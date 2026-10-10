मशहूर पंजाबी सिंगर सिध्दू मूसेवाला अब चाहे अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा अपने गानों के जरिए देश-दुनिया में फैंस के दिलों में जिंदा रहेंगे. सिद्धू मूसेवाल को न सिर्फ भारत में बल्कि विदशों में भी पसंद किया जाता था. उनके गानों को विदेशी फैंस भी खूब सुनते हैं.अब एक बार फिर से उनके लिए भारत के बाहर दीवनगी देखने को मिली. हाल ही में कनाडा के टोरंटो में सिद्धू का पहला होलोग्राम शो हुआ जिसमें भारी संख्या में फैंस शामिल हुए. इस मौके पर उनका परिवार भी मौजूद था और सिद्धू के छोटे भाई शुभदीप मूसेवाला उनके अंदाज में स्टेज पर गाना गाते हुए नजर आए.

सिद्धू के अंदाज में शुभदीप ने गाया गाना

हाल ही में सिद्धू का टोरंटो में एक होलोग्राम शो हुआ. इसमें उनके पैरेंट्स ने शिरकत की और इस मौके पर सिद्धू के छोटे भाई शुभदीप भी नजर आए. सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में स्टेज पर शुभदीप अपने पैरेंट्स के साथ नजर आ रहे हैं और वो माइक लेकर भाई सिद्धू के अंदाज में गाना गाते हुए दर्शकों का दिल जीत रहे हैं.

सिद्धू की मौत के बाद हुआ था शुभदीप का जन्म

बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की मई 2022 में पंजाब के मानसा जिले के जवाहरके गांव में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. सिद्धू की मौत के करीब 22 महीनों के बाद मार्च 2024 में सिद्धू के पैरेंट्स ने शुभदीप का वेलकम किया था जो अब ढाई साल के हो चुके हैं. सोशल मीडया पर अक्सर ही शुभदीप अपनी क्यूटनेस से सुर्खियां बटोरते हैं.

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क्या होता है होलोग्राम शो?

सिद्धू मूसेवाला का पहला होलोग्राम शो टोरंटो के 'स्कॉटियाबैंक एरिना' में रखा गया था. जिसमें कई फैंस के साथ-साथ उनके परिवार ने भी हिस्सा लिया. बता दें कि होलोग्राम शो में CGI, 3D प्रोजेक्शन और लेजर लाइट तकनीक की मदद से किसी व्यक्ति को स्टेज पर वर्चुअली पेश किया जाता है.

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सिद्धू मूसेवाला के पॉपुलर गाने

सिद्धू मूसेवाला का जन्म 11 जून 1993 को मानसा जिले के मूसा गांव में हुआ था. दिवंगत सिंगर ने 'सो हाई', 'डेविल', '22 22', 295, 'द लास्ट राइड', 'नेवर फोल्ड', 'जट्ट दा मुकाबला' जैसे गानों से खास पहचान बनाई थी.