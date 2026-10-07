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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडश्रद्धा कपूर और शक्ति कपूर ने मुंबई में लीज पर दिया अपार्टमेंट, 1 साल के लिए 2.5 लाख मंथली रेंट

श्रद्धा कपूर और शक्ति कपूर ने मुंबई में लीज पर दिया अपार्टमेंट, 1 साल के लिए 2.5 लाख मंथली रेंट

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और उनके पिता-एक्टर शक्ति कपूर ने हाल ही में मुबंई में एक घर लीज पर दिया है. इसका मंथली रेंट लाखों में है और किराया हर साल बढ़ेगा.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 07 Oct 2026 06:01 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और उनके पिता शक्ति कपूर ने मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में अपना करीब 1,050 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट तीन साल के लिए लीज पर दिया है. CRE Matrix को मिले डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, इस अपार्टमेंट का शुरुआती मंथली किराया 2.5 लाख रुपये है.

इसका लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट 26 जून 2026 को रजिस्टर किया गया था. इसके लिए 7.5 लाख रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दिया गया है. ये अपार्टमेंट महालक्ष्मी ईस्ट में जीबी सकपाल मार्ग और संत गुरुजी मार्ग पर स्थित पिरामल महालक्ष्मी साउथ टावर में है.

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हर साल बढ़ेगा किराया
एग्रीमेंट के मुताबिक, अपार्टमेंट का किराया हर साल बढ़ेगा. पहले साल हर महीने 2.5 लाख रुपये किराया तय किया गया है, जबकि दूसरे साल ये बढ़कर 2.62 लाख रुपये और तीसरे साल 2.75 लाख रुपये हो जाएगा.

ये अपार्टमेंट पूरी तरह फर्निश्ड है. इसमें सोफा, चेयर्स, कपबोर्ड, चार एयर कंडीशनर, वॉटर प्यूरीफायर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गैस स्टोव, हॉब, चिमनी, डाइनिंग टेबल समेत कई दूसरे फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान मौजूद हैं. एग्रीमेंट में ये भी साफ तौर पर लिखा गया है कि इस अपार्टमेंट का इस्तेमाल सिर्फ रहने के लिए किया जा सकता है. हालांकि श्रद्धा कपूर और शक्ति कपूर की तरफ से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है.

श्रद्धा कपूर और शक्ति कपूर ने मुंबई में लीज पर दिया अपार्टमेंट, 1 साल के लिए 2.5 लाख मंथली रेंट

एग्रीमेंट के मुताबिक, अपार्टमेंट से जुड़े मेंटेनेंस चार्ज, रेट, टैक्स, असेसमेंट और नॉन-ऑक्यूपेंसी चार्ज लाइसेंस देने वाले उठाएंगे. वहीं, बिजली का बिल किरायेदार को अपने इस्तेमाल के हिसाब से सीधे भरना होगा. रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में शक्ति कपूर और श्रद्धा कपूर को लाइसेंसर, जबकि अक्षत खेतान को लाइसेंसी बताया गया है.

पिछले साल करोड़ो में खरीदा था अपार्टमेंट
बता दें कि पिछले साल श्रद्धा कपूर और उनके पिता शक्ति कपूर ने 6.24 करोड़ रुपये में एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा था. जैपकी को मिले डॉक्यूमेंट के मुताबिक, ये प्रॉपर्टी ग्लाइडर बिल्डकॉन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड से खरीदी गई थी और इसकी रजिस्ट्री 13 जनवरी 2025 को हुई थी.

श्रद्धा कपूर की अपकमिंग
श्रद्धा कपूर अपकमिंग फिल्म 'ईठा' में नजर आने वाली हैं. फिल्म 4 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 07 Oct 2026 06:01 PM (IST)
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