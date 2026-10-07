‘दृश्यम 2’ के सेट पर अजय देवगन से पहले घर चली जाती थीं श्रिया सरन, एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा

श्रिया सरन इन दिनों ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच एक बातचीत में श्रिया ने उस दौर को याद किया, जब वह नई-नई मां बनी थीं और ‘दृश्यम 2’ की शूटिंग कर रही थीं. उन्होंने बताया कि उस वक्त फिल्म की टीम ने उनकी स्थिति को समझते हुए जिस तरह उनका साथ दिया, वह उनके लिए बेहद खास था. श्रिया सरन ने इंडिया टुडे के साथ बातचीत में उस वक्त को याद किया.

‘दृश्यम 2’ के दौरान जल्दी घर क्यों जाती थी श्रिया सरन

उन्होंने बताया, जब मैंने ‘दृश्यम 2’ की शूटिंग शुरू की थी, तब मेरी बेटी सिर्फ 8 महीने की थी. ऐसे में एक तरफ काम की जिम्मेदारी थी तो दूसरी तरफ इतनी छोटी बच्ची की देखभाल भी करनी थी. फिल्म की शूटिंग के दौरान टीम ने इस जिम्मेदारी को समझा और काम के समय को लेकर काफी संवेदनशीलता दिखाई.’

श्रिया के मुताबिक, उनका पहला रीडिंग सेशन तक उनकी बेटी के सोने के समय के हिसाब से रखा गया था. उनके लिए यह छोटी सी बात नहीं थी, क्योंकि उस वक्त काम और मां होने की जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना उनके लिए जरूरी था.

अजय देवगन से पहले भेज देते थे घर

श्रिया ने बताया, ‘शूटिंग खत्म होने के बाद टीम कई बार मुझे बाकी लोगों से पहले घर जाने देती थी. इतना ही नहीं, कुछ मौकों पर ये कहकर उन्हें अजय देवगन से भी पहले भेज देते थे कि तुम अभी – अभी मां बनी हो, तुम्हें अपनी बेटी के पास जाना चाहिए.’





श्रिया ने ये सब याद करते हुए टीम की तारीफ की. उनके लिए यह उस समय काफी मायने रखता था क्योंकि वह पहली बार मां बनने के बाद काम पर लौटी थीं.

‘दृश्यम 3’ में बेटी हो चुकी है बड़ी

अब ‘दृश्यम’ फ्रेंचाइजी की तीसरी और आखिरी फिल्म में श्रिया एक बार फिर मीरा के किरदार में दिखाई दे रही हैं. इस बार उनकी बेटी पहले की तुलना में काफी बड़ी हो चुकी है. इसलिए काम को लेकर परिस्थितियां भी पहले जैसी नहीं हैं. फिर भी श्रिया के लिए ‘दृश्यम’ की टीम के साथ काम करने का अनुभव खास बना हुआ है.

मां बनने के बाद श्रिया के लिए फिल्मों को लेकर सोच भी बदली है. अब वह ऐसे प्रोजेक्ट चुनती हैं, जिन्हें उनकी बेटी भी एक दिन देखकर उन पर गर्व करे.

श्रिया सरन का वर्क फ्रंट

श्रिया सरन ने ‘दृश्यम 3’ के अलावा हाल ही में ‘आवारापन 2’ में भी एक कैमियो रोल किया है. इसके अलावा वे तमिल फिल्म 'संडक्कारी' में भी अहम रोल करने वाली हैं. मां बनने के बाद उन्होंने ‘दृश्यम 2’ के अलावा ‘म्यूजिक स्कूल’ और ‘कब्जा’ जैसी फिल्मों में भी काम किया है.