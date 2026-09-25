'द वन' की स्क्रीनिंग में छाया सिद्धार्थ मल्होत्रा का डैशिंग लुक, श्वेता तिवारी ने परिवार संग की शिरकत
फिल्म 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' की स्पेशल स्क्रीनिंग में सिद्धार्थ मल्होत्रा का डैशिंग अंदाज देखने को मिला. वहीं, इस इवेंट में एक्ट्रेस श्वेता तिवारी भी अपने परिवार के साथ पहुंचीं.
बॉलीवुड के हैंडसम हंक सिद्धार्थ मल्होत्रा की मच अवेटेड फिल्म 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म की रिलीज से पहले मुंबई में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए.
'द वन' की स्क्रीनिंग में छाए सिद्धार्थ मल्होत्रा
'द वन' की स्पेशल स्क्रीनिंग में सिद्धार्थ मल्होत्रा बेहद कूल और स्टाइलिश अंदाज में नजर आए. उन्होंने आर्कटिक ब्लू ओम्ब्रे लिनेन प्रिंटेड शर्ट के साथ डार्क ब्लू रिलैक्स्ड-फिट डेनिम पेयर की थी. ओपन-कॉलर शर्ट के साथ सिल्वर पेंडेंट चेन और ब्रेसलेट उनके लुक को परफेक्ट फिनिश दे रहे थे. उनका स्मार्ट-कैजुअल अंदाज काफी एफर्टलेस और ट्रेंडी लग रहा था.
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सिद्धार्थ मल्होत्रा ने दिए शानदार पोज
सिद्धार्थ मल्होत्रा ने रेड कार्पेट पर पैपराजी के लिए एक से बढ़कर एक शानदार पोज दिए. उनके कूल और स्मार्ट लुक ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान खींचा. स्क्रीनिंग से सामने आईं सिद्धार्थ की तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिन्हें फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.
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श्वेता तिवारी ने लूटी लाइमलाइट
'द वन' की स्क्रीनिंग में पॉपुलर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने अपने स्टाइलिश अंदाज से पूरी महफिल लूट ली. उन्होंने डार्क नेवी ब्लू कलर का वाइड-लेग जंपसूट पहना था, जिसकी एसिमेट्रिक नेकलाइन उनके लुक को खास बना रही थी. इसे उन्होंने ब्रॉड व्हाइट कंट्रास्ट बेल्ट के साथ पेयर किया, जो उनकी वेस्टलाइन को खूबसूरती से डिफाइन कर रही थी.
ब्लैक क्विल्टेड क्लच और व्हाइट पॉइंटेड हील्स ने उनके लुक को परफेक्ट फिनिश दिया. वहीं, सॉफ्ट वेव्स में खुले बाल और सटल ग्लैम मेकअप ने उनके रेड कारपेट लुक को और निखार दिया.
पलक तिवारी के लुक ने खींचा ध्यान
इस इवेंट में श्वेता तिवारी अपनी बेटी पलक तिवारी और बेटे रेयांश कोहली के साथ पहुंचीं. 'द वन' की स्क्रीनिंग में पलक तिवारी बेहद ग्लैमरस अंदाज में नजर आईं. उन्होंने हॉल्टर नेक वाली ऑलिव ग्रीन सैटिन ड्रेस पहनी थी, जिसका मिडिफ-बेयरिंग डिजाइन उनके लुक को और स्टाइलिश बना रहा था.
वहीं, सैटिन फैब्रिक की शाइन ने आउटफिट को ग्लैम टच दिया. सेंटर पार्टिंग के साथ सॉफ्ट कर्ल्स में खुले बाल, न्यूड-टोन मेकअप और नेचुरल ब्राउनिश लिप शेड ने उनके पूरे लुक को खूबसूरती से कंप्लीट किया.
पत्नी संयुक्ता पॉल संग पहुंचे मनीष पॉल
'द वन' की स्क्रीनिंग में मनीष पॉल अपनी पत्नी संयुक्ता पॉल के साथ पहुंचे. दोनों ने पैपराजी के सामने एक से बढ़कर एक पोज दिए. इस दौरान कपल की शानदार केमिस्ट्री ने फैंस का ध्यान खींच लिया.
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वहीं, इस इवेंट में अनुप सोनी भी पहुंचे. उन्होंने मनीष पॉल और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ कैमरे के सामने शानदार पोज दिए.
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स्क्रीनिंग में टीवी एक्टर कुशाल टंडन भी पहुंचे. इस दौरान वो कैजुअल लुक में काफी कूल और स्टाइलिश नजर आए.
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'द वन' के बारे में जानिए
'द वन' की बात करें तो इस फिल्म का निर्देशन पॉपुलर वेब सीरीज 'पंचायत' के डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा ने किया है. फिल्म को शोभा कपूर और एकता कपूर की कंपनी बालाजी मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूस कर रही है. फिल्म में तमन्ना भाटिया भी लीड रोल में नजर आ रही हैं. खास बात ये है कि तमन्ना पहली बार सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हैं. सुनील ग्रोवर, श्वेता तिवारी और अनूप सोनी भी फिल्म का हिस्सा हैं.
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