बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के जन्मदिन पर उनकी सास प्रिया आहूजा का प्यार भरा पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा में है. परिवार की खास तस्वीरों के साथ उन्होंने एक्ट्रेस को 'सुपरमॉम' बताया और उनकी मां के रूप में निभाई जा रही जिम्मेदारियों की जमकर तारीफ की. ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रिया आहूजा ने अपने पोस्ट में सोनम के लिए क्या-क्या खास बातें लिखीं.

सास प्रिया आहूजा ने सोनम कपूर को बताया 'सुपरमॉम'

प्रिया आहूजा ने इंस्टाग्राम पर परिवार की कुछ अनदेखी प्यारी तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में सोनम कपूर अपने दोनों बेटों वायु और रुद्र के साथ नजर आ रही हैं. कहीं वो अपने बड़े बेटे वायु के साथ समय बिताती नजर आती हैं, तो कहीं वो अपने छोटे बेटे रुद्र को गोद में लिए दिखाई देती हैं.

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वायु और रुद्र के साथ शेयर कीं खास तस्वीरें

पोस्ट में एक तस्वीर अस्पताल की भी है, जिसमें सोनम अपने नवजात बेटे को सीने से लगाए हुए नजर आ रही हैं. ये तस्वीर फैंस का ध्यान खींच रही है.

सोनम की परवरिश और मां के रूप में निभाई जा रही जिम्मेदारियों की तारीफ

ये तस्वीरें साझा करते हुए प्रिया आहूजा ने सोनम के लिए प्यार भरा कैप्शन भी लिखा. उन्होंने कहा, 'हमारी प्यारी सोनम को जन्मदिन की बधाई, वह हमारे परिवार की ऐसी सदस्य है, जो अपने प्यार और अपनेपन से पूरे घर को खुशियों से भर देती है. वह 'सुपरमॉम' है और हमारे प्यारे वायु और रुद्र की बहुत अच्छी तरह परवरिश कर रही हैं. इस बार का जन्मदिन और भी खास है, क्योंकि सोनम इसे अपने दोनों नन्हे बेटों के साथ मना रही हैं.'

अपने पोस्ट में प्रिया आहूजा ने कहा, 'दूसरी बार मां बनने के बाद जिस तरह सोनम अपने परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियां निभा रही हैं, उसे देखकर मुझे बहुत गर्व होता है. वो प्यार, धैर्य और मजबूती के साथ मातृत्व की इस नई यात्रा को आगे बढ़ा रही हैं. एक मां के रूप में उनका साथ और अपने बच्चों के प्रति उनका स्नेह परिवार के लिए गर्व की बात है.'

प्रिया ने आगे कहा, 'मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि सोनम की जिंदगी हमेशा खुशियों, आशीर्वाद और सुंदर यादों से भरी रहे. वायु और रुद्र हमेशा अपनी मां के जीवन में हंसी और खुशियां लेकर आएं. जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, सोनम.'

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सोनम ने सास के पोस्ट पर दिया प्यार भरा जवाब

सास के इस इमोशनल पोस्ट पर सोनम ने प्यार भरा जवाब दिया. उन्होंने कमेंट में लिखा, 'लव यू सो मच मॉम'

सोनम कपूर ने साल 2018 में कारोबारी आनंद आहूजा से शादी की थी. मुंबई में हुई इस शादी में फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थीं. शादी के चार साल बाद अगस्त 2022 में सोनम और आनंद ने बेटे वायु का स्वागत किया. इसके बाद 29 मार्च, 2026 को दूसरे बेटे रुद्र का जन्म हुआ.