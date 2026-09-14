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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडटोरंटो में श्रेया घोषाल की आवाज पर झूमे फैंस, बोलीं- आज रात नींद नहीं आएगी

टोरंटो में श्रेया घोषाल की आवाज पर झूमे फैंस, बोलीं- आज रात नींद नहीं आएगी

टोरंटो कॉन्सर्ट में श्रेया घोषाल को फैंस का जबरदस्त प्यार मिला. दर्शकों की एनर्जी और रिस्पॉन्स देखकर वह भावुक हो गईं और उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस का दिल से शुक्रिया अदा किया.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 14 Sep 2026 08:15 PM (IST)
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प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल ने हाल ही में कनाडा के टोरंटो में हुए अपने कॉन्सर्ट को लेकर फीलिंग्स शेयर की. उन्होंने बताया कि वहां दर्शकों का प्यार और जबरदस्त रिस्पॉन्स देखकर वह इतनी इमोशनल हो गईं कि कॉन्सर्ट के बाद उन्हें लगा कि शायद वह पूरी रात सो नहीं पाएंगी.

श्रेया ने इंस्टाग्राम पर कॉन्सर्ट की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए फैंस का दिल से शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'टोरंटो, यह शहर कुछ और ही था. यह एक ऐसी रात थी, जिसे मैं लंबे समय तक याद रखूंगी. इस शहर ने मुझे इतना इमोशनल कर दिया है कि इस जोश के बाद मुझे नहीं लगता कि आज रात मैं सो पाऊंगी.'

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टोरंटो कॉन्सर्ट के बाद श्रेया ने फैंस को कहा शुक्रिया

 

 
 
 
 
 
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सिंगर ने आगे अपने फैंस को उनके जबरदस्त रिस्पॉन्स और कॉन्सर्ट में दिखाई गई एनर्जी के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने लिखा, ''इतनी बड़ी संख्या में आने और मेरे साथ गाने के लिए शुक्रिया. आप सभी के लिए परफॉर्म करते हुए मैंने बहुत एंजॉय किया. खुद को धन्य और हमेशा आभारी महसूस कर रही हूं. आपकी अनस्टॉपेबल एनर्जी के लिए शुक्रिया. गणपति बप्पा मोरया.''

श्रेया ने अपने पोस्ट के साथ कॉन्सर्ट की कई तस्वीरें भी शेयर की हैं. इनमें वह स्टेज पर परफॉर्म करती और अपने हिट गानों से दर्शकों का मनोरंजन करती नजर आ रही हैं. वहीं, सामने मौजूद भीड़ श्रेया का हौसला बढ़ाती दिखाई दे रही है. कई फैंस हाथों में प्लेकार्ड लेकर सिंगर के लिए अपना प्यार जाहिर करते नजर आए. तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कॉन्सर्ट में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और पूरा स्टेडियम श्रेया की आवाज और फैंस के उत्साह से गूंज उठा.

द अनस्टॉपेबल टूर 2026’ पर निकलीं श्रेया

 
 
 
 
 
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दरअसल, श्रेया घोषाल इन दिनों अपने 'द अनस्टॉपेबल टूर 2026' के साथ दुनियाभर में म्यूजिक लवर्स से जुड़ रही हैं. यह नॉर्थ अमेरिका में उनका अब तक का सबसे लंबा टूर है. यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में शानदार परफॉर्मेंस के बाद अब श्रेया अपने म्यूजिकल सफर को नॉर्थ अमेरिका लेकर पहुंची हैं. सितंबर के दौरान वह अमेरिका और कनाडा के 12 शहरों में परफॉर्म कर रही हैं.

अपने टूर को लेकर श्रेया ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा था, 'यह टूर मेरे दिल के बहुत करीब है और 'अनस्टॉपेबल' के पूरे सफर में एक खास पड़ाव है. दो दशक से ज्यादा लंबे करियर में यह एक महीने के दौरान नॉर्थ अमेरिका में मेरा सबसे लंबा टूर होगा और मैं सच में यहां वापस आकर बहुत एक्साइटेड हूं.'

ये भी पढ़ें:-बप्पा के स्वागत में झूमे बॉलीवुड सितारे, रितेश-जेनेलिया से अनन्या तक ने मनाई गणेश चतुर्थी

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Published at : 14 Sep 2026 08:15 PM (IST)
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