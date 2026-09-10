इस विदेशी क्रिकेटर संग जुड़ा था श्रिया सरन का नाम, नहीं बनना चाहती थीं एक्ट्रेस

जानी-मानी एक्ट्रेस श्रिया सरन का फ़िल्मी करियर 25 साल पहले शुरू हुआ था और ये आज भी जारी है. ढाई दशक के करियर में अभिनेत्री ने साउथ सिनेमा से लेकर हिंदी सिनेमा तक में काम किया और फैंस का दिल जीता. आज एक्ट्रेस 44 साल की हो गई हैं. आइए इस मौके पर जानते हैं उनकी लाइफ की कुछ खास बातों के बारे में.

एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं श्रिया सरन

श्रिया सरन का जन्म उत्तराखंड की धार्मिक नगरी हरिद्वार में 11 सितंबर 1982 को हुआ था. उनकी मां का नाम नीरजा सरन और पिता का नाम पुष्पेन्द्र सरन है. बचपन से ही डांस की शौकीन रही श्रिया ने क्लासिकल और वेस्टर्न डांस की ट्रेनिंग ले रखी थी और एक वक्त वो डांसर ही बनना चाहती थीं न कि एक्ट्रेस.

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2001 में साउथ सिनेमा से डेब्यू

श्रिया सरन पहले म्यूजिक एल्बम 'थिरकती क्यूं हवा' में नजर आई थीं. इसके बाद बतौर एक्ट्रेस उनकी शुरुआत साल 2001 की फिल्म 'इष्टम' से हुई थी. लेकिन, उन्हें साउथ में पहली बड़ी पहचान साल 2002 में आई फिल्म 'संतोषम' ने दिलाई थी. वहीं तमिल फिल्म 'शिवाजी: द बॉस' (2007) ने उनकी लोकप्रियता में चार चांद लगा दिए. इसमें उन्होंने रजनीकांत के साथ काम किया था.

बॉलीवुड में 'आवारापन' और 'दृश्यम' सीरीज से छाईं

बॉलीवुड में श्रिया का सफर साल 2003 में शुरू हुआ था. उनकी पहली हिंदी फिल्म 'तुझे मेरी कसम' थी. हालांकि उन्हें हिंदी दर्शकों के बीच पहचान दिलाने का काम साल 2007 की इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन' ने किया था. जबकि अजय देवगन के साथ 'दृश्यम' (2015) जैसी मूवी से उन्होंने हिंदी दर्शकों के बीच भी अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था. इसके बाद वो 'दृश्यम 2' (2022) में भी नजर आईं और अब 'दृश्यम 3' में भी अजय के साथ दिखाई देंगी.

ड्वेन ब्रावो संग जुड़ा नाम, फिर रशियन शख्स से की शादी

श्रिया सरन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो कभी उनका नाम वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो से जुड़ा था. साल 2016 में दोनों को एक साथ लंच डेट पर देखा गया था. हालांकि ये रिश्ता ज्यादा चल नहीं पाया. श्रिया ने इसके बाद रशियन शख्स आंद्रेई कोशीव से साल 2018 में शादी की थी.

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