आज दिवाली का त्यौहार देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस खास त्यौहार पर बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज का भी जोश देखा गया. सभी अपने-अपने अंदाज में दिवाली सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही इन हस्तियों ने अपने फैंस को खास पोस्ट शेयर कर दिवाली की बधाई भी दी है.

सेलेब्स ने दी फैंस को दिवाली की बधाई

1. अक्षय कुमार ने शेयर किया पोस्ट

बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर स्पेशल पोस्ट शेयर किया है. दिवाली पर फैंस को शुभकामनाएं देते हुए अभिनेता ने लिखा कि, 'हर मुस्कान से रोशन हो ये त्यौहार.' हर साल की तरह इस साल भी खिलाड़ी कुमार जश्न के मौके पर अपने फैंस को नहीं भूले और उन्हें भी अपनी खुशी में शामिल किया.

हर मुस्कान से रोशन हो ये त्योहार। Wishing you love, light and laughter this Diwali. #HappyDiwali 🪔✨ pic.twitter.com/inAp1l3BFz — Akshay Kumar (@akshaykumar) October 20, 2025

2. बिग बी ने भी दिया प्यार भरा मैसेज

सदी के महानायक ने भी अपने फैंस को दीपों की त्यौहार में प्यार भरा मैसेज भेजा है. बॉलीवुड के शहंशाह ने एक्स (ट्विटर) अकाउंट पर पोस्ट शेयर करके लिखा, ‘दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं’. इस कैप्शन के साथ उन्होंने दो तस्वीरें भी शेयर की हैं.

T 5537 टी ५५३७ -दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएँ pic.twitter.com/gsUKGdwDUF — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 19, 2025

3. सोनम कपूर ने घर में रखी खास पूजा

फैशन क्वीन सोनम कपूर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया. इसमें हसीना अपने पूरे परिवार के साथ पूजा में बैठी नजर आ रही हैं. अदाकारा ने दिवाली के खास मौके पर अपने पति आनंद आहूजा और बेटे वायु संग पूजार्चना की. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा , 'हमारे दिल और हमारा घर इस दिवाली पर एक्स्ट्रा ग्लो कर रहा है. हमारे छोटे से परिवार की तरफ से आपके परिवार को प्यार और उल्लास'.

View this post on Instagram A post shared by Sonam A Kapoor (@sonamkapoor)

4. माधुरी दीक्षित का वायरल हुआ पोस्ट

बॉलीवुड की धक–धक गर्ल ने भी अपने फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं. अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने एक पिक्चर शेयर करते हुए फैंस को हैप्पी दिवाली विष किया.

Happy Diwali ✨🪔 pic.twitter.com/8PAgHVIN1N — Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) October 20, 2025

5. अनन्या पांडे ने सादगी से जीता दिल

अनन्या पांडे भी हर साल की तरह इस साल भी सज धजकर दिवाली मनाने के लिए तैयार हैं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन में अपनी एक तस्वीर शेयर की हैं. इसमें उनका सॉफ्ट मेकअप फैंस का दिल जीत रहा है. तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं.



6. बहन शमिता संग शिल्पा शेट्टी की दिवाली

आज शमिता शेट्टी ने अपनी बहन शिल्पा के साथ रंगोली बनाई है. दोनों बहनों का ये प्यार भरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कुछ इस तरह ये दोनों बहने आज दिवाली का त्यौहार मनाने वाली हैं. साथ ही उन्होंने फैंस को भी अपना ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं दी हैं.

View this post on Instagram A post shared by Shilpa Shetty Kundra (@theshilpashetty)

7. अल्लू अर्जुन का स्टाइलिश अंदाज

पैन इंडिया स्टार अल्लू अर्जुन भी दिवाली के खास मौके पर बेहद डैशिंग लग रहे हैं. अभिनेता ने एक्स हैंडल पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है जिसमें उन्हें ट्रेडीशनल आउटफिट में देखा गया. एक्टर इस डिजाइनर कुर्ते में बेहद हैंडसम लग रहे हैं. इस फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में हैपी दिवाली लिख कर फैंस को शुभकामनाएं दी हैं.

8. दुलकर सलमान ने दिया फैंस को अपना प्यार

तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ–साथ दुलकर सलमान ने भी अपने फैंस को दिवाली की बधाई दी है. अभिनेता ने अपने इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन में दीपों की तस्वीर शेयर करते हुए अपने फैंस को दीपावली की शुभकामनाएं दी है.



9. पिंक लहंगे में कहर बरपा रही हैं भूमि पेडनेकर

बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं भूमि पेडनेकर. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी कई तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें उनका कातिलाना अंदाज फैंस का दिल जीत रहा है. इस पोस्ट को शेयर करते हुए हसीना ने सभी को दिवाली की बधाई दी है.