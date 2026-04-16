साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी बेहतरीन एक्टिंग का परचम लहराने वाले एक्टर सिद्धार्थ आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपने अब तक के करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया और इंडस्ट्री में अपनी अलग जगह बनाने में कामयाब रहे. फिल्मों के साथ-साथ सिद्धार्थ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रहे हैं. आइए उनके 47वें बर्थडे पर उनकी लव लाइफ के बारे में जानते हैं.

सिद्धार्थ की लव स्टोरी काफी उतार-चढ़ाव भरी रही है. वो पहली पत्नी से शादी के चार साल बाद अलग हुए. बाद में उन्हें तलाकशुदा एक्ट्रेस से प्यार हुआ और फिर दोनों ने 400 साल पुराने मंदिर में शादी रचाई.

मेघना नारायण थीं सिद्धार्थ की पहली पत्नी

सिद्धार्थ ने साल 2003 में अपनी पड़ोसन मेघना नारायण से शादी की. वो एक्टर के दिल्ली वाले घर के पड़ोस में रहती थीं. हालांकि, मेघना के साथ उनका रिश्ता ज्यादा लंबा चल नहीं पाया और 2007 में दोनों का तलाक हो गया.

इन एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा सिद्धार्थ का नाम

मेघना से तलाक के बाद सिद्धार्थ का नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा, जिनमें सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान, कमल हासन की बेटी श्रुति हासन और सामंथा रुथ प्रभु का नाम शामिल है. हालांकि, सिद्धार्थ ने किसी हसीना के साथ अपना रिश्ता ऑफिशियल नहीं किया.

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'महा समुद्रम' की शूटिंग के दौरान नजदीक आए अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ

मेघना नारायण से अलग होने के बाद सिद्धार्थ की जिंदगी में फिर से प्यार की बहार आई और उनकी मुलाकात हुई एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी से. दोनों की फर्स्ट मीटिंग फिल्म 'महा समुद्रम' की शूटिंग के दौरान हुई. शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं और ये कपल एक-दूजे से प्यार कर बैठा. इसके बाद सिद्धार्थ और अदिति एक-दूजे को डेट करने लगे. सिद्धार्थ और अदिति ने 16 सितंबर, 2024 को तेलंगाना के एक 400 साल पुराने मंदिर में शादी रचाई थी.

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अदिति राव हैदरी की पहली शादी

बता दें कि अदिति राव हैदरी ने साल 2009 में सत्यदीप मिश्रा से शादी की थी, लेकिन 2013 में दोनों की तलाक हो गया.