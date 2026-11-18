मुंबई और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने आम लोगों के साथ-साथ बॉलीवुड सितारों की चिंता भी बढ़ा दी है. हाल ही में एक्ट्रेस सयानी गुप्ता और सोनम कपूर ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी. दोनों ने पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर चिंता जताई है.

दरअसल, दोनों एक्ट्रेसेस मुंबई में आयोजित छठे वार्षिक अर्थशॉट पुरस्कार समारोह में शामिल हुई थीं, जहां उन्होंने प्रदूषण, पेड़ों की कटाई और पर्यावरण से जुड़ी दूसरी समस्याओं पर खुलकर बात की.

सयानी गुप्ता ने मुंबई के प्रदूषण पर जताई चिंता

सयानी गुप्ता ने मुंबई में बढ़ते प्रदूषण, बिना रोक-टोक हो रहे निर्माण कार्य, पेड़ों की कटाई, मैंग्रोव के जंगलों को नुकसान पहुंचाने और जंगलों की बर्बादी पर चिंता जताई. एएनआई से बात करते हुए सयानी गुप्ता ने कहा, 'मैं इस पहल के लिए महामहिम की सच में सराहना करती हूं. ये बहुत अच्छी बात है कि जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों को सम्मान और पहचान मिल रही है. लेकिन मुझे लगता है कि इस दिशा में जमीनी स्तर पर और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है. हमारे देश में भी इस पर ध्यान देना जरूरी है. यहां प्रदूषण है और हम सांस तक नहीं ले पा रहे हैं. ऐसा लग रहा है जैसे हम सांस के साथ सीमेंट भी खा रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा, 'इतनी ज्यादा इमारतें बन रही हैं. मुंबई तो सीमेंट का ढेर बनकर रह गया है. यहां रहना मुश्किल होता जा रहा है. पेड़ काटे जा रहे हैं, मैंग्रोव के जंगल साफ किए जा रहे हैं और जंगलों को खत्म किया जा रहा है. मुझे लगता है कि पैसों के इस लालच पर रोक लगनी चाहिए.'

#WATCH | Earthshot Prize 2026 | Mumbai: Actor Sayani Gupta says, "I really applaud His Royal Highness for doing this, for this initiative. It's amazing that people who are working at the grassroot are being awarded and recognised. All of that is great, but I genuinely feel that there needs to be a lot more at the ground level as far as that world is concerned, but also our country is concerned. There is pollution; we are not able to breathe. You are just breathing and eating cement. There is so much construction. Mumbai is a pile of cement and it's unbearable, and it's insane that people are allowed to do this to the citizens of the country. Trees are being felled, mangroves are being cleared, forests are being culled - it's insanity. I really think this greed of money needs to be put to a stop." — ANI (@ANI) November 17, 2026

सोनम कपूर ने कहा- प्रदूषण से लगता है डर

वहीं, सोनम कपूर ने भी बढ़ते प्रदूषण को डरावना बताया. सोनम ने एएनआई से बातचीत में कहा, 'मैं यहां अपना समर्थन दिखाने आई हूं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है, वो बहुत डरावना है. जब भी मैं अपने बच्चों को देखती हूं तो मुझे डर लगता है. मैं सोचती हूं कि मैं उनके लिए कैसा भविष्य छोड़कर जा रही हूं. मुझे लगता है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है.'

उन्होंने आगे कहा, 'जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उन्हें देखकर लगता है कि चाहे मुंबई हो या दिल्ली, दोनों जगह प्रदूषण का स्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है.'

#WATCH | Earthshot Prize 2026 | Mumbai: Actor Sonam A. Kapoor says, "I came here to extend my support. What is happening is very scary. I feel really scared when I look at my children and think, 'Is this what I am going to leave behind for them?' I think it's important to take this matter seriously." She also says, "I recently saw that the Ganga was cleaned but now it has been dirtied again. As human beings, we should see that we have to take care of our environment. We need to begin at home. Not just Gen Z, we all need to take care of it. They are not leaders; we are all leaders. We have to leave behind something good for the future of our children." — ANI (@ANI) November 17, 2026

गुनीत मोंगा ने बताया कैसे करती हैं पर्यावरण की मदद

ऑस्कर विजेता निर्माता गुनीत मोंगा ने भी जलवायु परिवर्तन को एक गंभीर समस्या बताया. उन्होंने कहा कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने की कोशिश करती हैं और दोबारा इस्तेमाल की जाने वाली चीजों को प्राथमिकता देती हैं.

गुनीत मोंगा ने एएनआई से बात करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि जलवायु परिवर्तन एक वास्तविक समस्या है. निजी तौर पर मैं पीने के पानी के लिए प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल नहीं करती. मैं हमेशा अपने साथ कांच की पानी की बोतल रखती हूं. हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां जरूरत से ज्यादा चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है. मुझे उम्मीद है कि दुनिया चीजों का दोबारा इस्तेमाल करना सीखेगी. मैंने ऑस्कर में जो साड़ी पहनी थी, उसका भी दोबारा इस्तेमाल कर रही हूं और उसे नए तरीके से तैयार कर रही हूं. इस तरह आप अपने घर से ही छोटे-छोटे कदम उठाकर पर्यावरण को बचाने की कोशिश शुरू कर सकते हैं.'

#WATCH | Earthshot Prize 2026 | Mumbai: Film producer Guneet Monga says, "I think climate change is real. Personally, I do not use plastic bottles for drinking water. I always carry a metal or glass water bottle. It is reused, just like it was done in the past. So, a little simplicity is required. We live in a world of overconsumption. So, I hope the world learns to reuse. I am reusing and repurposing my saree, which I wore to the Oscars. That is how step by step you begin from your home the effort to save climate..." — ANI (@ANI) November 17, 2026

निर्मत कौर ने लोगों से की जिम्मेदारी लेने की अपील

निर्मत कौर ने कहा, 'एक आम नागरिक के तौर पर और एक ऐसी लड़की के रूप में जो लंबे समय से बड़े शहरों में रह रही है, मैं कहना चाहूंगी कि हमें हर चीज को अपनी निजी जिम्मेदारी समझना चाहिए. हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारी समस्या नहीं है और किसी दूसरे की है. सबसे पहले हमें खुद इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी. अपने आसपास के माहौल में गलियों और कॉलोनियों में कचरा जमा न होने दें. पानी में कचरा न फेंकें और वायु प्रदूषण कम करने में मदद करें.'

बता दें कि अर्थशॉट पुरस्कार 2026 छठा वार्षिक वैश्विक पर्यावरण पुरस्कार समारोह है. इसकी शुरुआत प्रिंस विलियम ने की थी. इस साल मंगलवार को मुंबई में इसका आयोजन किया गया. खास बात यह है कि पहली बार इस प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह का आयोजन भारत में हुआ.