क्रिसमस पर दोस्तों के साथ एंजॉय करती नजर आईं स्मृति मंधाना, तस्वीरें हुईं वायरल

Smriti Manhana: क्रिसमस का फेस्टिवल हर सेलेब्स के लिए खास रहा. क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना ने भी इस मौके को अपने करीबी दोस्तों के साथ एंजॉय किया, जिसकी झलक सोशल मीडिया पर सामने आई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Dec 2025 04:27 PM (IST)
क्रिसमस का फेस्टिवल आते ही सेलेब्स के बीच जश्न का माहौल देखने को मिला. बॉलीवुड से लेकर खेल जगत तक, कई मशहूर हस्तियों ने अपने-अपने अंदाज में क्रिसमस सेलिब्रेट किया.

इसी बीच इंडियन वूमेंस क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना भी इस खास मौके पर दोस्तों के साथ जश्न मनाती नजर आईं. स्मृति ने अपने करीबी दोस्तों के साथ क्रिसमस एंजॉय किया और जिसकी झलक सोशल मीडिया पर भी देखने को मिली. 

स्मृति मंधाना ने दोस्तों संग सेलिब्रेट किया क्रिसमस
स्मृति मंधाना की करीबी दोस्त और टीम इंडिया की खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिग्स ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर क्रिसमस सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिली. एक तस्वीर में टीम इंडिया की ही खिलाड़ी अरुंधति रेड्डी भी नजर आ रही हैं.

सभी खिलाड़ी साथ में मस्ती करती और क्रिसमस को एंजॉय करती दिखीं. तस्वीरें शेयर करते हुए जेमिमा ने कैप्शन में लिखा, ‘घर से दूर घर जैसा माहौल’. क्रिसमस पार्टी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस को काफी पसंद आ रही हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jemimah Jessica Rodrigues (@jemimahrodrigues)

फैंस ने लुटाया प्यार
उनकी ये तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गई हैं. जहां फैंस उनका ये अंदाज खूब पसंद कर रहे हैं. खास तौर पर स्मृति और जेमिमा के बीच की गहरी बॉन्डिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है.

फैंस अलग अलग तरह के कमेंट्स करके उनकी इस तस्वीरों पर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं. एक यूजर में कमेंट करते हुए लिखा क्यूटीज, वहीं दूसरे ने लिखा बेस्ट ट्रायो. कुछ यूजर्स स्मृति और जेमिमा के बॉन्डिंग की भी जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं. एक फैंस ने लिखा तीसरी पिक मेरी फेवरेट है. वहीं एक ने लिखा ऐसा दोस्त सबको मिले.

Published at : 26 Dec 2025 04:26 PM (IST)
Smriti Mandhana Jemimah Rodrigues
