ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई शुभदीप ने टोरंटो में स्टेज पर गुनगुनाया गाना, पैरेंट्स भी रहे मौजूद, देखें Video

सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई शुभदीप ने टोरंटो में स्टेज पर गुनगुनाया गाना, पैरेंट्स भी रहे मौजूद, देखें Video

सिद्धू मूसेवाला के पहले होलोग्राम शो का आयोजन टोरंटो में किया गया, जिसमें उनके पैरेंट्स और छोटे भाई ने भी शिरकत की. इस दौरान मंच पर उनके भाई उन्ही के अंदाज में गाते हुए नजर आए.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 10 Oct 2026 03:32 PM (IST)
Preferred Sources

मशहूर पंजाबी सिंगर सिध्दू मूसेवाला अब चाहे अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा अपने गानों के जरिए देश-दुनिया में फैंस के दिलों में जिंदा रहेंगे. सिद्धू मूसेवाल को न सिर्फ भारत में बल्कि विदशों में भी पसंद किया जाता था. उनके गानों को विदेशी फैंस भी खूब सुनते हैं.अब एक बार फिर से उनके लिए भारत के बाहर दीवनगी देखने को मिली. हाल ही में कनाडा के टोरंटो में सिद्धू का पहला होलोग्राम शो हुआ जिसमें भारी संख्या में फैंस शामिल हुए. इस मौके पर उनका परिवार भी मौजूद था और सिद्धू के छोटे भाई शुभदीप मूसेवाला उनके अंदाज में स्टेज पर गाना गाते हुए नजर आए.

सिद्धू के अंदाज में शुभदीप ने गाया गाना

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
नाना पाटेकर की मौत पर 'शैतान' बोलने वाली तनुश्री दत्ता कौन हैं?
नाना पाटेकर की मौत पर 'शैतान' बोलने वाली तनुश्री दत्ता कौन हैं?
बॉलीवुड
करण जौहर लाएंगे नया सेलिब्रिटी टॉक शो, 'कॉफी विद करण 9' के बाद बनाई ये प्लानिंग
'कॉफी विद करण 9' के बाद नया टॉक शो लाएंगे करण जौहर, जानें क्यों लिया ये फैसला
बॉलीवुड
Friday Box Office: फ्राइडे को 'दृश्यम 3' के आगे 'द वन' ने तोड़ा दम, 'हनुमान अंश' का महा चमत्कार उड़ा देगा होश
फ्राइडे को 'दृश्यम 3' के आगे 'हनुमान अंश' ने किया चमत्कार, 'द वन' ने तोड़ा दम
बॉलीवुड
'छोटी फिल्म जितना होता है दुर्गा पूजा का बजट', तनीषा मुखर्जी ने बताईं आयोजन की चुनौतियां
'छोटी फिल्म जितना होता है दुर्गा पूजा का बजट', तनीषा मुखर्जी ने बताईं आयोजन की चुनौतियां

हाल ही में सिद्धू का टोरंटो में एक होलोग्राम शो हुआ. इसमें उनके पैरेंट्स ने शिरकत की और इस मौके पर सिद्धू के छोटे भाई शुभदीप भी नजर आए. सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में स्टेज पर शुभदीप अपने पैरेंट्स के साथ नजर आ रहे हैं और वो माइक लेकर भाई सिद्धू के अंदाज में गाना गाते हुए दर्शकों का दिल जीत रहे हैं.

सिद्धू की मौत के बाद हुआ था शुभदीप का जन्म

बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की मई 2022 में पंजाब के मानसा जिले के जवाहरके गांव में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. सिद्धू की मौत के करीब 22 महीनों के बाद मार्च 2024 में सिद्धू के पैरेंट्स ने शुभदीप का वेलकम किया था जो अब ढाई साल के हो चुके हैं. सोशल मीडया पर अक्सर ही शुभदीप अपनी क्यूटनेस से सुर्खियां बटोरते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Namaste Bollywood (@namastebollywood.in)

क्या होता है होलोग्राम शो?

