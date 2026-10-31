पत्नी रोया की आंखों में खोए अदनान सामी, ताजमहल से शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

सिंगर अदनान सामी हाल ही में अपनी पत्नी रोया सामी खान और परिवार के साथ आगरा पहुंचे. यहां उन्होंने दुनिया के सात अजूबों में शामिल ताजमहल में परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताया.

इस दौरान उन्होंने परिवार के साथ कई फोटोज भी खिंचवाईं और सोशल मीडिया पर शेयर कीं. इनमें से एक फोटो में अदनान अपनी पत्नी रोया के साथ ताजमहल के सामने नजर आ रहे हैं. दोनों की इस तस्वीर ने लोगों का ध्यान खींचा है.

पत्नी रोया के साथ ताजमहल के सामने दिया पोज

अदनान सामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आगरा ट्रिप की कई तस्वीरें शेयर की हैं. इनमें से एक फोटो में वो अपनी पत्नी रोया के साथ ताजमहल के सामने बैठे दिखाई दिए. इस फोटो में दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं.

तस्वीर देखकर लगता है मानो अदनान अपनी बीवी के चेहरे से नजरे नहीं हटा पा रहे हैं. इस फोटो में अदनान ने काले रंग के कपड़े पहने थे, जबकि रोया ग्रे स्वेटर और बेज कलर की हैट पहनी दिखाई दीं.

परिवार के साथ बिताए खास पलों की दिखाई झलक

अदनान ने सिर्फ पत्नी के साथ ही नहीं, बल्कि परिवार के साथ बिताए पलों की तस्वीरें भी शेयर की हैं. एक फोटो में वो अपनी बेटी मदीना सामी के साथ भी दिख रहे हैं. उनकी पोस्ट में आगरा घूमने के दौरान की कई झलकियां देखने को मिल रही हैं. सिंगर ने अपने कैप्शन में भी परिवार के साथ होने की खुशी जाहिर की.

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ताजमहल को लेकर क्या बोले अदनानी

उन्होंने परिवार के साथ ताजमहल की फोटोज शेयर करते हुए लिखा, ‘इस हफ्ते की शुरुआत में आगरा आया था. मैं जब भी इस शानदार 'प्यार की निशानी' यानी ताजमहल को देखने आता हूं, यह हर बार उतना ही खूबसूरत लगता है. खासकर तब, जब मैं अपने प्यारे परिवार के प्यार और साथ से घिरा होता हूं.’

230 किलो था अदनान का वजन, अब दिखते हैं बिल्कुल अलग

ताजमहल के सामने अदनान सामी की तस्वीरों में वो बिलकुल फिट दिख रहे हैं. एक समय उनका वजन करीब 230 किलो तक पहुंच गया था. हालांकि, बीते कुछ सालों में उन्होंने अपनी फिटनेस पर काफी काम किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने करीब 120 से 130 किलो तक वजन कम किया है. हालांकि, उन्होंने हाल ही में वजन कम नहीं किया है. लेकिन जब भी उनकी फोटोज सामने आती है, तो उनके मोटापे का जिक्र भी होता है क्योंकि इतना वजन कम करना अपने आप में एक बड़ी बात है.