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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडShubhangi Atre के पास है ये डिग्री, रियल लाइफ में काफी पढ़ी लिखी हैं 'अंगूरी भाभी'

Shubhangi Atre के पास है ये डिग्री, रियल लाइफ में काफी पढ़ी लिखी हैं 'अंगूरी भाभी'

Shubhangi Atre Education Qualification: टीवी एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे 11 अप्रैल को अपना 45वां बर्थडे मनाने वाली हैं. ऐसे में आइए जानते हैं 'भाभीजी घर पर हैं' की अंगूरी भाभी कितनी पढ़ी-लिखी हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 10 Apr 2026 04:36 PM (IST)
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टीवी एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने सीरियल 'भाबीजी घर पर हैं' में अंगूरी भाभी का किरदार निभाकर घर-घर में अपनी अलग पहचान बना ली है. सोशल मीडिया पर भी उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. शुभांगी 11 अप्रैल को अपना 45वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. आइए ऐसे में जानते हैं कि शुभांगी रियल लाइफ में कितनी पढ़ी-लिखी हैं.

शो में गलत इंग्लिश बोलती थीं शुभांगी अत्रे
शुभांगी अत्रे को लोग अंगूरी भाभी के कैरेक्टर में खूब पसंद करते थे. शो में वो कभी टूटी-फूटी इंग्लिश बोलते हुए तो कभी मजाकिया अंदाज में लोगों को हंसाते हुए नजर आईं. हालांकि, 2025 में शुभांगी ने ये शो छोड़ दिया था. भले ही 'भाबीजी घर पर हैं' में शुभांगी को एक अनपढ़ महिला के रूप में दिखाया गया, लेकिन रियल लाइफ में वो काफी पढ़ी लिखी हैं. 

MBA हैं शुभांगी अत्रे
शुभांगी इंदौर की रहने वाली हैं. वैसे तो वो हमेशा से ही एक्टिंग करना चाहती थीं, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई से फोकस कभी नहीं हटाया. शुभांगी के एजुकेशन पर अगर गौर करें तो उनके पास MBA (मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन) की डिग्री है. MBA करने के बाद शुभांगी ने अपने सपने की ओर पहला कदम बढ़ाया और वो पूणे आ गई. पूणे आकर शुभांगी ने एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लिया और एक्टिंग की बारीकियां अच्छे से सीख लीं.

 
 
 
 
 
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इन टीवी शो में नजर आईं शुभांगी अत्रे
शुभांगी ने अपने करियर की शुरुआत एकता कपूर के टीवी शो 'कसौटी ज़िंदगी की' से की है. इसके बाद वो कई सीरियल्स में नजर आईं, जिसमें 'कस्तूरी', 'कुमकुम', 'ये रिश्ता क्या कहलाता है', 'दो हंसों का जोड़ा' और 'चिड़िया घर' शामिल हैं. हालांकि, शुभांगी को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी 'भाभीजी घर पर हैं' से ही मिली. अब 'भाभीजी घर पर हैं' में अंगूरी भाभी का किरदार शिल्पा शिंदे निभा रही हैं.

Shubhangi Atre के पास है ये डिग्री, रियल लाइफ में काफी पढ़ी लिखी हैं 'अंगूरी भाभी

सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं शुभांगी अत्रे
शुभांगी सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. वो अक्सर इंस्टाग्राम पर अपनी फोटोज और वीडियोज शेयर करती हैं, जिन पर उनके फैंस खूब प्यार लुटाते हैं.

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Published at : 10 Apr 2026 04:36 PM (IST)
Tags :
Bhabiji Ghar Par Hain Shubhangi Atre Shubhangi Atre Birthday
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