हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसास से लेकर पापा अनिल कपूर तक, सोनल कपूर के बर्थडे पर सेलेब्स ने लुटाया प्यार, शेयर की फोटोज

सास से लेकर पापा अनिल कपूर तक, सोनल कपूर के बर्थडे पर सेलेब्स ने लुटाया प्यार, शेयर की फोटोज

Sonam Kapoor Birthday Special: सोनम कपूर के 41वें जन्मदिन पर उनकी सास प्रिया आहूजा ने उन्हें 'सुपरमॉम' बताते हुए वायु और रुद्र के साथ परिवार की खास तस्वीरें शेयर कीं.

By : मयूरी सिंह | Edited By: अर्पित | Updated at : 09 Jun 2026 02:07 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के जन्मदिन पर उनकी सास प्रिया आहूजा का प्यार भरा पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा में है. परिवार की खास तस्वीरों के साथ उन्होंने एक्ट्रेस को 'सुपरमॉम' बताया और उनकी मां के रूप में निभाई जा रही जिम्मेदारियों की जमकर तारीफ की. ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रिया आहूजा ने अपने पोस्ट में सोनम के लिए क्या-क्या खास बातें लिखीं.

सास प्रिया आहूजा ने सोनम कपूर को बताया 'सुपरमॉम'

प्रिया आहूजा ने इंस्टाग्राम पर परिवार की कुछ अनदेखी प्यारी तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में सोनम कपूर अपने दोनों बेटों वायु और रुद्र के साथ नजर आ रही हैं. कहीं वो अपने बड़े बेटे वायु के साथ समय बिताती नजर आती हैं, तो कहीं वो अपने छोटे बेटे रुद्र को गोद में लिए दिखाई देती हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Priya Ahuja (@priya27ahuja)

ये भी पढे़ं: 'एक्ट्रेस को अगर इससे तकलीफ है तो...', पेद्दी में जान्हवी कपूर के कंट्रोवर्सियल सीन्स पर कंगना रनौत ने कही ये बात

वायु और रुद्र के साथ शेयर कीं खास तस्वीरें

पोस्ट में एक तस्वीर अस्पताल की भी है, जिसमें सोनम अपने नवजात बेटे को सीने से लगाए हुए नजर आ रही हैं. ये तस्वीर फैंस का ध्यान खींच रही है.

सोनम की परवरिश और मां के रूप में निभाई जा रही जिम्मेदारियों की तारीफ

ये तस्वीरें साझा करते हुए प्रिया आहूजा ने सोनम के लिए प्यार भरा कैप्शन भी लिखा. उन्होंने कहा, 'हमारी प्यारी सोनम को जन्मदिन की बधाई, वह हमारे परिवार की ऐसी सदस्य है, जो अपने प्यार और अपनेपन से पूरे घर को खुशियों से भर देती है. वह 'सुपरमॉम' है और हमारे प्यारे वायु और रुद्र की बहुत अच्छी तरह परवरिश कर रही हैं. इस बार का जन्मदिन और भी खास है, क्योंकि सोनम इसे अपने दोनों नन्हे बेटों के साथ मना रही हैं.'

अपने पोस्ट में प्रिया आहूजा ने कहा, 'दूसरी बार मां बनने के बाद जिस तरह सोनम अपने परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियां निभा रही हैं, उसे देखकर मुझे बहुत गर्व होता है. वो प्यार, धैर्य और मजबूती के साथ मातृत्व की इस नई यात्रा को आगे बढ़ा रही हैं. एक मां के रूप में उनका साथ और अपने बच्चों के प्रति उनका स्नेह परिवार के लिए गर्व की बात है.'

प्रिया ने आगे कहा, 'मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि सोनम की जिंदगी हमेशा खुशियों, आशीर्वाद और सुंदर यादों से भरी रहे. वायु और रुद्र हमेशा अपनी मां के जीवन में हंसी और खुशियां लेकर आएं. जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, सोनम.'

ये भी पढे़ं: 'मुझे बहुत पसंद है...' माधुरी दीक्षित को सुरेश वाडकर ने शादी के लिए किया था रिजेक्ट? सालों बाद खुद बताई सच्चाई

सोनम ने सास के पोस्ट पर दिया प्यार भरा जवाब
सास के इस इमोशनल पोस्ट पर सोनम ने प्यार भरा जवाब दिया. उन्होंने कमेंट में लिखा, 'लव यू सो मच मॉम'

सोनम कपूर ने साल 2018 में कारोबारी आनंद आहूजा से शादी की थी. मुंबई में हुई इस शादी में फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थीं. शादी के चार साल बाद अगस्त 2022 में सोनम और आनंद ने बेटे वायु का स्वागत किया. इसके बाद 29 मार्च, 2026 को दूसरे बेटे रुद्र का जन्म हुआ.

