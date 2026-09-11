अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म 'हैवान' लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. रिलीज से एक दिन पहले यानी 10 सितंबर को मेकर्स ने 'हैवान' की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी, जिसमें बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने शिरकत की और अपने लुक से जलवा बिखेरा.

'हैवान' की स्क्रीनिंग में छाईं सैयामी खेर

'हैवान' की स्क्रीनिंग में फिल्म की एक्ट्रेस सैयामी खेर बेहद ग्लैमरस अंदाज में पहुंचीं. उन्होंने रस्ट-ऑरेंज और ब्राउन शेड का स्टाइलिश डबल-ब्रेस्टेड ब्लेज़र पहना था.

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अपने लुक को उन्होंने कर्ली हाफ-अप हेयरस्टाइल और छोटे-सिंपल इयरिंग्स के साथ पूरा किया. रेड कार्पेट पर सैयामी ने पैप्स को एक से बढ़कर एक पोज दिए. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

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श्रिया पिलगांवकर ने बिखेरा जलवा

'हैवान' की एक्ट्रेस श्रिया पिलगांवकर ने भी स्क्रीनिंग में अपने लुक से महफिल लूट ली. उन्होंने पिंक और ऑरेंज प्रिंट वाला पफ स्लीव्स कॉर्सेट-स्टाइल क्रॉप टॉप पहना था, जिसे उन्होंने ब्लैक ट्राउजर के साथ पेयर किया. खुले बालों और मिनिमल एक्सेसरीज के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया. वहीं, डार्क लिपस्टिक उनके नेचुरल मेकअप को और खूबसूरत बना रही थी.

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स्क्रीनिंग में शामिल हुए ये सेलेब्स

टीवी एक्ट्रेस निम्रत कौर अहलूवालिया भी 'हैवान' की स्क्रीनिंग में पहुंचीं. इस दौरान उनके साथ एक्टर माहिर पांधी भी नजर आए. डेज़ी शाह, रोशनी वालिया, नायरा शाह, फातिमा सना शेख, लॉरेन गोटलिब, निधि शाह, कंगना शर्मा और रोज सरदाना जैसे कई सेलेब्स भी 'हैवान' की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुए.

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सभी सितारे स्टाइलिश अंदाज में पहुंचे और पैप्स के सामने जमकर पोज दिए. स्क्रीनिंग में सेलेब्स की मौजूदगी ने इवेंट को और भी खास बना दिया.