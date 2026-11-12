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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'दुनिया में हमसे ज्यादा खुशनसीब कोई नहीं...', पिता सलीम और मां सलमा की तस्वीर शेयर कर इमोशनल हुए सोहेल खान

'दुनिया में हमसे ज्यादा खुशनसीब कोई नहीं...', पिता सलीम और मां सलमा की तस्वीर शेयर कर इमोशनल हुए सोहेल खान

सोहेल खान ने सोशल मीडिया पर अपने माता-पिता सलीम खान और सलमा खान की एक प्यारी तस्वीर शेयर की है. इसके साथ उन्होंने एक भावुक नोट लिखते हुए कहा कि दुनिया में उनसे ज्यादा खुशनसीब कोई नहीं है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 12 Nov 2026 10:31 AM (IST)
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एक्टर सोहेल खान सोशल मीडिया पर अक्सर अपने परिवार के साथ तस्वीरें शेयर करते रहते हैं. अब उन्होंने अपने माता-पिता सलीम खान और सलमा खान की एक प्यारी तस्वीर शेयर की है, जिसके साथ उन्होंने ऐसा नोट लिखा, जिसने फैंस का दिल जीत लिया.

सोहेल ने अपने माता-पिता के लिए प्यार और आभार जाहिर करते हुए खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान बताया.

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पिता सलीम और मां सलमा की तस्वीर शेयर कर भावुक हुए सोहेल खान
सोहेल ने इंस्टाग्राम पर माता-पिता की तस्वीर शेयर की है, जिसनें सलीम खान और सलमा खान एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं. इस पोस्ट को शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा, 'दुनिया में कोई भी बच्चा इतना खुशकिस्मत नहीं हो सकता, जितना मैं हूं. '

 
 
 
 
 
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सोहेल की इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स और सेलेब्स ने खूब प्यार लुटाया. कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में दिल वाले इमोजी शेयर किए और उनके परिवार के लिए दुआएं मांगीं. एक यूजर ने लिखा, 'जब माता-पिता बूढ़े हो जाएं, तो उनके साथ नेक सुलूक करो.'

दुनिया में हमसे ज्यादा खुशनसीब कोई नहीं...', पिता सलीम और मां सलमा की तस्वीर शेयर कर इमोशनल हुए सोहेल खान

वहीं दूसरे ने लिखा, 'मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह सलीम खान और उनके पूरे परिवार को सेहत, खुशहाली, लंबी उम्र और दुनिया-आखिरत की खुशियां दे. ' 

दुनिया में हमसे ज्यादा खुशनसीब कोई नहीं...', पिता सलीम और मां सलमा की तस्वीर शेयर कर इमोशनल हुए सोहेल खान

सोहेल खान ने पिता की खराब सेहत को किया याद
सोहेल खान ने रियलिटी शो 'अलायंस' में पिता सलीम खान की तबीयत बिगड़ने के मुश्किल दौर को याद किया. उन्होंने बताया कि जब डॉक्टरों ने परिवार से कहा था कि वे सलीम खान को खो भी सकते हैं, तो वो खुद को संभाल नहीं पाए थे.

इस साल फरवरी में ब्रेन हैमरेज के बाद सलीम खान को करीब एक महीने तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था. इस मुश्किल समय को याद करते हुए सोहेल ने ये भी बताया कि वो अपना ज्यादातर समय माता-पिता के साथ क्यों बिताना पसंद करते हैं.

उन्होंने कहा, 'मैं अपना ज्यादातर समय अपने माता-पिता के साथ बिताता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि आप किसी को सबसे कीमती चीज अपना समय दे सकते हैं. मेरे बच्चे हैं, लेकिन वे अभी छोटे हैं और उनके पास बहुत समय है. वहीं, मेरे माता-पिता अब उम्रदराज हो चुके हैं, इसलिए मैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहता हूं. '

सलीम खान ने की दो शादियां
बता दें, सलीम खान हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर स्क्रीनराइटर्स में से एक हैं.

सलीम खान और सलमा खान से चार बच्चे हैं, सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल खान और बेटी अलवीरा खान अग्निहोत्री. इसके बाद उन्होंने एक्ट्रेस हेलेन से शादी की थी.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 12 Nov 2026 10:31 AM (IST)
Tags :
Sohail Khan
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