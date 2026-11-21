बॉलीवुड के सबसे लवेबल और क्यूट कपल्स में से एक सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. दोनों अपनी जिंदगी के खूबसूरत फेज को एंजॉय कर रहे हैं और जल्द ही दूसरी बार माता-पिता बनने वाले हैं. इसी बीच दोनों मुंबई के बांद्रा में डिनर डेट के लिए पहुंचे.

इस दौरान सिद्धार्थ और कियारा एक-दूसरे का हाथ थामे नजर आए. दोनों की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया. वहीं, कियारा अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखीं.

सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी का वीडियो वायरल

सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दोनों को बीती रात इजुमी रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट किया गया. इस दौरान कपल ने साथ में क्वालिटी टाइम बिताया. वहीं, कियारा का स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक भी देखने को मिला.

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कियारा आडवाणी ने पिंक ड्रेस में ढाया कहर

कियारा आडवाणी इस दौरान हॉट पिंक कलर की सिल्क मैक्सी ड्रेस में नजर आईं. उनकी स्लीवलेस ड्रेस में कमर पर नॉट और रच्ड डिजाइन था, जो उनके लुक को बेहद एलिगेंट बना रहा था. उन्होंने बालों को मिडिल पार्टिंग के साथ सॉफ्ट वेव्स में खुला रखा और मिनिमल मेकअप किया. वहीं, हाथ में छोटा क्लच और उंगली में स्टेटमेंट रिंग उनके लुक को पूरा कर रही थी.

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वहीं, सिद्धार्थ मल्होत्रा कैजुअल और कूल लुक में नजर आए. उन्होंने व्हाइट फुल स्लीव टी-शर्ट के साथ हल्के ग्रे रंग की कार्गो पैंट पहनी थी. इसके साथ उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट स्नीकर्स कैरी किए. उनका यह कैजुअल अंदाज भी काफी शानदार लग रहा था.

सिद्धार्थ ने प्रेग्नेंट पत्नी कियारा को भीड़ से बचाया

जैसे ही कियारा और सिद्धार्थ रेस्टोरेंट से बाहर निकले, पैपराजी ने उन्हें घेर लिया. इस दौरान सिद्धार्थ अपनी प्रेग्नेंट पत्नी कियारा को भीड़ से बचाते नजर आए. उन्होंने पहले कियारा को सुरक्षित कार में बैठाया. इसके बाद सिद्धार्थ ने अकेले पैपराजी को एक-दो पोज दिए और फिर अपनी कार में बैठकर वहां से रवाना हो गए. कपल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

कब हुई थी सिद्धार्थ-कियारा की शादी?

सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने 7 फरवरी 2023 को राजस्थान के जैसलमेर स्थित सूर्यगढ़ पैलेस में शाही अंदाज में शादी की थी. इस खास मौके पर परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों ने शिरकत की थी. शादी की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गई थीं और दोनों की जोड़ी को फैंस का खूब प्यार मिला था.

शादी के करीब दो साल बाद कपल ने अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की. सिद्धार्थ और कियारा ने 28 फरवरी 2025 को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर प्रेग्नेंसी की खुशखबरी दी थी. इसके बाद 15 जुलाई 2025 को दोनों एक बेटी के माता-पिता बने. कपल ने अपनी बेटी का नाम सरायाह मल्होत्रा रखा. अब दोनों दूसरी बार माता-पिता बनने वाले हैं.