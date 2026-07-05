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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसोनू निगम से सलीम मर्चेंट तक, सिंगर श्रद्धा पंडित की बर्थडे पार्टी में इन सेलेब्स ने लगाए चार चांद, देखें वीडियो

सोनू निगम से सलीम मर्चेंट तक, सिंगर श्रद्धा पंडित की बर्थडे पार्टी में इन सेलेब्स ने लगाए चार चांद, देखें वीडियो

श्रद्धा पंडित के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर सामने आ चुके हैं. इस ग्रैंड बर्थडे पार्टी में सोनू निगम, सलीम मर्चेंट और कई अन्य सेलेब्स ने शिरकत की.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 05 Jul 2026 05:32 PM (IST)
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मशहूर सिंगर श्रद्धा पंडित 46 साल की हो गई हैं. उन्होंने 4 जुलाई को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. जन्मदिन के इस खास मौके पर फैंस और बॉलीवुड सितारों ने उन पर खूब प्यार लुटाया. अब श्रद्धा पंडित के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर सामने आ चुके हैं, जो तेजी से वायरल हो रहे हैं.

पार्टी में पहुंचे सोनू निगम समेत ये सेलेब्स
अपने करीबी दोस्तों और बॉलीवुड सेलेब्स के लिए श्रद्धा पंडित ने मुंबई में एक ग्रैंड पार्टी का आजोयन किया. इस मौके पर इंडस्ट्री के कई बड़े सिंगर्स उनकी खुशी में शामिल हुए. श्रद्धा पंडित की इस ग्रैंड बर्थडे पार्टी में मशहूर सिंगर सोनू निगम, सलीम मर्चेंट, बेनी दयाल, सुखविंदर सिंह, लेखा प्रजापति और कई अन्य सेलेब्स ने शिरकत की और इस पार्टी में चार चांद लगा दिए. इसके अलावा राज पंडित और श्वेता पंडित ने भी इस पार्टी की रौनक बढ़ाई.

 
 
 
 
 
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सोनू निगम ने ली धांसू एंट्री

 
 
 
 
 
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ग्लैमरस लुक में छाईं श्रद्धा पंडित
सभी सेलेब्स ने पैपराजी को एक से बढ़कर एक पोज दिए. बर्थडे पार्टी के लिए श्रद्धा पंडित ने स्टाइलिश आउटफिट चुना था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत नजर आईं. वहीं, पार्टी में पहुंचे बाकी सेलेब्स ने भी अपने फैंशन से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा. सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में श्रद्धा पंडित अपने दोस्तों के साथ केक काटती नजर आ रही हैं. 

 
 
 
 
 
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श्रद्धा पंडित ने गाए ये गाने
बता दें कि श्रद्धा पंडित बॉलीवुड की जानी-मानी सिंगर हैं. उन्होंने कई सुपरहिट गानों को अपनी आवाज दी है, जिनमें 'जिगर दा टुकड़ा', 'ससुराल गेंदा फूल' और 'पानी वाला डांस' शामिल हैं. सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है. फैंस उनके अपकमिंग सॉन्ग का बेसब्री से इंतजार करते हैं.

 
 
 
 
 
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Published at : 05 Jul 2026 05:32 PM (IST)
Tags :
SONU NIGAM Shraddha Pandit
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