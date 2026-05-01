बॉलीवुड के पॉपुलर कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी इन दिनों फिर सुर्खियों में आ गए है. हाल ही में सिद्धार्थ ने अपने इंस्टाग्राम पर वेकेशन की कई तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वो कियारा के साथ इन खास पलों को एंजॉय करते नजर आ रहे हैं. ये तस्वीरें जैसे ही सामने आई, फैंस उन दोनों पर प्यार बरसाने लगे और देखते-ही-देखते ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

कियारा संग छुट्टी एंजॉय कर रहे सिद्धार्थ

सिद्धार्थ ने कई तस्वीरें शेयर कर कैप्शन में लिखा, 'सूरज निकलने के साथ तैरने से लेकर सूरज ढलने तक की सैर... इस ट्रिप में हर तरह का मजा शामिल था.' तस्वीरों में कहीं वो समंदर के अंदर तैरते दिखे, तो कहीं वो सनसेट का मजा लेते दिखे. किसी में वो कुक के साथ मस्ती करते दिखे, तो किसी में टेनिस खेलते दिखे. हालांकि इनमें एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींच लिया, जिसमें वो कियारा के साथ दिखे. इस पोस्ट में सिद्धार्थ और कियारा के बीच की प्यारी केमिस्ट्री और प्यार साफ देखने को मिल रहा है.

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नई फिल्म में दिखेंगे साथ?

हाल ही में सिद्धार्थ ने एक स्टोरी शेयर की थी, जिसमें वो कियारा के साथ नजर आ रहे थे. साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'सोचिए मैं किसके साथ शूट कर रहा हूं.' इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हलचल पैदा कर दी थी और ये तस्वीर वायरल हो गई थी. हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, फिर भी फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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कियारा और सिद्धार्थ का वर्कफ्रंट

बता दें कि कियारा आडवाणी आने वाले समय में साउथ सुपरस्टार यश की 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फोर ग्रोन अप्स' में नजर आएंगी, जिसमें उनके साथ यश, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत, तारा सुतरिया और नयनतारा जैसे कई कलाकार शामिल है. वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा जल्द ही एक थ्रिलर फिल्म 'वन' में दिखाई देंगे, जिसमें उनके साथ तमन्ना भाटिया लीड रोल में होंगी. पहले ये फिल्म 15 मई 2026 को रिलीज होने वाली थी, हालांकि अब ये 28 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इस फिल्म को बालाजी मोशन पिक्चर्स और टीवीएफ द्वारा बनाया जा रहा है.

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