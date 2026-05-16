बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा जल्द ही अपनी आने वाली फिल्म 'सिस्टम' में नजर आने वाली हैं. उन्होंने अपने करियर में कई रोल निभाए हैं. लीड से लेकर डांस नंबर तक, हर बार उन्हें बड़े पर्दे पर बहुत पसंद किया गया. उनकी पॉपुलर फिल्म 'दबंग' की सफलता के बाद वो इंडस्ट्री की सबसे बिजी एक्ट्रेसेज में शामिल हो गईं. हालांकि हाल ही में उन्होंने अपने शुरुआती करियर के बारे में खुलकर बात की हैं.

22 साल की उम्र से शुरू किया काम

हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि 22 साल की उम्र में ही उन्होंने करियर की शुरुआत की थी और 23 साल में पहली फिल्म रिलीज हुई थीं. उन्होंने अपने 20s को लेकर कहा, 'मुझे लगने लगा था कि मैं खुद को जरूरत से ज्यादा थका रही हूं. मैं लगातार काम कर रही थी और मैंने कभी अपने लिए समय नहीं निकाला. एक फिल्म खत्म होते ही दूसरी फिल्म की शूटिंग शुरू कर देती थी. कई बार तो डबल शिफ्ट भी करती थी.'

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सोनाक्षी ने पहली फिल्म से लेकर कोविड तक 23 फिल्मों और कई स्पेशल अपीयरेंस और डांस ट्रैक में काम किया. लेकिन 30 की उम्र तक आते-आते उन्हें लगने लगा कि जिंदगी में अब थोड़ा बदलाव जरूरी हैं क्योंकी शेड्यूल उन्हें थकाने लगा था.

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इन 6 सालों में किया इतना काम

उन्होंने आगे कहा, 'एक समय ऐसा आया जब मैंने खुद से कहा कि अपने लिए समय निकालना होगा. इससे मैं सिर्फ एक अच्छी एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि अच्छी इंसान भी बन पाऊंगी. तभी से मैंने अपनी जिंदगी और काम करने के तरीके में बदलाव करना शुरू किया.' इसीलिए कोविड के बाद से इन 6 सालों में उन्होंने सिर्फ 7 फिल्म और 2 वेब सीरीज में काम किया.

जल्द रिलीज होगी फिल्म

वहीं काम की बात करें, सोनाक्षी की फिल्म 'सिस्टम' 22 मई को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाली हैं. इस फिल्म को फिल्ममेकर अश्विनी अय्यर तिवारी ने बनाया हैं. फिल्म में सोनाक्षी एक वकील के किरदार में दिखाई देंगी, जो एक मर्डर केस में अपने पिता के खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं. सोनाक्षी के साथ इसमें आशुतोष गोवारिकर और ज्योतिका जैसे कलाकार भी नजर आएंगे.

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