भागकर की शादी, फिर 24 साल बाद टूटा रिश्ता, अब पार्टी में एक्स वाइफ संग साथ दिखे सोहेल खान

हाल ही में सलमान खान के भाई अरबाज खान और सोहेल खान को एक पार्टी में देखा गया है. ये पार्टी उषा काकड़े के पोते के नामकरण के लिए रखा गया था, जिसमें सीमा सजदेह, सोहेल खान, महीप कपूर, संजय कपूर और अरबाज खान साथ नजर आए थे. इस पार्टी की वीडियोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. हालांकि सबसे ज्यादा ध्यान सोहेल खान और उनकी एक्स-वाइफ ने खींचा, जब दोनों साथ दिखाई दिए.

सोहेल और सीमा दिखे साथ

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पैप्स वहां आए सेलेब्स की तस्वीरें ले रहे थे. तभी सोहेल खान को उनकी एक्स-वाइफ सीमा सजदेह के साथ पोज देते देखा गया. दोनों एक साथ खड़े थे और कैमरे के सामने मुस्कुरा रहे थे. सीमा ने इस मौके पर रेड कलर का सूट पहना था, वहीं सोहेल ऑल ब्लैक आउटफिट में नजर आए थे.

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फैंस ने लुटाया प्यार

इस वीडियो के आते ही फैंस भी उनपर प्यार बरसाने लगे और कमेंट कर उनकी जोड़ी की तारीफ करने लगे. किसी ने लिखा, 'उन दोनों को एक साथ देखकर अच्छा लगा.' वहीं दूसरे ने लिखा, 'सोहेल और सीमा साथ में प्यारे लग रहे है.'





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टॉक्सिक रिलेशनशिप पर सीमा का बयान

सीमा ने तलाक के बाद जेनिस सेक्वेरा के साथ बातचीत में टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे बताया था कि जब आप शादी के बाद लड़ने लग जाते हो और एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हो. तब आप बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हो. ऐसे में बच्चे भी माता पिता को लड़ते देख तनाव में आने लगते हैं.

सोहेल और सीमा की लव स्टोरी

सोहेल और सीमा का प्यार पहली नजर का था. सीमा के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, जिस वजह से दोनों ने आधी रात को भागकर और मौलवी को बुलाकर निकाह कर लिया. जिस दिन दोनों भागे थे, उसी दिन सोहेल की पहली फिल्म 'प्यार किया तो डरना क्या' रिलीज हुई थी. निकाह के बाद दोनों ने आर्य समाज मंदिर में भी शादी की. शादी के बाद उनके 2 बेटे हुए, निर्वाण और योहान. करीब 24 साल साथ रहने के बाद 2024 में दोनों का तलाक हो गया.

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