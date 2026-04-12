'मेरी मां का निधन हुआ है', आशा भोसले के निधन पर अबु और अनु मलिक का छलका दर्द, जताया शोक

बॉलीवुड की दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन की खबर ने पूरे देश को गमगीन कर दिया है. संगीत जगत से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक हर कोई उन्हें याद कर रहा है. इसी बीच बुलन्दशहर महोत्सव 2026 में पहुंचे मशहूर सिंगर अनु मलिक और अबु मलिक ने भी गहरा दुख जताया है. उन्होंने भावुक होते हुए अपने दिल की बात शेयर की और दिवंगत सिंगर से जुड़े अपने निजी रिश्ते को याद किया.

अनु मलिक ने दूसरी बार मां को खो दिया

अनु मलिक बोले, 'आशा भोसले मेरी मां है और आज मेरी मां का निधन हुआ है. आशा जी का निधन पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज, म्यूजिक इंडस्ट्री, देश दुनिया के लिए दुःखद समाचार है. मेरे परिवार के लिए देश के लिए दुनिया के लिए एक बड़ी क्षति है. मेरा बचपन आशा जी के घर में बिता था. मुझे बहुत दुख है कि आज मेरा शो है पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगा. मेरी मां 2021 में चली गई थी, आज लगता है मेरी मां दुबारा चली गई है. दो बार मैने अपनी मां को खो दिया है. मेरे काम की वो बहुत तारीफ करती थी और मेरा हौसला बढ़ाती थी. मैं भगवान श्री गणेश जी, श्रीराम, श्री कृष्ण जी और महादेव जी से प्राथना करता हूं आशा जी को उनके चरणों में जगह मिले.'

अनु मलिक ने किया इंस्टाग्राम पोस्ट

View this post on Instagram A post shared by ANU MALIK (@anumalikmusic)

आशा भोसले के साथ अनु मलिक का रिश्ता

बता दें कि अनु मलिक और आशा भोसले के बीच रिश्ता सिर्फ काम तक नहीं था, बल्कि बहुत खास और पारिवारिक था. अनु मलिक के पिता सरदार मलिक भी संगीत से जुड़े थे, जिस वजह से उनका बचपन ही बड़े कलाकारों के बीच बीता. आशा भोसले के घर आना-जाना और उनसे सीखना उनके लाइफ का अहम हिस्सा रहा है. यही कारण है कि उनके निधन की खबर ने अनु मलिक को अंदर तक झकझोर दिया है. उन्होंने हमेशा आशा जी को अपनी मां के रूप में देखा, जिनसे उन्हें प्रेरणा और हौसला मिलता था.