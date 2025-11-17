हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडगिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी हैं सोनाक्षी सिन्हा, 2016 में किया था अनोखा काम

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी हैं सोनाक्षी सिन्हा, 2016 में किया था अनोखा काम

Sonakshi Sinha: सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी एक्टिंग के साथ-साथ एक खास उपलब्धि हासिल करते हुए ‘गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स’ में अपना नाम दर्ज कराया है. जानिए, आखिर सोनाक्षी ने ऐसा क्या किया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Nov 2025 12:46 PM (IST)
Preferred Sources

सोनाक्षी सिन्हा बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेसेज में से एक मानी जाती हैं. उन्हें दबंग, राउडी राठौर और सन ऑफ सरदार जैसी हिट फिल्मों में उनके शानदार काम के लिए जाना जाता है. उनकी एक्टिंग, स्टाइल और सादगी ने उन्हें हमेशा लोगों का पसंदीदा बनाए रखा है.

लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सोनाक्षी ने सिर्फ एक खास उपलब्धि के जरिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवाया है. यह उनके लिए और उनके फैंस के लिए एक बहुत गर्व का पल था. 

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कर चुकी हैं अपने नाम
सोनाक्षी सिन्हा ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम नाखूनों पर पेंटिंग करने की एक पहल में कई महिलाओं के साथ भाग लेकर दर्ज कराया था. बता दें, सोनाक्षी सिन्हा ने साल 2016 में इंटरनेशनल विमेंस डे पर एक खास इवेंट में हिस्सा लिया था.

यह कार्यक्रम कलर कॉस्मेटिक ब्रांड इंग्लोट और उसकी भारतीय पार्टनर मेजर ब्रांड्स द्वारा आयोजित किया गया था. इस इवेंट में 1,328 महिलाओं ने एक साथ अपने नाखून रंगकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया.  सोनाक्षी की मां पूनम सिन्हा भी इस मौके पर मौजूद थीं.  सोनाक्षी ने इस कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो ट्विटर पर भी शेयर किए थे. 

सोनाक्षी ने कहा
सोनाक्षी ने ये मुकाम हासिल करते हुए कहा था , “जब मैं बच्ची थी, तब मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आने का इंतज़ार करती थी और सोचती थी कि क्या कभी मेरा नाम भी इसमें आएगा. आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इतनी शानदार महिलाओं के साथ इस खास किताब का हिस्सा बन पाई.”

उन्होंने आगे कहा, “आज बहुत सी महिलाएँ खुलकर अपनी बात कह रही हैं, और यही असली महिला सशक्तिकरण है. मेरा मानना है कि महिलाओं का एक-दूसरे को सपोर्ट करना सबसे बड़ी ताकत है. अगर हम मिलकर एक-दूसरे का साथ दें, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता.”

और पढ़ें
Published at : 17 Nov 2025 12:46 PM (IST)
Tags :
Sonakshi Sinha
और पढ़ें
टॉप हेडलाइंस

विश्व
43 लोगों को मदीना ले जा रही बस में जिंदा बचा इकलौता भारतीय कौन? जानें
43 लोगों को मदीना ले जा रही बस में जिंदा बचा इकलौता भारतीय कौन? जानें
बिहार
Bihar New Cabinet: बिहार में मंत्रीमंडल का फॉर्मूला तय, BJP-JUD के 13-13 मंत्री, LJP, HAM, RLM के कितने मंत्री?
बिहार में मंत्रीमंडल का फॉर्मूला तय, BJP-JUD के 13-13 मंत्री, LJP, HAM, RLM के कितने मंत्री?
इंडिया
Hajj Pilgrimage Death Rules: मक्का मदीना में मौत पर क्या मुआवजा देती है सऊदी सरकार, शव क्यों नहीं आता वापस?
मक्का मदीना में मौत पर क्या मुआवजा देती है सऊदी सरकार, शव क्यों नहीं आता वापस?
स्पोर्ट्स
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