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 09 Jun 2026 02:07 PM (IST)
Tags :
Sonam Kapoor Priya Ahuja Vayu Ahuja Rudra Ahuja
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
सास से लेकर पापा अनिल कपूर तक, सोनल कपूर के बर्थडे पर सेलेब्स ने लुटाया प्यार, शेयर की फोटोज
सास से लेकर पापा अनिल कपूर तक, सोनल कपूर के बर्थडे पर सेलेब्स ने लुटाया प्यार, शेयर की फोटोज
बॉलीवुड
बचपन में हकलाता था ये हीरो, डॉक्टर ने डांस करने से किया था मना, अब है सबसे बड़ा सुपरस्टार
बचपन में हकलाता था ये सुपरस्टार, डॉक्टर ने डांस करने से किया था मना
बॉलीवुड
Peddi Box Office: 350 करोड़ के बजट में बनी 'पेद्दी' हिट हुई या फ्लॉप? जानें- रिलीज के 5 दिनों में कितने फीसदी वसूली लागत?
'पेद्दी' हिट हुई या फ्लॉप? जानें- रिलीज के 5 दिनों में कितने फीसदी वसूली लागत?
बॉलीवुड
Kriti Sanon BTS Video: 'कॉकटेल 2' की दुनिया से अभी बाहर नहीं आ पाईं कृति सेनन, शूटिंग के अनदेखे पलों को किया शेयर
'कॉकटेल 2' की दुनिया से अभी बाहर नहीं आ पाईं कृति सेनन, शूटिंग का BTS शेयर किया
Advertisement

वीडियोज

Iran-US-Israel War Update: युद्ध रुकते ही ईरानकी ट्रंप को खुली चेतावनी! | Netanyahu | Trump
Khan Sir Controversy: खान सर की गिरफ्तारी पर आई बड़ी खबर! | Patna Coaching Firing | Breaking
गीता मां ने 52 साल की उम्र में सीक्रेट शादी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं-
E85 Fuel आप अपनी गाड़ी में डाल सकते हैं ? | Auto Live #e85 #flexfuel
Babla Kochhar ने खोले career के अनसुने राज, बताया कैसे मिला Acting में दूसरा मौका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Helicopter Crash: होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिका का अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर क्रैश, डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान, Video
होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिका का अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर क्रैश, डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान, Video
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जींस-टीशर्ट में बिना लाल टोपी दिखे अखिलेश यादव, एयरपोर्ट पर नए लुक में पहचानना हुआ मुश्किल
जींस-टीशर्ट में बिना लाल टोपी दिखे अखिलेश यादव, एयरपोर्ट पर नए लुक में पहचानना हुआ मुश्किल
विश्व
ट्रंप ने शी जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, अमेरिका ने अलीबाबा और BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
ट्रंप ने जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, US ने अलीबाबा-BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, गायकवाड़ ने सेंचुरी ठोक रचा इतिहास, तिलक वर्मा भी चमके; भारत ने बनाए 277 रन
वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, गायकवाड़ ने सेंचुरी ठोक रचा इतिहास, तिलक वर्मा भी चमके; भारत ने बनाए 277 रन
बॉलीवुड
Bandar BO Day 4: मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
विश्व
ईरान संग शांति प्लान को फेल कर रहे नेतन्याहू, इजरायल की बात नहीं मान रहे ट्रंप, जानें ये हो क्या रहा?
ईरान संग शांति प्लान को फेल कर रहे नेतन्याहू, इजरायल की बात नहीं मान रहे ट्रंप, जानें ये हो क्या रहा?
हेल्थ
Makhana Side Effects: ये 5 लक्षण दिख रहे हैं तो भूलकर भी न खाएं मखाना, वरना बिगड़ जाएगी सेहत
ये 5 लक्षण दिख रहे हैं तो भूलकर भी न खाएं मखाना, वरना बिगड़ जाएगी सेहत
टेक्नोलॉजी
Samsung का नया फ्लैगशिप मॉडल हुआ लीक, Galaxy S27 Pro की बैटरी और डिस्प्ले डिटेल्स आईं सामने
Samsung का नया फ्लैगशिप मॉडल हुआ लीक, Galaxy S27 Pro की बैटरी और डिस्प्ले डिटेल्स आईं सामने
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget