तीसरी बार मां बनीं सिंगर रिहाना, बेबी गर्ल को दिया जन्म, शेयर की क्यूट फोटो

हॉलीवुड सिंगर रिहाना के घर खुशखबरी आई है. सिंगर तीसरी बार मां बन गई हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर करके बेबी गर्ल के जन्म की जानकारी दी है. रिहाना ने 13 सितंबर को बेटी को जन्म दिया था. अब उन्होंने फोटो शेयर करके फैंस को बेटी की झलक दिखा दी है. साथ ही बताया है कि बेटी का नाम क्या रखा है.

ये रखा है बेटी का नाम

रिहाना ने बेटी को गोद में लिए हुए दो फोटोज शेयर की हैं. जिसमें दोनों मां-बेटी बहुत प्यारी लग रही हैं. रिहाना ने बेटी के चेहरे के साथ उसका नाम भी बता दिया है. उन्होंने बेटी का नाम रॉकी आयरिश मेयर्स रखा है. दोनों मां-बेटी पिंक कलर के कपड़े में नजर आईं.

Rocki Irish Mayers

Sept 13 2025

🎀 pic.twitter.com/ibHGXxegTN — Rihanna (@rihanna) September 24, 2025

फैंस ने दी बधाई

बता दें रिहाना और रैपर रॉकी का ये तीसरा बच्चा है. रिहाना के पोस्ट शेयर करते ही लोगों ने ने इस पर कमेंट करके बधाई देना शुरू कर दिया है.एक ने लिखा- बहुत प्यारी डॉल सी है, बधाई हो. दूसरे ने लिखा- नेवी फैमिली में तुम्हारा स्वागत है प्रिंसेस. एक ने लिखा- एक राजकुमारी का जन्म हुआ है, बधाई हो.

रिहाना और रॉकी पहली बार साल 2022 में पेरेंट्स बने थे. उसके बाद 2023 में रिहाना ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया था और अब तीसरी बार मां बनी हैं. रिहाना पहली बार मां बनने के बाद से बहुत खुश हैं. उन्होंने अपने फैंस को लगभग एक साल तक इस बात को नहीं बताया था कि उन्होंने अपने बेटे का नाम क्या रखा है. एक साल के बाद उन्होंने बताया कि उनके बच्चे का नाम आरजेडए है.

रिहाना और रॉकी क्यूट कपल्स में से एक हैं. उनकी पहली मुलाकात साल 2012 में एमटीवी म्यूजिक वीडियो अवॉर्ड के रिहर्सल के दौरान हुई थी. उस समय दोनों ने रिहाना के गाने ‘कॉकिनेस (लव इट)’ के रीमिक्स पर परफॉर्म किया था. तभी से उनकी दोस्ती की शुरुआत हो गई थी. उसके बाद दोनों डायमंड वर्ल्ड टूर में भी गए थे.

