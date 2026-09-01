वरुण ने दिखाई बेटी की झलक, अपने वैक्स स्टेच्यू के लिए पत्नी संग पहुंचे सिंगापुर

Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडवरुण धवन ने दिखाई बेटी लारा की झलक, अपने वैक्स स्टेच्यू के लिए पत्नी संग पहुंचे सिंगापुर

वरुण धवन ने दिखाई बेटी लारा की झलक, अपने वैक्स स्टेच्यू के लिए पत्नी संग पहुंचे सिंगापुर

वरुण धवन अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं. हाल ही में एक्टर सिंगापुर के मैडम तुसाद म्यूजियम पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को अपना वैक्स स्टेच्यू दिखाया.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 01 Sep 2026 09:39 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन इन दिनों फैमिली के साथ छुट्टियों का लुत्फ ले रहे हैं. अभिनेता इस दौरान अपनी पत्नी नताशा दलाल और बेटी लारा के साथ सिंगापुर के मैडम तुसाद म्यूजियम में लगे अपने वैक्स स्टेच्यू को देखने के लिए सिंगापुर पहुंचे. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने परिवार के साथ ढेर सारी तस्वीरें शेयर की हैं. इनमें उनकी बेटी भी नजर आ रही हैं. हालांकि एक्टर ने बेटी का फेस नहीं दिखाया है.

वरुण ने फैमिली संग वैक्स स्टेच्यू के साथ दिए पोज

मंगलवार को वरुण धवन ने अपने इंस्टग्राम हैंडल से ढेर सारी तस्वीरें पोस्ट की हैं. पहली दो तस्वीरों में वो अपने वैक्स स्टेच्यू के साथ पोज दे रहे हैं. उनके साथ तस्वीरों में नताशा और लारा भी नजर आ रही हैं. हालांकि वरुण ने लारा का फेस इमोजी से हाइड कर दिया. जबकि चौथी तस्वीर में वरुण अकेले अपने स्टेच्यू के साथ तस्वीर क्लिक करते हुए दिख रहे हैं.

ये भी पढ़ें: ईशा रिखी से तलाक अनाउंस करते ही बादशाह ने रिलीज किया नया गाना 'चिमना', मराठी म्यूजिक में किया डेब्यू

कभी सड़क पर तो कभी समंदर किनारे दिखे वरुण

वरुण तस्वीरों में अलग-अलग एक्टिविटी में दिखाई दे रहे हैं. एक तस्वीर में वो समंदर किनारे अपनी बेटी को गोद में लेकर खड़े हुए हैं. तो वहीं एक तस्वीर में वरुण और नताशा सड़क पर चलते हुए नजर आ रहे हैं और वरुण ने बेटी को अपने कंधों पर बैठा रखा है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VarunDhawan (@varundvn)

वरुण धवन बोले- 'एक यादगार पल...'

वरुण धवन ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वो जिम में पसीना बहाते हुए दिख रहे हैं. जबकि एक फोटो में कुछ खाते हुए और एक में कुछ पीते हुए नजर आ रहे हैं. आखिरी वाली तस्वीर में वरुण की बेटी लारा ने उनकी उंगली पकड़ी हुई है. इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लूटा रहे हैं. इन्हें शेयर करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा, 'एक यादगार पल. मैंने अपनी पत्नी और बेटी को अपना स्टैच्यू दिखाया. अच्छी मेहमाननवाज़ी के लिए मैडम तुसाद सिंगापुर का धन्यवाद.'

दिल्ली-हॉन्ग कॉन्ग में भी है वरुण का वैक्स स्टेच्यू

वरुण धवन के दिल्ली और हॉन्ग कॉन्ग में भी वैक्स स्टेच्यू लगे हुए हैं. जनवरी 2018 में एक्टर का वैक्स स्टेच्यू हॉन्ग कॉन्ग के मैडम तुसाद म्यूजियम में लगा था. जबकि दिसंबर 2022 में उन्हें ये सम्मान दिल्ली के मैडम तुसाद म्यूजियम ने भी दिया था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VarunDhawan (@varundvn)

ये भी पढ़ें: 24 घंटों में बिके 168.69 हजार टिकट, 25वें दिन 'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस पर करिश्मा, Toxic को पछाड़ा

