Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडश्रेया घोषाल का फैन गर्ल मोमेंट, फ्लाइट में हुई फाल्गुनी पाठक से खास मुलाकात

श्रेया घोषाल का फैन गर्ल मोमेंट, फ्लाइट में हुई फाल्गुनी पाठक से खास मुलाकात

श्रेया घोषाल की फ्लाइट में दिग्गज गायिका फाल्गुनी पाठक से खास मुलाकात हुई.फाल्गुनी ने तस्वीर शेयर की, जिस पर श्रेया ने इसे अपना 'फैन गर्ल मोमेंट' बताते हुए लिखा, 'लव यू सो मच मैम.'

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 04 Sep 2026 03:20 PM (IST)
Preferred Sources

मशहूर गायिका श्रेया घोषाल अपनी गायिकी से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाए हुए हैं, लेकिन हाल ही में वे खुद एक फैन गर्ल बन गईं. दरअसल, फ्लाइट के दौरान उनकी मुलाकात फाल्गुनी पाठक से हुई और यह सफर उनके लिए यादगार बन गया.फाल्गुनी पाठक ने इंस्टाग्राम पर इस मुलाकात की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह फ्लाइट के अंदर श्रेया घोषाल और संगीतकार जोड़ी विशाल-शेखर के साथ नजर आ रही है.

फाल्गुनी ने शेयर की तस्वीर

तस्वीर पोस्ट कर फाल्गुनी पाठक ने लिखा, 'कुछ सफर मंजिल की वजह से नहीं बल्कि, रास्ते में मिले लोगों की वजह से खास बन जाते हैं. फ्लाइट में बेहद टैलेंटेड विशाल-शेखर और श्रेया घोषाल से मिलना एक प्यारा सरप्राइज था. खूबसूरत बातें, हसीन मुलाकात और साथ ले जाने के लिए कुछ यादें. कुछ पल बस दिल में संजोकर रखने के लिए होते हैं.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ambadnya Falguni Pathak (@falgunipathak12)

ये भी पढ़ें:-TV Serial Spoilers: अनुपमा का होम लोन हुआ रिजेक्ट, अनु को नौकरी से निकालेगी मीरा

श्रेया का फैन गर्ल मोमेंट

फाल्गुनी पाठक से मिलना श्रेया घोषाल के लिए भी उतना ही खास था. उन्होंने कमेंट सेक्शन पर अपने दिल का हाल बयां करते हुए बताया कि ये उनके लिए फैन गर्ल मूमेंट था.गायिका श्रेया घोषाल ने लिखा, 'यह मेरा फैन गर्ल मूमेंट था.लव यू सो मच मैम.'

नवरात्रि की आवाज हैं फाल्गुनी

फाल्गुनी पाठक मशहूर गायिका हैं और आज भी नवरात्र जश्न की शान और फेस्टिव पॉप की एक पहचान हैं.वह खास तौर पर गरबा और नवरात्रि से जुड़े अपने लोकप्रिय गानों के लिए जानी जाती हैं.उनके गाने जैसे 'मैंने पायल है छनकाई', 'चूड़ी', 'मेरी चुनर उड़ उड़ जाए', 'ओ पिया' और 'याद पिया की आने लगी' आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं.गुजराती लोक संगीत के साथ मिला उनका म्यूजिक एक पूरी पीढ़ी के लिए नवरात्र का साउंडट्रैक बन गया है.

ये भी पढ़ें:-Box Office: 'मिर्जापुर द मूवी' की बंपर ओपनिंग तय! सुबह 11 बजे तक हुई 3 करोड़ के पार

श्रेया के सुपरहिट गाने

वहीं दूसरी ओर, श्रेया घोषाल अपनी पीढ़ी की सबसे वर्सेटाइल प्लेबैक सिंगर्स में से एक के तौर पर स्थापित है.विशाल-शेखर के साथ उनकी लंबी जोड़ी ने कई हिट गाने दिए हैं, जिनमें 'तुझ में रब दिखता है', "मैं अगर कहूं" (ओम शांति ओम, 2007), 'मनवा लागे', 'राधा' (स्टूडेंट ऑफ द ईयर), 'खबर नहीं' (दोस्ताना) और 'कहानी (फीमेल)' (कहानी) शामिल जैसे सुपरहिट गाने भी शामिल हैं।सोशल मीडिया पर सामने आई इस तस्वीर ने दोनों गायिकाओं के फैंस का ध्यान खींचा.

और पढ़ें
Published at : 04 Sep 2026 03:20 PM (IST)
Tags :
Shreya Ghoshal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
चौथे हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर गरजी 'हनुमान अंश', तोड़ डाला 'धुरंधर 2' का भी रिकॉर्ड
चौथे हफ्ते में 'हनुमान अंश' ने किया कमाल, तोड़ डाला 'धुरंधर 2' का भी रिकॉर्ड
बॉलीवुड
समय रैना संग डेटिंग रूमर्स के बीच 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में पहुंचीं मेधा शंकर, वीडियो वायरल
'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में पहुंचीं मेधा शंकर, समय रैना संग डेटिंग के हैं रूमर्स
बॉलीवुड
राखी सावंत ने क्यों रचाया था अपना स्वयंवर? एक्ट्रेस ने बताई वजह- 'मुझे अपना घर खरीदना था'
राखी सावंत ने क्यों रचाया था अपना स्वयंवर? एक्ट्रेस ने बताई चौंकाने वाली वजह
बॉलीवुड
Mirzapur The Movie Release Live: 'मिर्जापुर द मूवी' है मास एंटरटेनर, हैरान कर देगा क्लाइमेक्स
Live: 'मिर्जापुर द मूवी' है मास एंटरटेनर, हैरान कर देगा क्लाइमेक्स
Advertisement

वीडियोज

Swara Bhasker ने Padmaavat के Jauhar Scene पर उठाए सवाल, पुराना विवाद फिर हुआ गरम
Asim Riaz ने Rubina-Hina को कहा ‘Aunties’, फिर Internet ने जमकर किया Roast!
Bigg Boss 20 House Tour: Room 20, Shark Pool और Secret Twists का खुलासा!
Bigg Boss 20 House Tour: Room 20, Shark Pool, Kitchen और Confession Room का पूरा खुलासा
Priyadarshan ने किया बड़ा खुलासा, बोले- मुझे Comedy फिल्में बनाना बिल्कुल पसंद नहीं!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कार जितनी चट्टानें, नेपाल की सुरंग से चमत्कारी रेस्क्यू! एक्सपर्ट बोले- 'दुनिया ने ऐसा ऑपरेशन...'
कार जितनी चट्टानें, नेपाल की सुरंग से चमत्कारी रेस्क्यू! एक्सपर्ट बोले- 'दुनिया ने ऐसा ऑपरेशन...'
दिल्ली NCR
'शाम तक दर्ज नहीं हुआ केस तो...' सौरव दास का दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम
'शाम तक दर्ज नहीं हुआ केस तो...' सौरव दास का दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम
विश्व
जियोर्जिया मेलोनी को पीएम मोदी का मैसेज, बोले- 'शुभकामनाएं डियर फ्रेंड...'
जियोर्जिया मेलोनी को पीएम मोदी का मैसेज, बोले- 'शुभकामनाएं डियर फ्रेंड...'
क्रिकेट
कोई कैसे बन सकता है टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर? यहां जानें
कोई कैसे बन सकता है टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर? यहां जानें
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' में डॉयलॉग से क्लाइमेक्स तब सब जबदस्त, 'मुन्ना भाई' ने लूटी लाइमलाइट, लोग बोले- 'हिट है ये फिल्म'
'मिर्जापुर द मूवी' ने डॉयलॉग से क्लाइमेक्स तब सब जबदस्त, लोग बोले- हिट है
पंजाब
पंजाब: संगरूर कांड पर विपक्ष हमलावर, हरसिमरत कौर ने मान सरकार पर उठाए सवाल
पंजाब: संगरूर कांड पर विपक्ष हमलावर, हरसिमरत कौर ने मान सरकार पर उठाए सवाल
इंडिया
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
यूटिलिटी
सालों से नहीं कटा PF? जानिए आपके खाते में जमा पैसे और ब्याज का क्या होगा
सालों से नहीं कटा PF? जानिए आपके खाते में जमा पैसे और ब्याज का क्या होगा
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
ABP NEWS
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Embed widget