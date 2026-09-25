सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन' इस 400 साल पुराने मंदिर पर है बेस्ड, जानें क्या है इसकी कहानी

एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' थिएटर्स में रिलीज हो गई है. इसने बिहार के एक ऐसे मंदिर की ओर लोगों का ध्यान खींचा है, जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं. फिल्म की कहानी बिहार के बिहटा के पास स्थित मां वन देवी मंदिर से जुड़ी लोककथाओं से प्रेरित है.

फिल्म की कहानी पर काम करने के दौरान मेकर्स खुद मंदिर पहुंचे थे. ऐसे में आइए जानते हैं कि मंदिर की कहानी क्या है और इसने फिल्म 'द व्वान' को कैसे प्रेरित किया?

कहां स्थित है मां वन देवी मंदिर?

मां वन देवी मंदिर बिहार के पटना जिले में बिहटा के पास स्थित है. ये पटना से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर है. मंदिर में वन देवी की पूजा एक पवित्र पिंड के रूप में की जाती है. मां वन देवी मंदिर करीब 350 से 400 साल पुराना बताया जाता है.

क्या है वन देवी से जुड़ी कहानी?

स्थानीय लोककथा के मुताबिक, वन देवी की कहानी रघोपुर के रहने वाले विद्यानंद मिश्रा नाम के एक भक्त से जुड़ी है. बताया जाता है कि विद्यानंद मिश्रा मां विंध्यवासिनी के भक्त थे और नियमित रूप से विंध्याचल जाकर देवी की पूजा करते थे. लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उनके लिए बार-बार विंध्याचल जाना मुश्किल हो गया.

कहानी के अनुसार, एक दिन देवी ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और अपनी पवित्र पिंड का एक हिस्सा गांव ले जाने का निर्देश दिया. देवी के आदेश का पालन करते हुए मिश्रा पवित्र पिंड को अपने गांव के पास स्थित जंगल में लेकर आए और वहीं उसकी स्थापना की.

उस समय यहां कोई भव्य मंदिर नहीं था. बताया जाता है कि पवित्र पिंड को एक साधारण सी झोपड़ी में रखा गया था और वहीं देवी की पूजा शुरू हुई. धीरे-धीरे ये स्थान वन देवी के मंदिर के रूप में फेमस होता गया. ये पवित्र स्थान जंगल के बीच स्थित था, इसलिए स्थानीय लोगों ने देवी को 'वन देवी' कहना शुरू कर दिया. इसका मतलब है जंगल की देवी.

झोपड़ी से मंदिर तक कैसे पहुंचा स्वरूप?

शुरुआत में जहां सिर्फ एक झोपड़ी में पवित्र पिंड की पूजा होती थी, समय के साथ ये स्थान धीरे-धीरे मंदिर के रूप में विकसित होता गया. यहां देवी की पूजा किसी पारंपरिक मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि पवित्र पिंड के रूप में ही की जाती है.

सूर्यास्त के बाद मंदिर में जाना है मना

वन देवी मंदिर से जुड़ी सबसे दिलचस्प मान्यताओं में से एक सूर्यास्त के बाद जंगल और मंदिर में जाने पर रोक है. स्थानीय लोककथाओं के मुताबिक, पुराने समय से ही लोगों को अंधेरा होने के बाद जंगल में जाने से मना किया जाता था. बताया जाता है कि शाम को मंदिर के कपाट बंद होने के बाद पुजारी वहां से चले जाते हैं और परिसर के अंदर कोई नहीं रहता.

'द वन' को कैसे मिली प्रेरणा?

मां वन देवी मंदिर से जुड़ी लोककथाएं ही फिल्म 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' की कहानी के लिए शुरुआती प्रेरणा बनीं. फिल्म के लेखक अरुणाभ कुमार ने मंदिर पहुंचे कर इससे जुड़ी कहानियों और मान्यताओं को समझने की कोशिश की. कहानी पर रिसर्च के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों, पुजारियों और गांववालों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने मंदिर, जंगल और वन देवी से जुड़ी लोककथाओं को करीब से जाना.

अरुणाभ कुमार ने एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि जंगल से जुड़ी वो कहानी उन्हें काफी दिलचस्प लगी, जिसमें सूर्यास्त के बाद लोगों को वहां जाने से मना किया जाता था. इस कहानी ने उनका ध्यान खींचा और उन्होंने इसे निर्देशक दीपक कुमार मिश्रा के साथ शेयर किया.

इसके बाद दोनों ने इस आइडिया को प्रोड्यूसर एकता कपूर के सामने रखा. कुमार के मुताबिक, एकता कपूर को भी ये कहानी पसंद आई.

बता दें, 'द व्वान: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' में इसी लोककथा की दुनिया को सिनेमाई कहानी का रूप दिया गया है.