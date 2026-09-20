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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबॉडी शेमिंग को लेकर सलमान खान पर 'बिग बॉस 7' की Ex कंटेस्टेंट ने साधा निशाना, कहा- 'पाखंडी'

बॉडी शेमिंग को लेकर सलमान खान पर 'बिग बॉस 7' की Ex कंटेस्टेंट ने साधा निशाना, कहा- 'पाखंडी'

Sofia Hayat On Salman khan: सलमान खान जहां बॉडी शेमिंग करने वाले ट्रोल्स को खरी-खोटी सुनाकर तारीफें बटोर रहे हैं वहीं, बिग बॉस 7 की एक्स कंटेस्टेंट ने उन पर निशाना साधा है और 'पाखंडी' बताया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 20 Sep 2026 06:21 PM (IST)
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'बिग बॉस 20' का शनिवार का वीकेंड का वार एपिसोड धमाकेदार रहा, जिसमें सलमान खान ने सारी लाइमलाइट ही चुरा ली. उन्होंने ऐज और बॉडी शेमिंग करने वाले ट्रोल्स को मुंहतोड़ जवाब दिया और उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. साथ ही उन्होंने पैपराजी पर भी गुस्सा निकाला कि वो पीछे से फोटो वीडियो क्लिक करते हैं. इसके लिए उन्होंने थप्पड़ मारने की बात भी कही, जिसके लिए उन्हें तारीफें मिल रही हैं. इसी बीच अब 'बिग बॉस 7' की एक्स कंटेस्टेंट सोफिया हयात ने उन पर निशाना साधा है और पाखंडी के साथ ही बेवकूफ कहा है.

सोफिया हयात ने सलमान पर साधा निशाना

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दरअसल, सोफिया हयात ने सलमान की तारीफों के बीच एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर की, जिसमें वो शर्ट लेस नजर आते हैं और ट्रोल्स को धमका रहे होते हैं. इसे री-शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'सलमान खान एक पाखंडी और बेवकूफ इंसान हैं. जब मैं बिग बॉस में थी तो उसने मेरे शरीर और चेहरे की बुराई की थी और गौहर से कहा था कि उसका शरीर अच्छा है.'

यह भी पढ़ें: 'कोई मर्द नहीं...', बॉडी शेमिंग पर रानी चटर्जी का छलका दर्द, की सलमान खान की तारीफ

'बिग बॉस 7' का हिस्सा थीं सोफिया हयात

सोफिया हयात 'बिग बॉस' के सीजन 7 का हिस्सा थीं. इसकी विनर गौहर खान रही थीं. इसमें अजाज खान, संग्राम सिंह, अरमान कोहली, वीजे एंडी, वीजे एंडी, कुशाल टंडन, एली अवराम, काम्या पंजाबी और दिवंगत प्रत्युषा बनर्जी उस सीजन का हिस्सा थीं. वहीं, शो की फर्स्ट रनर अप तनिषा मखर्जी थीं. ऐसे में सोफिया हयात ने सलमान की तारीफों के बीच उन पर निशाना साधा है कि उन्होंने उनकी बॉडी शेमिंग की और उनसे गौहर खान को ज्यादा अच्छा बताया था.

सलमान खान ने 'बिग बॉस 20' में उतारी थी शर्ट

'बिग बॉस 20' के हाल ही के वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने ट्रोल्स पर गुस्सा जाहिर किया था. इस दौरान एक्टर ने अपनी शर्ट तक उतार दी थी और कहा था, 'अब ट्रोल करो.' सलमान खान ने शो में ट्रोल्स को जवाब देते हुए कहा था, 'भाई मोटा हो गया है, भाई को ट्रोल करो, कर लो ट्रोल. ये लो. कर लो ट्रोल. आओ ट्रोल करना है ना? ट्रोल करना पसंद है? ये देखो क्लोअप कर लो.'

यह भी पढ़ें: 'हम अच्छी जिंदगी क्यों नहीं जी सकते?' मैथिली ठाकुर के सपोर्ट में आईं कंगना रनौत

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इसके साथ ही सलमान ने आगे कहा, 'कमाल है. पहले अपने आप को देखो भाई. ये जो आप लोग कमेंट करते हो ना, जिसके ऊपर, किसी के भी ऊपर, पहले अपनी शक्ल देख लो. उसके बाद करना समझे? एक समझ आता है कि भाई, आपने वेट बढ़ा लिया है या कम कर लिया है...वो समझ आता है लेकिन मजाक उड़ाना?' 

हालांकि, इस दौरान सलमान ने किसी का नाम नहीं लिया था लेकिन उनके इस स्टेटमेंट को कैटरीना कैफ के साथ जोड़ा जा रहा है क्योंकि उन्हें गणेश उत्सव में स्पॉट किया गया था और लोगों ने वेट को लेकर काफी ट्रोल भी किया था.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 20 Sep 2026 06:21 PM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN Bigg Boss 20
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