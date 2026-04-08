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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडस्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल का हुआ पैचअप? फैमिली को साथ देख शादी की चर्चा हुई शुरू

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल का हुआ पैचअप? फैमिली को साथ देख शादी की चर्चा हुई शुरू

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल शादी करने वाले थे. लेकिन,अचानक ही इनकी शादी टूटने की खबर आई, जिसने फैंस को हैरान कर दिया. इसी बीच एक वीडियो सामने आई है, जिससे पैचअप की खबरें तेज हो गई हैं.

By : अनुराधा राज | Updated at : 08 Apr 2026 04:27 PM (IST)
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भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना और पॉपुलर म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल नवंबर 2025 में सात फेरे लेने वाले थे. लेकिन शादी से एक पहले जो खबर आई थी, उसने हर किसी को हैरान कर दिया था. पहले तो कहा गया कि ये शादी कुछ दिनों के लिए टल गई है, फिर रिश्ता टूटने की खबरें आने लगी.

इसके बाद पलाश पर कई तरह के आरोप भी लगे. कहा गया कि उन्होंने स्मृति को धोखा दिया था, जिसकी वजह से ये शादी टूटी. उसके बाद पलाश को लोगों ने धोखेबाज का टैग देकर खूब ट्रोल किया था. वहीं, स्मृति मंधाना को लोगों का काफी स्पोर्ट मिला था.

हालांकि, स्मृति मंधाना ने कभी भी ऑफिशियल तौर पर पलाश को लेकर कुछ भी नहीं कहा. वहीं, पलाश ने हमेशा धोखा देने के आरोपो को सिर्फ बकवास ही करार दिया. अब एक लेटेस्ट वीडियो को देख फैंस के चेहरे पर खुशी वापस लौट आई है. उस वीडियो को देखने के बाद फैंस के दिल में फिर से स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल के साथ आने की उम्मीद जाग उठी है.

पलक मुच्छल और स्मृति मंधाना के पिता साथ हुए स्पॉट

दरअसल, जो लेटेस्ट वीडियो सामने आई है उसमें पलाश मुच्छल की बहन पलक मुच्छल और स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना साथ नजर आ रहे हैं. इस दौरान म्यूजिक डायरेक्टर मिथुन भी वहां मौजूद थे. इन तीनों को मुंबई में एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट किया गया.

 
 
 
 
 
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वीडियो में पलक मुच्छल को स्मृति मंधाने के पिता का पैर छू कर आशीर्वाद लेते हुए देखा गया.इस वीडियो के सामने आते ही लोगों के जेहन में कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं. कई लोगों का मानना है कि अब पालश मुच्छल और स्मृति मंधाना के परिवार में सबकुछ ठीक हो गया है. तो कुछ लोगों का कहना है कि पलाश और स्मृति का पैचअप हो गया है. वहीं, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि ये पुराना वीडियो है.

ये भी पढ़ें:-Video:कृष्णा अभिषेक ने करवाया अंकिता लोखंडे को रिप्लेस? एक्ट्रेस ने दिया ऐसा रिएक्शन

 

About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
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Published at : 08 Apr 2026 04:20 PM (IST)
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