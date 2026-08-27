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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'MNS पार्टी से नहीं थे अब्यूजिव ट्रोल्स', श्वेता तिवारी ने राज ठाकरे का किया शुक्रिया अदा

'MNS पार्टी से नहीं थे अब्यूजिव ट्रोल्स', श्वेता तिवारी ने राज ठाकरे का किया शुक्रिया अदा

Shweta Tiwari Post: श्वेता तिवार ने कुछ समय पहले ऑनलाइन अब्यूज को लेकर पोस्ट किया था और राज ठाकरे से सवाल किया था. अब उन्होंने इस मामले में अपडेट शेयर किया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 27 Aug 2026 03:51 PM (IST)
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एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक टिप्पणियां करने वाले ट्रोल्स को लेकर पोस्ट किया था. उन्होंने ये भी कहा था कि इनमें से कोई MNS पार्टी का सपोर्टर होने का दावा भी करता है. हालांकि, अब श्वेता ने इस मामले में रिएक्ट किया है और साफ किया कि ट्रोलर MNS पार्टी का नहीं था.

श्वेता तिवारी ने किया पोस्ट

श्वेता तिवारी ने पोस्ट कर लिखा, 'कुछ दिनों पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी और दिखाया था कि कैसे कुछ लोग बिना किसी कारण से अभद्र और अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे थे महिलाओं के खिलाफ. मैंने भी उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पोस्ट किए. क्योंकि मुझे लगता है कि जो इस तरह का बिहेवियर करते हैं उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि वो बच सकते हैं. मैंने राज ठाकरे  से सवाल किया था कि क्या उनका सपोर्ट करने का दावा करने वाले लोगों का ऐसा व्यवहार स्वीकार्य है.'


MNS पार्टी से नहीं थे अब्यूजिव ट्रोल्स', श्वेता तिवारी ने राज ठाकरे का किया शुक्रिया अदा

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आगे श्वेता ने लिखा, 'इसके कुछ समय बाद MNS पार्टी की लीडर स्नेहल अडारकर ने मुझसे कनेक्ट किया और उन्होंने मुझसे साफ कहा कि महिलाओं के लिए इस तरह का बिहेवियर स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने ये भी साफ किया कि इसमें शामिल लोग उनकी पार्टी के सदस्य नहीं थे. उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ है, वे उन लोगों का पता लगाने की कोशिश करेंगे. उन्होंने मुझसे कुछ दिन का समय मांगा. सिर्फ तीन दिनों के अंदर उन्होंने मुझे उस शख्स का फोन नंबर और उसके हाथ से लिखा माफीनामा भेजा.'

आगे उन्होंने लिखा, 'मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे ये बताना जरूरी समझा कि वो महिलाओं के अपमान को हल्के में नहीं लेते. स्नेहल ने मुझसे ये भी कहा कि आगे मुझे कभी ऐसी दिक्कत हो तो मैं उनसे कॉन्टैक्ट कर सकती हूं. उन्होंने इस मुद्दे को सीरियस लिया इसकी तारीफ की जानी चाहिए.' 

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राज ठाकरे का किया शुक्रिया

इसी के साथ श्वेता ने माफीनामे की फोटो भी शेयर की. आगे श्वेता ने लिखा, 'ये दिक्कत किसी एक शख्स या किसी एक इंसीडेंट से ज्यादा बड़ी है. एक-दो लोगों को पकड़ लेने से ये खत्म नहीं होगी. मैं उम्मीद करती हूं कि दुनिया की टेक्नोलॉजी, कंपनी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसका हल ढूंढ़ लें. क्योंकि ऑनलाइन अब्यूज अब कंट्रोल के बाहर हो रहा है. फिर भी मैं आज उन प्रयास की तारीफ करना चाहती हूं. इस मामले को सीरियसली लेने के लिए थैंक्यू राज ठाकरे जी.'

श्वेता तिवारी का वर्कफ्रंट

श्वेता तिवारी के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्हें एकता कपूर के 'शो कसौटी जिंदगी की' से नेम-फेम मिला था. इस शो में वो प्रेरणा शर्मा के रोल में नजर आई थी. श्वेता को फैंस आज भी प्रेरणा के नाम से जानते हैं.

उन्होंने 'अपने वाला पल', 'कलीरें', 'करम', 'कहीं किसी रोज', 'क्या हादसा क्या हकीकत', 'दोस्त', 'नच बलिए 2'. 'झूम इंडिया', 'नागिन', 'झलक दिखलाजा 3', 'बिग बॉस 4', 'कॉमेडी सर्कस', 'परवरिश कुछ खट्टी कुछ मीठी', 'रंगोली', 'बालवीर', 'मेरे डैड की दुल्हन', 'मैं हूं अपराजिता', 'आपका अपना जाकिर' जैसे शोज किए.

इन फिल्मों में दिखीं श्वेता

श्वेता तिवारी ने फिल्मों में भी काम किया है. उन्होंने भोजपुरी फिल्में भी की. श्वेता वे 2004 में फिल्म मदहोशी से डेब्यू किया था. वो 'हमारे सइयां हिंदुस्तानी',' बिन बुलाए बाराती', 'मिले ना मिले हम', 'मैरिड 2 अमेरिका', 'सुल्तान', 'द पर्पल स्कार्फ', 'सिंघम अगेन' जैसी फिल्में की हैं. 'सिंघम अगेन' में वो ACP देविका सिंह के रोल में थीं. फिल्म को रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में अजय देवगन और करीना कपूर लीड रोल में नजर आए. अब श्वेता Vvan – Force of the Forrest में दिखेंगी. फिल्म का टीजर सामने आ गया है. फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया लीड रोल में हैं. 

श्वेता की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने दो शादियां की थी. लेकिन दोनों शादियां चली नहीं और उन्होंने तलाक ले लिया. श्वेता ने दोनों पूर्व पति राजा चौधरी और अभिनव कोहली पर घरेलू हिंसा के आरोप भी लगाए थे. श्वेता दो बच्चों की मां हैं. पहली शादी से उन्हें एक बेटी पलक तिवारी है. वहीं दूसरी शादी से उन्हें एक बेटा है. बेटे का नाम रेयांस कोहली है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 27 Aug 2026 03:48 PM (IST)
Tags :
Shweta Tiwari
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