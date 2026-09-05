'कल्चर समय के साथ बदलता है', स्वरा भास्कर के 'पद्मावत' विवाद पर बोलीं श्रेया पिलगांवकर

एक्ट्रेस श्रेया पिलगांवकर इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म मिर्जापुर को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच एक्ट्रेस ने हाल ही में संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' में दिखाए गए जौहर के सीन पर स्वरा भास्कर के कमेंट को लेकर चल रही चर्चा पर अपनी बात रखी है. उन्होंने कहा कि कई साल पहले जी रहे लोगों को आज के समय के हिसाब से जज नहीं करना चाहिए.

क्या बोलीं श्रेया पिलगांवकर?

फिल्मीज्ञान से बात करते हुए श्रेया पिलगांवकर ने बताया कि समय के साथ समाज और लोगों की सोच बदलती रहती है. उन्होंने कहा, 'आज 2026 में बैठकर हम 100 या 200 साल पहले हुई चीजों के बारे में बात कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस समय लोगों ने क्या महसूस किया था, उनकी सोच क्या थी, वे क्या करना चाहते थे और उन पर किस तरह का दबाव था. हम उन्हें आज के समय के हिसाब से जज नहीं कर सकते.'

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि हर कल्चर समय के साथ बदलता है. हालात, परिस्थितियों और लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ इसमें बदलाव आता रहता है. इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी ऐसे दौर के बारे में, जो हमारे समय से बिल्कुल अलग था, कोई एक सोच मान लेना या उसके बारे में एक जैसी राय बना लेना सही है.'

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स्वरा भास्कर ने दी सफाई

स्वरा भास्कर ने अपने बयान के वायरल होने के बाद हुई आलोचना पर बाद में सफाई दी. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया और कहा, 'आज सुबह सोशल मीडिया पर मेरा एक वीडियो वायरल हो रहा है. ये कल हुए एक इवेंट का वीडियो है, जहां मुझसे पूछा गया था कि 'पद्मावत' देखने के बाद मैंने संजय लीला भंसाली को खुला खत क्यों लिखा था. जब मैं बता रही थी कि मेरी परेशानी क्या थी, तब मैंने कुछ ऐसा कहा, जिसका अब पूरी तरह गलत मतलब निकाला जा रहा है और झूठे तरीके से ये फैलाया जा रहा है कि मैंने कहा था कि रानी पद्मावती और जौहर करने वाली महल की दूसरी महिलाएं कायर थीं.'

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उन्होंने आगे कहा, 'मैं क्लियर कहना चाहती हूं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि रानी पद्मावती कायर थीं या महल की बाकी औरतें कायर थीं. जो लोग मुझे गालियां देना चाहते हैं, दीजिए, लेकिन सही बात के लिए दीजिए. मैंने कहा था कि जब मैं फिल्म का क्लाइमैक्स देख रही थी, तो मुझे लगा कि भगवान न करे अगर मैं रेप पीड़िता होती, तो मुझे इस बात का अफसोस होता कि मैंने अपनी जान क्यों नहीं ली. अगर मैं रेप के बाद जिंदा बच गई, तो क्या मैं कायर हूं?'

'पद्मावत' को लेकर स्वरा भास्कर ने पहले क्या कहा था?

वुमन लाइफ फ्रीडम इवेंट में फिल्म में दिखाए गए जौहर सीन को लेकर बात करते हुए स्वरा भास्कर ने कहा, 'मैं ये सीन देख रही थी और मैंने सोचा कि भगवान न करे अगर मैं रेप सर्वाइवर होती, तो ये फिल्म मुझे क्या बता रही है? मुझे लगता कि मैं कायर हूं क्योंकि मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए सुसाइड नहीं किया. क्या आप हमारे जैसे समाज में यही मैसेज देना चाहते हैं, जहां मुझे लगता है कि वैसे भी रेप के मामले बहुत ज्यादा हैं?'

उन्होंने आगे कहा, 'क्या हम अपने सर्वाइवर्स से ये कहना चाहते हैं कि उन्हें जीने का हक नहीं है? अगर आप सच में एक इज्जतदार और बहादुर महिला होतीं, तो खुद को मार लेतीं. क्या हम ये कह रहे हैं कि रेप के बाद एक महिला की जिंदगी खत्म हो जाती है? ये सीन मेरे लिए बहुत परेशान करने वाला था.'

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