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 01 Sep 2026 09:39 PM (IST)
Tags :
Varun Dhawan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
वरुण धवन ने दिखाई बेटी लारा की झलक, अपने वैक्स स्टेच्यू के लिए पत्नी संग पहुंचे सिंगापुर
वरुण ने दिखाई बेटी की झलक, अपने वैक्स स्टेच्यू के लिए पत्नी संग पहुंचे सिंगापुर
बॉलीवुड
‘मिर्जापुर: द मूवी’ के ग्रैंड रिलीज से पहले 'घूम घूम' गाने ने मचाया धमाल
‘मिर्जापुर: द मूवी’ के ग्रैंड रिलीज से पहले 'घूम घूम' गाने ने मचाया धमाल
बॉलीवुड
'शर्म आनी चाहिए...' पद्मावत के जौहर सीन पर स्वरा भास्कर का भड़काऊ बयान, लोगों ने सुनाई खरी-खोटी
'पद्मावत' के जौहर सीन पर स्वरा भास्कर का भड़काऊ बयान, लोगों ने सुनाई खरी-खोटी
बॉलीवुड
'मिर्जापुर: द मूवी' से पिछड़ेगी अक्षय कुमार 'हैवान', बॉक्स ऑफिस पर होगा इस फिल्म का धमाका
'मिर्जापुर: द मूवी' से पिछड़ेगी अक्षय कुमार 'हैवान', बॉक्स ऑफिस पर होगा इस फिल्म का धमाका
Advertisement

वीडियोज

MC Square ने Arrange Marriage पर लगाई मुहर, बोले- प्यार में इंतजार और तड़प जरूरी है
Batwara 1947 पर Shabana Azmi की Theory से भिड़े Rajkumar Santoshi, Sunny Deol के किरदार पर बहस
Tej Pratap Yadav का बड़ा दावा, बोले- जान को खतरा, PA पर भी लगाए गंभीर आरोप
Mirzapur: The Movie को मिला A Certificate, 3 घंटे 17 मिनट के Runtime ने बढ़ाया Excitement
Bigg Boss 20 में Aamir Khan के भाई Faissal Khan की एंट्री? सामने आई बड़ी खबर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बॉडी नंबर 1003...तीन दावेदार, दर्दनाक है नेपाल बाढ़ की ये कहानी
बॉडी नंबर 1003...तीन दावेदार, दर्दनाक है नेपाल बाढ़ की ये कहानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: अशोक कुमार सिंह DG बने, 1995 बैच के IPS अधिकारी का प्रमोशन
यूपी: अशोक कुमार सिंह DG बने, 1995 बैच के IPS अधिकारी का प्रमोशन
क्रिकेट
पाकिस्तान की हालत हुई खराब, Linkedin पर कोच के लिए निकाली वैकेंसी
पाकिस्तान की हालत हुई खराब, Linkedin पर कोच के लिए निकाली वैकेंसी
साउथ सिनेमा
ममिता बैजू की तबीयत हुई खराब, हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर ने दी बेड रेस्ट की सलाह
ममिता बैजू की तबीयत हुई खराब, हॉस्पिटल में एडमिट, डॉक्टर ने दी बेड रेस्ट की सलाह
इंडिया
ममता बनर्जी की भतीजी ने की आत्महत्या, घर में फंदे में लटका मिला शव
ममता बनर्जी की भतीजी ने की आत्महत्या, घर में फंदे में लटका मिला शव
इंडिया
सड़कों पर थूका या फेंका कूड़ा तो लगेगा जुर्माना! इस राज्य ने उठाया बड़ा कदम
सड़कों पर थूका या फेंका कूड़ा तो लगेगा जुर्माना! इस राज्य ने उठाया बड़ा कदम
इंडिया
SC के फैसले पर सौरव दास ने जोड़े हाथ, CJI ने की तारीफ
SC के फैसले पर सौरव दास ने जोड़े हाथ, CJI ने की तारीफ
बॉलीवुड
‘6 साल से मेरा पीछा कर रहा है’, मंदाना करीमी ने किया चौंकाने वाला खुलासा
‘6 साल से मेरा पीछा कर रहा है’, मंदाना करीमी ने किया चौंकाने वाला खुलासा
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget