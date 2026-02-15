सोहा अली खान और कुणाल खेमू ने परिवार संग मनाई महाशिवरात्रि, वीडियो शेयर दिखाई पूजा की झलक

आज, 15 फरवरी को देशभर में महाशिवरात्रि को धूमधाम से मनाया जा रहा है. भक्तों ने भगवान शिव की भक्ति में दिनभर व्रत रखा और पूजा-अर्चना की. इस मौके पर बॉलीवुड सेलेब्स भी भक्तिमय रंग में नजर आए. हाल ही में सोहा अली खान और कुणाल खेमू ने परिवार संग महाशिवरात्रि की पूजा की झलक सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें उनका भक्ति भरा अंदाज देखने को मिला.

वीडियो शेयर दिखाई पूजा की झलक

कुणाल खेमू और सोहा अली खान ने हर साल की तरह इस बार भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर अपने घर में खास पूजा रखी. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि कपल और उनका परिवार भगवान शिव की भक्ति में लीन हैं.

वीडियो में सोहा और कुणाल पूरे परिवार के साथ मिलकर शिवजी की आरती कर रहे हैं. घर को दीपों और फूलों से सजाया गया है, और सभी ने भगवान को भोग अर्पित किया. उनके चेहरे पर भक्ति और श्रद्धा का भाव साफ झलक रहा है. वीडियो शेयर करते हुए सोहा ने लिखा, 'महाशिवरात्री की शुमकामनाएं.'

फैंस ने लुटाया प्यार

सोहा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. यूजर्स अलग-अलग तरह के कमेंट्स करके रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'बेस्ट फैमिली' वहीं दूसरे ने कमेंट किया, 'इस वीडियो में कई चीजें हैं, जो दिखाती हैं कि आपका परिवार और आप कितने सरल हैं...कोई दिखावा नहीं...'

बता दें, एक्टर कुणाल खेमू और उनका परिवार कश्मीरी पंडित है, जबकि सोहा, मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर की बेटी हैं. उन्होंने 25 जनवरी 2015 को कुणाल से शादी की. सोहा ने साल 2017 में बेटी इनाया को जन्म दिया था. फिलहाल सोहा दोनों कल्चर को बड़े ही शौक से मनाती नजर आती हैं.