सिद्धू मूसेवाला का पहला होलोग्राम शो टोरंटो के 'स्कॉटियाबैंक एरिना' में रखा गया था. जिसमें कई फैंस के साथ-साथ उनके परिवार ने भी हिस्सा लिया. बता दें कि होलोग्राम शो में CGI, 3D प्रोजेक्शन और लेजर लाइट तकनीक की मदद से किसी व्यक्ति को स्टेज पर वर्चुअली पेश किया जाता है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Namaste Bollywood (@namastebollywood.in)

सिद्धू मूसेवाला के पॉपुलर गाने

सिद्धू मूसेवाला का जन्म 11 जून 1993 को मानसा जिले के मूसा गांव में हुआ था. दिवंगत सिंगर ने 'सो हाई', 'डेविल', '22 22', 295, 'द लास्ट राइड', 'नेवर फोल्ड', 'जट्ट दा मुकाबला' जैसे गानों से खास पहचान बनाई थी.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 10 Oct 2026 03:24 PM (IST)
Tags :
Sidhu Moosewala
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
नाना पाटेकर की मौत पर 'शैतान' बोलने वाली तनुश्री दत्ता कौन हैं?
नाना पाटेकर की मौत पर 'शैतान' बोलने वाली तनुश्री दत्ता कौन हैं?
बॉलीवुड
करण जौहर लाएंगे नया सेलिब्रिटी टॉक शो, 'कॉफी विद करण 9' के बाद बनाई ये प्लानिंग
'कॉफी विद करण 9' के बाद नया टॉक शो लाएंगे करण जौहर, जानें क्यों लिया ये फैसला
बॉलीवुड
Friday Box Office: फ्राइडे को 'दृश्यम 3' के आगे 'द वन' ने तोड़ा दम, 'हनुमान अंश' का महा चमत्कार उड़ा देगा होश
फ्राइडे को 'दृश्यम 3' के आगे 'हनुमान अंश' ने किया चमत्कार, 'द वन' ने तोड़ा दम
बॉलीवुड
'छोटी फिल्म जितना होता है दुर्गा पूजा का बजट', तनीषा मुखर्जी ने बताईं आयोजन की चुनौतियां
'छोटी फिल्म जितना होता है दुर्गा पूजा का बजट', तनीषा मुखर्जी ने बताईं आयोजन की चुनौतियां
Advertisement

वीडियोज

वो दरिंदों के जाल में फंस गई थी !
बिना मंजूरी प्रदर्शन से ज्ञानेश का इस्तीफा हो जाएगा?
Delhi में मेट्रो-रेल बंद करने पर SC ने लगाई फटकार
10 अक्टूबर को लेकर दिल्ली में कैसा 'डर' ?
विपक्ष ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा ज्ञापन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दिल्ली में आगजनी की साजिश, भारत की कहानी नहीं जंतर-मंतर', CJP प्रोटेस्ट पर BJP
'दिल्ली में आगजनी की साजिश, भारत की कहानी नहीं जंतर-मंतर', CJP प्रोटेस्ट पर BJP
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अंगूर खट्टे हैं', CJP प्रोटेस्ट के बीच ऐसा क्यों बोलीं कंगना रनौत?
'अंगूर खट्टे हैं', CJP प्रोटेस्ट के बीच ऐसा क्यों बोलीं कंगना रनौत?
क्रिकेट
जिम्बाब्वे ने भारत दौरे के लिए किया टीम का ऐलान, 16 अक्टूबर को पहला मैच
जिम्बाब्वे ने भारत दौरे के लिए किया टीम का ऐलान, 16 अक्टूबर को पहला मैच
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट के बीच राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले- '...फिर शुरू होगी लोकतंत्र की मरम्मत'
CJP प्रोटेस्ट के बीच राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले- '...फिर शुरू होगी लोकतंत्र की मरम्मत'
बॉलीवुड
'शेखर टुनाइट' के फिनाले में गेस्ट थे नाना पाटेकर, अब शेखर सुमन ने कैंसिल किया शो, बोले- 'उनकी जगह कोई नहीं ले सकता'
शेखर सुमन ने कैंसिल किया 'शेखर टुनाइट' का फिनाले, नाना पाटेकर थे गेस्ट
इंडिया
CJP के प्रदर्शन पर नितिन नवीन का विपक्ष पर हमला, बोले- राहुल गांधी के मंसूबे...
CJP के प्रदर्शन पर नितिन नवीन का विपक्ष पर हमला, बोले- राहुल गांधी के मंसूबे...
ट्रेंडिंग
पीठ पर मासूम और हाथों में जिम्मेदारी, मां के जज्बे ने जीता यूजर्स का दिल
पीठ पर मासूम और हाथों में जिम्मेदारी, मां के जज्बे ने जीता यूजर्स का दिल
Home Tips
Rust On Iron Kadhai: लोहे की कढ़ाई में लग रही जंग, जान लें बचाने का तरीका
लोहे की कढ़ाई में लग रही जंग, जान लें बचाने का तरीका
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget