श्रेया घोषाल ने पेरेंट्स के साथ मिलकर खरीदा प्रीमियम अपार्टमेंट, कीमत जान होंगे शॉक्ड

प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल ने हाल ही में मुंबई के वर्ली में एक प्रीमियम अपार्टमेंट खरीदा है. उन्होंने ये अपार्टमेंट मां शमिष्ठा घोषाल और पिता बिस्वजीत घोषाल के साथ मिलकर खरीदा है. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, उनके इस अपार्टमेंट की कीम 29.70 करोड़ रुपये है.

श्रेया घोषाल ने खरीदा अपार्टमेंट

अपार्टमेंट वर्ली में है. इस प्रॉपर्टी का कारपेट एरिया 2430.06 स्क्वायर फुट है. इसमें 3 कार पार्किंग स्पेस है. इस अपार्टमेंट के लिए श्रेया ने 1.78 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी दी है और 30,000 रजिस्ट्रेशन फीस. 1 अप्रैल 2026 को डील रजिस्टर हुई है. बता दें कि मुंबई का वर्ली लग्जरी प्रोजेक्ट्स का हॉटस्पॉट बना हुआ है.

पहले ही गाने से हिट हो गईं श्रेया घोषाल

श्रेया की बात करें तो वो दिग्गज प्लेबैक सिंगर हैं. उन्हें रियलिटी शो सा रे गा मा पा से पहचान मिली. उन्होंने 18 साल में ही बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया था. उनकी पहली फिल्म देवदास थी, जिसके लिए उन्होंने 'बैरी पिया' जैसे गाने गाए. बैरी पिया के लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड मिला था. श्रेया ने ये गाना एक टेक में गाया था. देवदास में गाने को लेकर श्रेया ने एबीपी न्यूज के इवेंट में कहा था, 'संजय जी ने मुझे तब कहा कि आप जाइए और माइक से गाइए. वार्मअप कर लीजिए. मैं गई और गाना गाया. मेरा पहला टेक ही फाइनल हो गया.'

श्रेया घोषाल तभी से अपनी सुरीली आवाज का जादू फैंस पर चला रही हैं. उनके गानों को फैंस काफी पसंद करते हैं. उन्होंने चिकनी चमेली, जालिमा, वे कमलेया, तेरे नैना, तेरे लिए जैसे गाने गाए.

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हाल ही में वो नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर की थर्ड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में पहुंची थीं. यहां से श्रेया के लुक्स काफी वायरल हैं. उन्हें साड़ी में स्पॉट किया गया था. श्रेया ने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी. साथ में हैवी जूलरी पहनी. मिडिल पार्टेड हेयरबन बनाया. श्रेया ने मिनिमल मेकअप से लुक कंप्लीट किया था.