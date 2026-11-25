बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'ईठा' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म जल्द ही थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. फिल्म में वो तमाशा और लावणी कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर का किरदार निभा रही हैं.

हाल ही में पुणे में फिल्म के गाने 'जी जी रे जी' के लॉन्च इवेंट के दौरान डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने श्रद्धा की जमकर तारीफ की. उन्होंने बताया कि घंटों रिहर्सल करने के बाद श्रद्धा के पैरों में सूजन आ जाती थी, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार शूटिंग करती रहती थीं.

'ईठा' के लिए श्रद्धा कपूर ने की कड़ी मेहनत

इवेंट में मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण उतेकर ने बताया कि इस गाने के लिए मुंबई के मड आइलैंड में एक बड़ा सेट तैयार किया गया था. गाने को वैभवी मर्चेंट ने कोरियोग्राफ किया है. लक्ष्मण ने कहा, 'श्रद्धा हर गाने के लिए 25 दिनों तक रिहर्सल करती थीं. वह आठ घंटे तक दोनों पैरों में 4-4 किलो के घुंघरू पहनकर रिहर्सल करती थीं. इससे उनके पैरों में सूजन आ जाती थी. उन्होंने तमाशा और लावणी की बारीकियों को समझने और इस कला को सीखने के लिए खुद को पूरी तरह इसमें डुबो दिया था. गाने की शूटिंग का पहला दिन अच्छा रहा, लेकिन दूसरे दिन श्रद्धा की मसल्स में चोट लग गई, जिसके बाद हमें शूटिंग रोकनी पड़ी.'

लक्ष्मण उतेकर ने आगे कहा, 'शूटिंग रुकने से मुझे ज्यादा दुख नहीं हुआ, लेकिन श्रद्धा को इस वजह से रोते हुए देखकर बहुत बुरा लगा. वो जल्द से जल्द सेट पर लौटना चाहती थीं. एक महीने के अंदर वो अपनी चोट से ठीक हो गईं.' डायरेक्टर ने फिल्म में श्रद्धा की एक्टिंग की भी तारीफ की. उन्होंने कहा, 'इंडस्ट्री में उनके अलावा कोई और इस किरदार को इतनी अच्छी तरह नहीं निभा सकता था.'

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