बनाने वाली सोनी राजदान ‘36 चौरंगी लेन’, ‘सारांश’, ‘सड़क’, ‘नाम’ और ‘राजी’ जैसी फिल्मों में बेहतरीन काम कर चुकी हैं. टीवी पर भी वह ‘साहिल’ और ‘बुनियाद’ जैसे शोज का हिस्सा रह चुकी हैं और हर रोल में उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया है.

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 11 Sep 2026 04:10 PM (IST)
Tags :
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